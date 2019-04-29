«Не использовать пищеблоки в школах мы в принципе не можем»: мэрия развеяла слухи о «бортовом питании» в школах

На него взволнованные родители пришли с вопросам о привозных обедах для учебных заведений, очередях в детские сады и обучении школьников в три смены. В администрации Кирова попытались успокоить кировчан, которые организовали массовое собрание из-за наболевших вопросов.

ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

Одной из самых обсуждаемых тем среди родителей стало так называемое бортовое питание. Массовые слухи о том, что в школах перестанут готовить, а еду ученикам будут привозить, буквально подняли часть родителей на митинг. В мэрии возражают - домашнее питание (еда, приготовленная в школьных столовых) останется в учебных заведениях.

- Мы строим школы и детские сады по самым современным требованиям, - прокомментировал ситуацию глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - В каждом учреждении прекрасные пищеблоки с новым оборудованием. Не использовать их мы в принципе мы не можем. Те слухи, которые сейчас ходят - неправда.

Заместитель главы администрации Лариса Копысова подтвердила этот факт и добавила к сказанному, что в городе создали рабочую группу по школьному питанию. Она следит за тем, чтобы еда была здоровой, качественной и доступной каждому.

Кстати, с 2010 года в переоборудование пищеблоков в школах города потрачено порядка 300 миллионов рублей. В администрации считают неразумным не пользоваться этими ресурсами. Более того, в Кирове хотят усовершенствовать систему управления столовыми, систему доставки продуктов до мест, где их будут готовить, а также повысить уровень квалификации кадров. Рабочая группа изучает возможность создания единого меню, чтобы на комбинате питания могли оптимизировать закупки.

- Кроме того, речь идет еще и о том, чтобы убрать «грязные» цеха в столовых, - уточнила Копысова. - В школы будут доставлять уже чищенные продукты: картофель, морковь и другие. Это позволит убрать неквалифицированный труд из столовых.

ТРЕХ СМЕН НЕ БУДЕТ

Другим важным школьным вопросам стало беспокойство родителей о том, что их детей могут перевести на третью смену обучения. Мамы и папы без того недовольны, тем что школьникам приходится ходить в темное (особенно зимой) время суток из школ.

- В большинстве школ города две смены обучения, - опровергла слухи Елена Копысова. - Только в одной из них вторая смена полная (половина учеников в первую, половина - во вторую - Ред.). В 22-х школах 40-46% учащихся занимаются во вторую смену, в остальных - их количество не превышает 30%.

Копысова отметила, что есть четыре учебных заведения, где существует только первая смена. У дети в школах в Малой Субботихе, Бахте, Порошино, а также в православной гимназии нет вечерних занятий. В мэрии заявили, что хотят сделать все, чтобы убрать вторую смену из кировских школ.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Очереди в детские сады волнуют родителей, пожалуй, ничуть не меньше. Сейчас все дошкольные муниципальные заведения укомплектованы. В 143 детских садах размещается 31 тысяча воспитанников. За год детишек прибавилось аж на две тысячи. Помогают увеличивать население не только молодые семьи. Прирост идет за счет миграции населения.

- В этом году детям 2016 года рождения было выдано 7490 направлений, 1700 детей 2015 года рождения не посещали детский сад, выпуск дошколят в этом году составит 7281 человек. Арифметика здесь простая - порядка 1900 детей не будут обеспечены местами в будущем году, - прокомментировал ситуацию начальник департамента образования города Кирова Александр Петрицкий. - Планируется построить пять детских садов, в четырех из них будут ясельные группы. Они создадут 1290 мест. К концу учебного года 2019-2020 очередь сократится до 1000 человек.

Петрицкий заметил, что в последние годы рождаемость уменьшается, но миграция не останавливается, за счет этого очередь продолжает существовать.

Илья Шульгин в свою очередь добавил, что в будущем году планируется переоборудовать здание на улице Гайдара, 4. Там обустроят детский сад. Еще два новых дошкольных заведения возведут на улицах Харьковской и Пролетарской в 2020 году, что создаст еще 270 мест для дошколят.

Сити-менеджер повторил, что о вопросах образования в администрации помнят: за два года было запущено 13 детских садов и две школы. Подобных масштабов не было уже лет десять. Кроме, того параллельно идет подбор сотрудников. Шульгин назвал это не проблемой, а задачей, которая постепенно решается.