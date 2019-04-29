2019-04-29T17:08:44+03:00
Общество

«Богородское село» стало производить отборное молоко

На прилавках магазина новинка стоит всего второй месяц
Елизавета Захарова
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Каждый день предприятие выпускает более четырех тонн напитка высочайшего качестваКаждый день предприятие выпускает более четырех тонн напитка высочайшего качества
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Богородский молочный завод (ДМЗ) запустил производство нового вида молока - «Отборное». Каждый день предприятие выпускает более четырех тонн напитка высочайшего качества. Новинка появилась на прилавках магазина всего пару месяцев назад. Покупатели уже успели отметить натуральный вкус молока в коробке и удобность «семейной » упаковки 1,5 литра с крышкой.

БОГОРОДСКОЕ СЕЛО: производство отборного молока.Видео: предоставлено рекламодателем! другой источник

- С 1 марта торговая марка «Богородское село» выпустило новинку - молоко «Отборное», - пояснили рабочие на заводе. - Для его изготовления применяется исключительно цельное молоко, без добавления обезжиренного. Для получения данного продукта используется молоко высочайшего качества от СПК Колхоз «Красное знамя».

Отметим, что холдинг СПК (колхоз) «Красное знамя» - лидер по производству молока не только в Кировской области, но и лидер Приволжского федерального округа по надою молока с одной коровы. В его состав теперь входит «Богородский молочный завод» и «Даровской маслодельный завод». К слову, все товары, выходящее под маркой «Богородское село», теперь производятся из молока, произведенного на одном хозяйстве в колхозе «Красное знамя» (Богородский и Куменский район).

- На данный момент на заводе установлено высокотехнологичное российское и итальянское оборудование, минимизирующий человеческий фактор. От этого вкусовые качества продуктов стали только лучше, - отметили на производстве. - Сейчас под торговой маркой «Богородское село» выходят четыре вида продукции, пользующихся высоким спросом в любой семье. Это молоко, сливочное масло, сметана и творог. В планах - начать производство натурального кефира объемом 0,5 -0,7 литров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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