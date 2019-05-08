Что нужно знать молодым родителям перед рождением ребенка?

Какие анализы нужно сдать ребенку до года?

Необходимо пройти УЗИ-исследование всех органов и систем. Также нужно сдать общие анализы крови и мочи.

Каким специалистам следует показать грудничка?

Грудничковый период очень важен. Малыш рождается функционально незрелый, и любое врожденное заболевание может серьезно повлиять на его рост и развитие. Поэтому до года ребенок должен быть осмотрен неврологом, ЛОР-доктором, офтальмологом, ортопедом, стоматологом и хирургом.

Для чего нужно естественное вскармливание и до какого возраста оно необходимо?

Самая главная задача родителей и педиатра - это сохранение естественного вскармливания! Его отсутствие признано экологической катастрофой. В грудном молоке содержатся не только белки, жиры и углеводы. Это и природные антибиотики-олигосахариды, и холестерин, который в дальнейшем предохраняет ребенка от ожирения, это формирование биофлоры кишечника, это специальные компоненты, сдерживающие развитие наследственных заболеваний. Также естественное вскармливание имеет для малыша огромное психологическое значение.

Наиболее оптимальные сроки кормления грудью - от 6 месяцев до года.

Как сохранить естественное вскармливание?

В выработке молока участвуют 2 гормона: пролактин и окситоцин. Чтобы увеличить выработку пролактина, необходимы ночные кормления (не менее двух). Также мама должна отдыхать около 10 часов в сутки.

Окситоцин способствует раскрытию протоков молочной железы. За 15 минут до кормления необходимо теплое питье. Лучше, если это будет смесь для мам «Лактомил» или «Фемилак» по ¼ стакана за 15 минут до кормления.

Обязательна профилактика гипогалактии (чаи, препарат «Млекаин», витамины) и спокойная обстановка в семье.

Каким должно быть питание кормящей мамы?

Нужно соблюдать основные правила:

- ограничить молочные продукты (не более 200 граммов в сутки). Если у ребенка есть аллергическая наследственность, то лучше исключить их из питания вообще;

- преимущество отдавать продуктам региона, где выросла мама;

- исключить овощи, богатые клетчаткой, такие как кабачки и белокочанная капуста;

- исключить морепродукты, консервы, чай, кофе, газировки, колбасные изделия, мучное и сладкое.

Обязательно есть мясо не менее 250 граммов в день, крупы, белковые овощи, зелень и фрукты.

ПРИЕМ ВЕДУТ

Специалисты Центра семейной медицины «ЛадаМед» имеют огромный опыт работы по грудничковым программам. Большой популярностью пользуется услуга «Дородовый патронаж», где обсуждаются все аспекты ухода за малышом сразу после роддома.

Врачи, ведущие патронажи:

Коваль Елена Алексеевна: педиатр, стаж 30 лет.

Солоницына Людмила Юрьевна: педиатр, стаж 30 лет.

Смирнова Марина Федоровна: педиатр, главный врач Центра семейной медицины «ЛадаМед», член Союза педиатров, стаж более 25 лет.

О ЦЕНТРЕ

Центр семейной медицины «ЛадаМед» оказывает медицинскую помощь взрослым и детям. Вы можете получить консультации о здоровье вашего ребенка у педиатра, детских специалистов: невролога, гинеколога, хирурга, ортопеда-травматолога, уролога, психиатра, ЛОР-врача, офтальмолога, кардиолога, пульмонолога, аллерголога, эндокринолога.

«ЛадаМед» предлагает вам широкий спектр исследований: лабораторные анализы (собственная лаборатория), ЭКГ, электроэнцефалография, УЗИ, эхокардиоскопия, флюорография, допплерография сосудов.

В центре можно привить ребенка и себя от инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, полиомиелита, вирусных гепатитов А и В, ветряной оспы, гриппа. В «ЛадаМед» широко применяются импортные вакцины комбинированного состава.

В «ЛадаМед» вы можете пройти медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, оформить медкнижку, получить справку для учебы и в детский сад, санаторно-курортную карту.

Для маленьких пациентов есть годовые комплексные программы обслуживания: «Грудничок», «Депозит», включающие в себя визиты врача на дом и динамическое наблюдение врача за ребенком.

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Адрес: г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, 3

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