БТР, военные вальсы, оружие военных лет: в УФСИН провели парад Победы
Сотрудники УФСИН прошли торжественным маршем по плацу. Строй двигался с по-настоящему военной выправкой.
На торжество прибыл ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Антощак. Когда ему было четыре с половиной года, его вместе со всей семьей забрали в концлагерь.
Ветеран не по наслышке знает о тяготах войны - детская память, словно губка, впитала все события ушедших трагических лет. Фото: УФСИН России по Кировской области
Многие сотрудники кировского УФСИН занимают активную жизненную позицию.
Дмитрий (в центре) уже двадцать лет ездит на вахты Памяти. Он занимается поиском погибших на войне советских бойцов. На параде поисковик организовал выставку с интересными находками.Фото: Евгений ДЕМИХОВ
Дети исполнили несколько танцев, посвященных Великой Отечественной войне.
На праздничном концерте выступил коллектив народного танца «Дымка»Фото: Евгений ДЕМИХОВ
Зрелищности празднику добавило выступление представителей Вятского казачества.
Всадник на скаку рубил бутылки с водой со специальной подставкиФото: Евгений ДЕМИХОВ
Свои таланты показали воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардеец».
Парни продемонстрировали навыки рукопашного бояФото: Евгений ДЕМИХОВ
Сотрудник кинологической службы УФСИН показал, как пес может справиться с вооруженным преступником.
Собака вмиг обезоружила противникаФото: Евгений ДЕМИХОВ
Центральным выступлением стал показ сотрудников ОСН «Амаз».
Бойцы ворвались на плац под выстрелы (конечно же, холостыми) из автоматовФото: Евгений ДЕМИХОВ
ИСТОЧНИК KP.RU