2019-05-07T14:06:11+03:00
Общество

Расписание общественного транспорта 9 мая 2019 года в Кирове

Администрация города опубликовала список изменений маршрутов в День Победы
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Праздничные мероприятия в День Победы изменят маршруты движения автобусов и троллейбусовПраздничные мероприятия в День Победы изменят маршруты движения автобусов и троллейбусовФото: Валерий РОМАНОВ
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Шествие Бессмертного полка и иные торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победе, заставят водителей автобусов и троллейбусов изменить привычные маршруты. Временные изменения уже согласованы администрацией города Кирова.

С 10.00 до 14.00 по ул.Ленина на участке от ул.Преображенской до ул.Горбачева и с 8.00 до 14.00 по ул.Карла Маркса на участке от ул.Преображенской до ул.Спасской буду ездить автобусы маршрутов:

- № 1 от остановки транспорта общего пользования «Инфекционная больница» по ул. Ленина, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Лепсе, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 2 от ул.Дзержинского по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Ивана Попова, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 3 от ООТ «Железнодорожный вокзал» по ул. Комсомольской, ул. Карла Маркса, ул. Милицейской, ул. Ленина, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 5 от ул. Милицейской по ул. Ленина, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 10 от ул. Милицейской, по ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, далее по существующему маршруту;

- № 14 от ООТ «Европейские улочки» по ул. Энтузиастов, ул. Ульяновской, ул. Риммы Юровской, ул. Солнечной, ул. Маршала И.С.Конева, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 17 от остановки транспорта общего пользования «Северная больница» по ул. Свердлова, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Ленина, далее по существующему маршруту;

- № 21 от остановки транспорта общего пользования «Ипподром» по проспекту Строителей, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 23 от ООТ «Улица Андрея Упита» по ул. Кольцова, ул. Лепсе, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 37 от остановки транспорта общего пользования «Железнодорожный вокзал» по ул. Комсомольской, ул. Карла Маркса, ул. Милицейской, ул. Ленина, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 39 от остановки транспорта общего пользования «Химический переулок» по ул. Заводской, ул. Казанской, ул. Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, далее по существующему маршруту;

- № 46 от остановки транспорта общего пользования «Площадь ХХ партсъезда» по ул. Луганской, ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Милицейской, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 51 от остановки транспорта общего пользования «Площадь ХХ партсъезда» по ул. Луганской, ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Сурикова, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 67 от ООТ «Ул. Красной Звезды» по ул. Красной Звезды, ул. Проезжей, ул. Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольской, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 84 ООТ «Ипподром» по ул. Риммы Юровской, ул. Солнечной, ул. Маршала И.С.Конева, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 88 от ул. Московской по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, проспект Строителей, ул. Московской, обратно – тем же маршрутом;

- № 90 от остановки транспорта общего пользования «Площадь ХХ партсъезда» по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольской, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом.

ВАЖНО

На период проведения праздничных мероприятий работу троллейбусов маршрутов № 1, 4, 5, 8, 14 приостановить.

С 20.00 до 23.00 по ул.Карла Маркса на участке от ул.Труда до ул.Герцена, направить автобусы маршрутов:

- № 2 от ул. Дзержинского по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Ивана Попова, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 10 от ул. Милицейской, по ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, далее по существующему маршруту;

- № 14 от ООТ «Европейские улочки» по ул. Энтузиастов, ул. Ульяновской, ул. Риммы Юровской, ул. Солнечной, ул. Маршала И.С.Конева, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 23 от ООТ «Улица Андрея Упита» по ул. Кольцова, ул. Лепсе, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 39 от остановки транспорта общего пользования «Химический переулок» по ул. Заводской, ул. Казанской, ул. Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, далее по существующему маршруту;

- № 46 от остановки транспорта общего пользования «Площадь ХХ партсъезда» по ул. Луганской, ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Милицейской, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 84 ООТ «Ипподром» по ул. Риммы Юровской, ул. Солнечной, ул. Маршала И.С.Конева, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 88 от ул. Московской по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, проспект Строителей, ул.Московской, обратно – тем же маршрутом;

- № 90 от остановки транспорта общего пользования «Площадь ХХ партсъезда» по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольской, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом.

ВАЖНО

На период временного прекращения движения транспорта работу троллейбусов маршрута № 1 приостановить.

С 8.00 до 15.00 по ул. Ленина и ул. Парковой на участке от ул. Коммунистической до ул. Рухлядьева (Нововятский район) направить автобусы маршрутов:

- № 46, 87 от ул. Советской по ул. Парковой до остановки транспорта общего пользования «Улица Кирова», обратно – тем же маршрутом.

С 8.30 до 10.00 в мкр. Лянгасово от дома № 10 по ул. Комсомольской до ул. Ленина направить автобусы маршрута №101 от ул. Горького по ул. Кошевого, ул. Спортивной, далее по существующему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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