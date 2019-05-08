«Мой папа всегда плакал 9 мая»: кировчане приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В Кирове развернулись масштабные празднования Дня Победы. С самого утра жители города направились за цветами и георгиевскими лентами, чтобы почтить память своих предков. Рассказываем, как в нашем городе прошел митинг и акция «Бессмертный полк».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/707916" frameborder="0"></iframe> В Кирове отпраздновали 9 мая 2019.Видео: Антон МАМАЕВ, Анна КРЮКОВА

8 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ

По традиции праздник начался с митинга на Театральной площади. Там первые лица города и области поздравили ветеранов и тружеников тыла с Великим Днем Победы и поблагодарили их за то, что когда-то им удалось восстановить из руин нашу Родину.

Праздник начался с митинга на Театральной площади

После торжественных речей с площади к «Вечному огню» отправились войска Кировского гарнизона, колонны ветеранов боевых действий, представители силовых структур и различных военно-патриотических клубов. Шествие проходило под знакомые всем мотивы военных песен. Кировчане несмотря на жару с радостью встречали колонну, аплодировали и кричали им вслед «ура».

Ветеранов и тружеников тыла привезли к мемориалу на Набережной Грина на автобусе. Они первые возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших на войне сослуживцах и родных. Затем к мемориалу направились все участники митинга.

Первыми цветы к монументу возложили ветераны. Фото: Антон Мамаев

НЕСКОНЧАЕМЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В это время на Театральной площади вновь стали собираться люди. На этот раз кировчане готовились к шествию в «Бессмертном полку». Сотни людей то трепетно прижимали к сердцу, то гордо поднимали вверх фотографии их героев. Каждый из присутствующих готов был рассказать о подвигах своих родных, которые во что бы то ни стало пытались спасти свою Родину. К примеру, дед Александра Загарских был участником Сталинградского сражения.

Александр каждый год с семьей участвует в акцииФото: Анна КРЮКОВА

- Этой мой дед, Загарских Алексей Иванович, он прошел всю войну, призывался с Кировского военкомата, - рассказал кировчанин, смотря на фотографию. - Был участником Сталинградского сражения, армии Чуйкова. Лично расписался на Рейхстаге. Об этом даже есть фотография в книге воспоминаний Георгий Жукова. Вот такой наш дед!

Также Александр отметил, что он участвует в этой акции уже четыре года подряд со своей семьей. По словам местного жителя, «это одно из тех событий, о которых сложно говорить, но которое задевает что-то внутри».

Со слезами на глазах, но с огромной любовью и гордостью рассказывает о своем папе Татьяна Бурая.

- Наш герой - этой мой папа, Выговский Григорий Антонович, - пояснила кировчанка. - Ему было как раз 17-18 лет, когда он попал на фронт. Прошел Сталинградскую битву, ноги обморозил во время нее. И потом ноги у него все время болели. Ночами спал и кричал от боли до конца своей жизни. У него много медалей за отвагу, за Сталинград, за Курскую битву. В 1992 году папы не стало. Очень трудно говорить об этом… 9 мая, он смотрел передачи по телевизору, и всегда ревел. А теперь папы нет, и я всегда 9 мая реву…

Татьяна Бурая встречает праздник со слезами на глазахФото: Анна КРЮКОВА

Так, каждый со своей историей и со своей болью прошел в «Бессмертном полку» к мемориалу на Набережной Грина. Там кировчане возложили цветы к «Вечному огню» и отправились на другие площадки города. Напомним, что сегодня празднования проходят во всех микрорайонах Кирова. Завершится день двумя фейерверками.