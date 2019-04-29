2019-04-29T13:19:17+03:00
Общество

«Чтобы потомки наши знали: мы от фашизма мир спасли!»: Комитет солдатских матерей поздравил ветеранов с Днем Великой Победы

Участники Великой Отечественной войны записали видеонаставление потомкам о страшных кровопролитных годах
Елизавета Захарова
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Комитет солдатских матерей поздравил ветеранов с Днем Великой ПобедыКомитет солдатских матерей поздравил ветеранов с Днем Великой ПобедыФото: Елизавета Захарова
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9 мая, в День Великой Победы, звучит много слов благодарности нашим ветеранам. Кто-то говорит их во всеуслышание на парадах, памятных концертах, кто-то тихо шепчет на ухо своим бабушкам-дедушкам, а кто-то утирает горькие слезы на могилах тех, кто подарил нам с вами мирную, свободную жизнь. А у кого-то чувство гордости за тех, кто отстоял Родину в одной из самых жестоких мировых войн, выливается в стихотворные строки, песни, книги, фильмы, картины.

«Чтобы потомки наши знали: мы от фашизма мир спасли!» Поздравление ветеранов с Днем Великой Победы.Видео: Комитет солдатских матерей Монтаж: Елизавета ЗАХАРОВА! другой источник

Комитет солдатских матерей Кировской и Московской областей решили поздравить ветеранов и всех россиян с праздником Великой Победы. Несколько лет назад председатель Комитета солдатских матерей Московской области Наталья Майорова написала стихотворение:

«Победы нашей не отнимет

Эстонец, швед или поляк:

Не враг в Москве, а мы в Берлине

Подняли над Рейхстагом флаг.

Мы кровью летопись писали

На поле выжженной земли,

Чтобы потомки наши знали:

Мы от фашизма мир спасли!

С времен тех грозных и поныне

Мы смело можем всем сказать:

Не вы в Москве, а мы в Берлине!

Не вам историю менять».

Стихотворение задело за душу многих «солдатских матерей». Правда, как его донести до народа - не знали. И спустя года четыре было решено: пока еще живы ветераны Великой Отечественной войны - их надо собрать, попросить сказать пару строк на камеру - надо навсегда запечатлеть их завет нам, потомкам. К поздравлению подключилась и воинская часть 44200 БОР.

Поздравление получилось межрегиональным: строки стихотворения прочитали ветераны из Волоколамска, Волгограда, Севастополя, Кирова, Ржева и Калининграда.

Но собрать даже шестерых свидетелей военных действий в 2019 году, спустя 74 года после дня Великой Победы, оказалось невероятно сложным.

Мало осталось тех, кто воевал за свободу советского народа. Да и тем, кто еще жив, уже сложно порой выходить из дома.

- Мы договорились с одним из ветеранов и его внучкой, что приедем к ним, запишем стихотворение, - рассказала председатель Кировского комитета солдатских матерей Елена Санникова. - Приехали, а нас встретила его внучка и говорит, что дед ее накануне целый день готовился, репетировал, чистил ордена, а сегодня не может даже спуститься на улицу: заболел.

Сегодня в живых остались лишь единицы из тех, кто стоял на защите своей Родины, своих детей и правнуков, тех, кто готов был положить свое здоровье, свою жизнь в обмен на мирное небо и счастливое будущее своей страны.

Их надо чтить, любить. И всегда помнить, какой ценой достался им День Великой Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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