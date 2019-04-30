«Попробуй, шагни в огонь!»: в Кирове прошли праздничные показательные выступления сотрудников противопожарной службы

Выстроенные в ряд красно-белые автомобили, лестница, устремленная в небо, с двумя мужчинами в кабине, раритетный колясочный мотоцикл, лошадиная упряжка с деревянной бочкой, наполненной водой, и ряды молодых людей в зеленых куртках, мундирах и рыжих беретах. Сегодня на Театральной площади было красиво и горячо: спасатели демонстрировали свои силу, сноровку, ловкость, скорость и слаженность действий. На главной городской площадке под открытым небом отмечали 370-летие пожарной охраны России.

Посмотреть на мастерство пожарных собрались не только зеваки, гуляющие неподалеку, студенты, пропускающие лекции в университете, но и многие другие жители Кирова, которые долго ждали этот день, специально пришли посмотреть.

А посмотреть было на что!

Показательными выступлениями то, что происходило на Театральной площади, назвать сложно… Это было настоящее представление, исторические зарисовки, хронология развития пожарного дела. Называйте, как хотите, но кировские спасатели предстали перед зрителем во всей своей красе.

Сначала на площадь, где уже горела деревянная избушка, выехали спасатели не на современных автомобилях, а на телеге, запряженной лошадью.

Сначала пожарные в белых сорочках спасли из горящей избы ее хозяина, а после голыми руками начали тушить огонь. Одни налегли на насос, который поставлял из деревянной бочки, водруженной на тарантас, воду, а другие - на ведра, из которых проливали пылающую деревяшку.

После тушения огня кировчане перенеслись на несколько веков вперед, в годы Великой Отечественной войны. Пожарные тушили горящий дом в военной форме. Воду подавала раритетная пожарная машина, сохранившаяся с тех лет.

Но больше всего зрителей поразили современные возможности МЧС. Чтобы показать, что нас есть кому защитить. Спасатели ловили специальной воздушной подушкой человека с высоты, спускали обездвиженного человека с двадцатиметровой вышки, демонстрировали специализированные квадроциклы, на которых сотрудники МЧС добираются до богом забытых мест, где случилась беда.

А после демонстрации профессиональных умений пожарные показали и свое спортивное мастерство: в эстафетах и конкурсе пожарного развертывания. Спасатели преодолевали полосу препятствий, одевались на скорость, разворачивали шланг и «тушили огонь». Не проходило и нескольких минут, как пожарные гордо вставали и отчитывались: поставленная задача выполнена, огонь локализован.

Но апогеем демонстрации стало тушение горящего автомобиля, который сотрудники МЧС (для наглядности) облили горючим веществом и подожгли на глазах у сотни зрителей. Поднялся черный дым, огонь охватил корпус легковой машины, перекинулся на импровизированную бензоколонку… из-за которой, на удивление всем, выбежал человек, горящий, как факел. К счастью, на нем был специализированный защитный костюм, который надевают сами спасатели, когда шагают в самое пекло!

После показательных выступлений на площадь, маршируя, вышли пожарные, принимавшие участие в празднике, представлениях. Они гордо стояли, улыбались и радостно махали руками. Сегодня их день. Сегодня они уходят под слова из песни «Холодит чуть-чуть ладонь, в жаркую эту ночь. Но ты попробуй шагни в огонь, если дома жена и дочь», под аплодисменты людей, которые гордятся ими и благодарят их за подвиг, который они совершают каждый раз, когда вступают на смену.