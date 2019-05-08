2019-05-08T19:13:55+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на майские праздники 2019: кировчан приглашают на лекции, спектакли и STAND UP

Узнали, как провести время в очередные весенние выходные
Анна КРЮКОВА
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Впереди у кировчан долгие праздничные выходные. Фото: Людмила КАЛИНИНАВпереди у кировчан долгие праздничные выходные. Фото: Людмила КАЛИНИНА
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Впереди у кировчан долгожданные майские праздники. Главным событием на выходных станет празднование Дня Победы. В четверг, для жителей города будут работать десятки площадок, а праздничные концерты пройдут во всех микрорайонах Кирова. Программу мероприятий на 9 мая можно найти здесь. Также «Комсомолка» узнала, как можно будет провести время в оставшиеся три праздничных дня.

ПОБЫВАТЬ НА ЛЕКЦИИ

Жителей города приглашают на лекцию и практическое занятие поэтессы и перфомера Аглаи Соловьевой «История танца в теории и на практике». В первый день жители города смогут погрузиться в историю современного танца, а во второй день - поучиться танцевать.

Где: Культурный центр «Пятый этаж», ул. Ленина 119А

Когда: 10 мая в 19:00, 11 мая в 17:00

Цена за вход: 150р (за 1 день)

СХОДИТЬ НА STAND UP

В праздничные выходные в Кирове выступит Александр Долгополов. Комик приглашает на свой концерт всех, кто любит странные и неординарные шутки.

Александр Доргополов родом из Воронежа. Молодой человек стал известным благодаря шоу «Порараз Бирацца».

Где: Дворец молодежи, ул. Красноармейская, 19

Когда: 10 мая в 19.00

Цена за вход: от 600 до 700 рублей

ОЦЕНИТЬ СПЕКТАКЛЬ

Кировчанам предлагают побывать на спектакле «Семейка Краузе» в Драмтеатре. Главные героини тетушки Роза и Грета уже много лет защищают свой старинный особняк в центре города от посягательств. Вот только вместо замерщика к ним в гости приходит напористый чиновник из администрации и страж порядка.

На удачу в это же время к тетушкам приезжает их любимый племянник Роберт с невестой Ингой, а из мест не столь отдаленных сбегает его младший брат Эрик.

Где: Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37

Когда: 12 мая

Цена за вход: от 350 до 450 рублей

ПРОГУЛЯТЬСЯ С «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»

В праздничные дни кировчане смогут стать участниками прогулок-экскурсий от проекта «Пешком по Вятке». Жителям города предлагают узнать историю улиц Орловской, Лепсе и района современного Гагаринского парка. Прочитать подробнее о планируемых экскурсиях и записаться на них можно в группе проекта Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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