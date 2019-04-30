В Парке Победы развернули масштабную копию Знамени Победы, водруженного Григорием Булатовым над Рейхстагом

Полотнище развернули в знаменательную дату - 30 апреля. Ровно 74 года назад наш соотечественник водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Полотнище развернули у Вечного огня в Парке Победы. Это сделали в 14.25 часов в то же время, что и Григорий Булатов водрузил Знамя. Копию держали ветераны различных ведомств, участники Боевого Братства, а также кадеты.

Герман Анатольевич - один из тех немногих людей, кто борется за увековечение памяти о Григории БулатовеФото: Евгений ДЕМИХОВ

На торжественном мероприятии президент фонда памяти Булатова Герман Гончаров отметил, что это событие значит признание исторической справедливости, поскольку о подвиге нашего соотечественника долгое время умалчивали.

Среди участников были кировские воспитанники кадетских классов и юнармейцыФото: Евгений ДЕМИХОВ

Несколько сотен кировчан пришли, чтобы посмотреть на передачу копии Знамени Победы.

После торжественной части прошло возложение цветов к мемориалуФото: Евгений ДЕМИХОВ

Кировчане отмечают, что память о нашем герое должна жить вечно. И очень жаль, что его подвиг несправедливо забыли после войны, а ведь за него должны были наградить!

Масштабную копию Знамени Победы повторно развернули и на Аллее Героев, где установлен бронзовый памятник непризнанному герою. Торжественным маршем юнармейцы и кадеты прошли к мемориаламФото: Евгений ДЕМИХОВ

Осужденные ЛИУ-12 в память о подвиге простого кировского парня Гриши Булатова изобразили один из самых известных снимков о знаменательном событии «Знамя Победы над Рейхстагом».

Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Так они выражают благодарность всем участникам Великой Отечественной войны, совершившим великий подвиг.