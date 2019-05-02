«Посадили в эшелон и увезли»: кировчанин рассказал, как он оказался на фронте

Мы продолжаем серию публикаций к Дню Победы. И сегодня герой - ветеран УМВД Кировской области. Свое 17-летие Лев Александрович встретил в неспокойное время - уже второй месяц шла война. Родину нужно было защищать, поэтому молодого человека, как и многих, отправили на фронт.

ПОБЕДУ ВСТРЕЧАЛ В ГОСПИТАЛЕ

Никто в 43-м году не думал, что война затянется и будет такой кровопролитной, безжалостной к судьбам. Молодых парней забирали вслед за отцами. Вот и нашего героя Льва Иванова эта участь не миновала.

- Я окончил «семилетку», потом поступил в техникум, а потом меня с другими ребятами погрузили на эшелон и увезли, - вспоминает Лев Александрович начало войны. - Хотели учить в сержантской школе, да что-то не сложилось - перебросили в Казань, там поучили. А в августе 44-го уже отправили на фронт.

Изнурительная война вытянула силы из страны, из семей и людей, но все стремились к Победе. Целых пять лет это было единственным желанием всех граждан СССР.

Но молодая, горячая кровь не давала парню отсиживаться в тылу. Как только выдалась возможность, Лев поехал на передовую. Его распределили в разведбат, который вел бои в Прибалтике.

- Как-то раз батальон вместе с командиром попал под минометный обстрел, - вспоминает ветеран. - Меня ранило осколком.

Долго отлеживаться в госпитале не дали - нужно было теснить врага, гнать его как можно дальше от границ Родины. Через десять дней парень снова оказался в окопе с винтовкой в руках - и дальше бить фашистов.

- Немцы тогда уже отступали, но сдаваться не хотели. Днем наши войска двигались вперед, ночью были привалы, - продолжает рассказ Лев Александрович. - Однажды вражеские войска попытались контратаковать. Среди бела дня немецкие снайперы начали обстрел наших солдат. Спрятаться было негде - кругом поле. Бойцы прижимались к земле, не поднимая голов.

Пуля, выпущенная из немецкой винтовки, прошила насквозь пилотку рядового Иванова - к счастью, прошла выше головы. Второй выстрел попал в руку впереди лежащего товарища. Ползком парень добрался до сослуживца, помогал бинтовать рану. Очередная пуля, выпущенная фашистом, настигла Иванова. Вскоре обстрел закончился. Раненых солдат отправили в госпиталь. Медики не отпускали бойца до последнего - ждали, когда полностью выздоровеет. Так пришло 9 мая 1945 года.

- Замполит с утра сказал, что будет важное сообщение, - говорит ветеран. - В госпитале стоял шум. А потом по палатам пошла целая делегация, все друг друга поздравляли, обсуждали Победу. К обеду выдали по сто грамм. А вечером из окна смотрели праздничный салют.

Из госпиталя Иванова отпустили только в июне. Но домой попасть не удалось. Солдата отправили в 490-й рабочий батальон военнопленных. Молодой человек еще пять лет служил в армии. Охранял пленных, которые отстраивали разрушенные города. Сначала служил в Ленинграде, Калининграде, а потом отправили в Мурманск. Только в 50-м году Иванов за долгие годы разлуки увидел родных - демобилизации он ждал десять лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Лев Иванов дважды был ранен. Фото: предоставлено УМВД России по Кировской области

МОЛОДЕЖЬ ВПЕРЕД НЕ ПУСКАЛИ

24-летний молодой человек решил связать свою жизнь с уголовным розыском. Сначала, конечно, пришлось окончить школу милиции, ну, а потом вновь началась служба на пользу Родине.

- Приняли меня хорошо. Старые асы, когда шли брать преступников, нас, молодежь, вперед не пускали, все издалека показывали. Ведь в школе учили теории, - вспоминает Иванов. - Первый раз, когда послали разыскать преступника, я сходил, разыскал, поговорил с ним и обратно вернулся. Сослуживцы засмеялись: «А рапорт написать, объяснения взять?»

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

В Управлении уголовного розыска Лев Иванов прослужил 30 лет - до выхода на пенсию в 1982 году. Сначала в группе по делам несовершеннолетних, потом - в группе розыска скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц.

По долгу службы приходилось ездить за преступниками по всей стране. И в южные края, и даже в Сибирь. За раскрываемость спрашивали очень строго. Но теперь, когда по телевизору показывают криминальные сериалы, Лев Александрович только смеется над ними: настоящая работа с уголовниками в разы труднее.

А грусть вызывают воспоминания о товарищах, которые так и не вернулись с фронта.