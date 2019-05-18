2019-05-18T18:31:13+03:00
Общество

Несовершеннолетние дети старшего инспектора КСП Кировской области заработали 165 тысяч рублей на двоих за год

В контрольном органе отчитались о доходах сотрудников и их семей за 2018 год
Евгений ДЕМИХОВ
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Сотрудники КСП отчитались о своих доходахСотрудники КСП отчитались о своих доходахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Контрольно-счетной палаты Юрий Лаптев, как и полагается руководителю, заработал больше своих подчиненных. В декларации председателя КСП Кировской области значится 1 742 751 рублей, земельный участок площадью 1229 метров квадратных, жилой дом на 63,7 «квадратов» и иномарка «HУUNDAI-IX 35». К слову, его доход в сравнении с 2017 годом увеличился почти на сто тысяч, а вот его жены - уменьшился в 3,3 раза. В 2018 году она задекларировала 785 778 рублей, против 2 660 723 рублей за год до этого.

Как подобает начальнику, Юрий Лаптев заработал больше всех. Фото: ksp43.ru

Как подобает начальнику, Юрий Лаптев заработал больше всех. Фото: ksp43.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

В доходах зампреда КСП тоже не наблюдается значительных изменений. Ольга Чернядьева задекларировала 1,23 миллиона рублей за 2018 год, и 1,12 миллиона за 2017 год. В ее собственности «двушка» на 56,1 квадратных метров.

Супруг зампреда задекларировал 427 тысяч рублей. За год его доход уменьшился на 34 тысячи.

ДЕТИ С НЕБОЛЬШИМ СОСТОЯНИЕМ

Среди всех госслужащих КСП Кировской области самый большой доход задекларировал старший инспектор Алексей Бармин. Он получил 1,33 миллиона рублей в 2018 году. Среди источников средств Бармин отметил доход от продажи квартиры, кредит и личные накопления. В его собственности находятся два садовых участка (каждый на тысячу квадратных метров) и «Volvo-945». Его супруга задекларировала 1,09 миллиона рублей. Здесь тоже не обошлось без дохода от продажи квартиры, кредита и накоплений. Двое несовершеннолетних детей супружеской четы за 2018 год заработали 165 тысяч рублей. Каждый по 82,5 тысячи. Об источниках дохода ничего не указано.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ

Меньше всех в 2018 году получила сотрудница КСП Елена Суворова. В статье дохода она указала сумму 360,1 тысяч рублей.

Определить средние показатели доходов затруднительно. Но основная масса служащих задекларировала суммы в рамках 400 - 800 тысяч рублей.

Самый большой доход (помимо названных) числится у начальника административно-правового отдела КСП Александра Пономарева - 1,24 миллиона рублей. Почти на 200 тысяч от него «отстает» сотрудник КСП Алексей Коновалов. Его доход составил 1,22 миллиона рублей. С отрывом почти в 400 тысяч третьим по доходам стал аудитор КСП Евгений Сунцов. Он задекларировал 865,53 тысяч рублей.

КСТАТИ

Недавно стало известно, что годовой доход главы администрации города Кирова Ильи Шульгина составил 6,96 миллионов рублей. В 2017-м он указывал 1,47 миллиона рублей. За год доход сити-менеджера увеличился почти в пять раз. Пока в администрации города не готовы ответить на вопрос, с чем связан такой резкий «рывок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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