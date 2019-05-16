Московские эксперты: «Киров может гордиться питанием в школьных столовых»

Школьное питание в кировских школах - еще одно больное место для жителей области. Порции маленькие, еда холодная, невкусная, сваренная из чего-то непонятного - дети либо недоедают, либо не притрагиваются к пище, либо массово травятся. Такие случаи были и их пытаются усиленно исправить. Последний случаи касался столовой в школе №32.

Тревогу забили родители: их чада находили в киселе волосы, а запах котлет едва ли можно было назвать приятным.

Так что же не так со столовыми в школах, как это исправить и реально ли угодить и детям, и родителям, и бюджету?

Эти вопросы и обсудили на круглом столе власти города и региона. К ним присоединились общественники, родители школьников и специалисты из московского государственного университета имени Разумовского.

В ГОРОДЕ ОРУДУЕТ РАБОЧАЯ ГРУППА

В каждой школе есть те или иные вопросы, проблемы, которые необходимо обсуждать не только в стенах учебного заведения, но и на уровень выше.

- Мы понимаем, что даже при том, что наши дети хорошо оценивают качество еды в школах, проблемы есть и их надо решать, - отметила заместитель главы администрации города Лариса Копысова. - Для этого и была создана рабочая группа. Она изучает опыт работы в других регионах, вопросы питания обсуждаются на созданном совете директоров школ и на городском родительском комитете. Более того, мы отслеживаем удовлетворенность детей и родителей качеством еды в блоках питания. По нашим данным, дети в 90% довольны, как их кормят.

Сегодня в Кирове организацией школьного питания занимается МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания». Он обслуживает 63 школы, из них 53 - муниципальные. В них 62000 учащихся.

ПРОВЕРКА В ДЕСЯТИ ШКОЛАХ

Однако из-за участившихся этой весной жалоб школьников и их родителей на некачественное питание в учебных заведениях города сити-менеджер Илья Шульгин еще в апреле этого года пригласил в Киров экспертов Московского государственного университета имени Разумовского, чтобы они проанализировали работу школьных пищеблоков. Оценивали конкретно рацион, состав школьных обедов, размер порций и их качество.

Эксперты побывали в десяти кировских учебных заведениях: школах №№ 10, 20, 32, 37, 47, два корпуса 51 школы, 66, 32.

В них, как и в большинстве кировских учрежедний, организовано питание с десятидневным меню, блюда готовятся непосредственно в школьных столовых , а продукты поставляет МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания».

В целом столичные эксперты остались довольны уровнем организации школьного питания в Кирове, заявив, что выстроенной системой можно гордиться. Однако, ложка дегтя в бочке меда все же нашлась. В ряде школ были зафиксированы несерьезные, но все же нарушения. В одной продавался быстрорастворимый кофе в пакетиках, в другой блюда на столах не соответствовали указанным в меню, а в восьми школах детям кипятили воду для питья в чайнике, в то время как по правилам СанПиНа, она должна быть в питьевых фонтанчиках или в кулерах.

В то же время, специалисты подчеркнули, что данные замечания не критичны, вреда здоровью и тем более жизни школьников не несут. Такие нарушения характерны практически для всех российских школ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫЛО ХОРОШО?

После анализа работы кировских школьных пищеблоков москвичи сделали выводы и озвучили способы усовершенствования питания учеников. На круглом столе были озвучены лишь несколько пунктов, остальные передадут в городской департамент образования.

Эксперты посоветовали администрации разработать единый комплексный рацион двухнедельного питания для всех школ. При этом учесть сезонно-климатические особенности региона и возраст учеников. То есть разделить все школьные блюда на категории «осень-зима» и «весна-лето», а в них сделать подгруппы для детей 7-11 лет и 12-17 лет.

Также эксперты посчитали, что контролировать качество школьного питания можно и путем online-анализа деятельности операторов, работающих в пищеблоке.

А проблему поставки продуктов питания в школьные столовые можно решить государственно-частного партнерства. Сегодня «Комбинат» закупает продукты питания через электронные аукционы, где внимание больше уделяется не качеству товара, а его цене.

В то время, пока «за копейки» заказчик покупает порой некачественные продукты через аукцион, можно договориться с частниками. Тем более, что существует постановление правительства РФ №99, которое позволяет это делать, лишь предъявляя дополнительные требования поставщику.

«ВАШИ ОВОЩИ ТОЧНО ЧИСТИТЬ НЕ БУДУТ!»

На заседании круглого стола пришли и обеспокоенные родители, представители Кировского комитета защиты прав матерей. Их до сих пор волнует новость, появившаяся пару недель назад: кировские школы переходят на «бортовое» питание. Но даже когда чиновники назвали эту новость фейком, мамы в это не поверили.

Они нашли на прилавках герметичные уже готовые к употреблению овощи и фрукты в пластиковой вакуумной упаковке.

- Илья Шульгин заявил, что привозного питания в школах не будет: Food Zavod в кировские школы не зайдет, - обратилась к участникам круглого стола одна из мам. - Но будут привозиться в школы уже очищенные овощи. Мы купили эти две упаковки, и они вышли у нас на девяносто рублей, на наш взгляд, - это очень дорого.

Слово снова взяла Лариса Копысова, курирующая вопрос поставки в школы очищенных овощей.

- Речь не идет пока даже о поставке чистых овощей в школу, - пояснила Лариса Анатольевна. - Потому что введение линии по чистке моркови, капусты, картошки - очень затратное, как по финансам, так и по площадям. Мы не для того потратили огромные бюджетные деньги (около 300 миллионов рублей - прим. Ред) на оснащение пищеблоков необходимым оборудованием, чтобы переходить на бортовое питание. У нас сегодня речь идет только о повышении качества и доступности сбалансированности питания. Очень бы хотелось, чтобы такие разговоры прекратились: этого не будет! Илья Вячеславович об этом говорил, и я это подтверждаю!

Но за то время, что фейк-ньюс распространялась среди родителей, мамы школьников уже приготовились к худшему: кормить детей полуфабрикатами или полночи проводить за плитой, чтобы сделать чаду ланч. Поэтому одна из взвинченных этой проблемой матерей напрямую прояснила у заместителя сити-менеджера этот вопрос.

- То есть даже овощи чистить не будут? - спросила женщина. - Вы это подтверждаете? Понимаете, мы каждый раз получаем новые и разные ответы!

- Ваши овощи точно чистить не будут, - перебил женщину зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - Спасибо вам за вопрос, давайте дальше.

«ДАВАЙТЕ СОБИРАТЬСЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ РЕГУЛЯРНО»

Традиционный вывод, который сделали на круглом столе по вопросам питания чиновники то, что этот вопрос злободневен, актуален для нашего региона. И, конечно же, дети - это святое, на них нельзя экономить. Но, опять же, как всегда, времени для решения этого вопроса катастрофически мало, аспектов для обсуждения много, желающих высказаться еще больше. Поэтому, власти решили, взяв инициативу в свои руки, регулярно проводить такие мероприятия по решению проблем школьного питания. Мол, собираться надо заинтересованными людьми и обсуждать либо регулярно, раз в месяц или квартал, либо по мере поступления проблем и жалоб на почту администрации и правительства.

Однако, памятуя прошлое заседание круглого стола по вопросу мусорной реформы и схожее решение властей собираться и обсуждать насущные проблемы, закрадываются сомнения в прогрессе решения проблемы школьного питания. Ведь первый круглый стол по мусору стал для общественников и жителей города последним.