День Победы 2019 года в Кирове: программа мероприятий

Уже в этот четверг, 9 мая, в Кирове пройдут праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Комсомолка» узнала, какие акции, события и концерты состоятся в нашем городе в этот день.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА

10.00-11.00. Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона.

11.00-12.00. Шествие войск и участников торжественного митинга к памятнику воинам-кировчанам «Вечный огонь» для возложения цветов по маршруту: Театральная площадь - улица Московская - улица Набережная Грина.

12.00-12.30. Открытие акции «Бессмертный полк».

12.30-13.30. Шествие участников акции «Бессмертный полк» к «Вечному огню».

14.00-15.00. Выступление детских творческих коллективов «Девятый день большого Мая».

15.00-15.30. Концерт с участием ветеранских коллективов «Песня тоже воевала».

15.30-16.30. Концертная программа Вятского оркестра русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина.

16.30-17.30. Саунд-чек Юрия Кононова и группы «Русский характер».

17.30-18.00. Концертная программа фолк-ателье проекта «Поющий город» «Помним, гордимся, поем».

18.00-18.45. Представление с участием актеров кировских театров «Шестнадцать мальчишеских лет…».

18.45-20.00. Концертная агитбригада «Победный привал».

20.00-21.00. Танцевальный караоке-фестиваль «Победа».

21.00-22.00. Концерт с участием финалиста телепроекта «Главная сцена» Юрия Кононова и группы «Русский характер».

22.00. Фейерверк.

Во время праздника жители города возложат цветы к «Вечному огню»Фото: Анна КРЮКОВА

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Сцена в Александровском саду

12.00-18.00. Выступления творческих коллективов «Спасибо за мирное небо».

18.00-20.00. Фестиваль «Песни Победы» от «Ретро FM».

Центральная ротонда

18.00-20.00. Танцевальный вечер под открытым небом в сопровождении духового оркестра «В шесть часов вечера после войны».

СКВЕР «БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ»

10.00-23.00. Фестиваль кафе и ресторанов города «Вкус Победы».

10.00-15.00. Площадка исторической реконструкции «Весна 45-го».

ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА КОНЕВА

10.00. Парад автомобилей военного и послевоенного времени. Сбор участников запланирован на площадке у памятника Маршалу Коневу.

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

18.00-20.00. Концерт авторской песни «Споемте, друзья!».

УЛИЦЫ ГОРОДА

08.00-18.00. Праздничный спецрейс «Троллейбус Победы», передвигающийся по маршруту: площадь ХХ партсъезда - улицы города - площадь ХХ партсъезда.

Более полную программу можно увидеть на сайте администрации Кирова.