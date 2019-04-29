«Чтобы потомки наши знали: мы от фашизма мир спасли!»: Комитет солдатских матерей поздравил ветеранов с Днем Великой Победы
9 мая, в День Великой Победы, звучит много слов благодарности нашим ветеранам. Кто-то говорит их во всеуслышание на парадах, памятных концертах, кто-то тихо шепчет на ухо своим бабушкам-дедушкам, а кто-то утирает горькие слезы на могилах тех, кто подарил нам с вами мирную, свободную жизнь. А у кого-то чувство гордости за тех, кто отстоял Родину в одной из самых жестоких мировых войн, выливается в стихотворные строки, песни, книги, фильмы, картины.
«Чтобы потомки наши знали: мы от фашизма мир спасли!» Поздравление ветеранов с Днем Великой Победы.Видео: Комитет солдатских матерей Монтаж: Елизавета ЗАХАРОВА! другой источник
Комитет солдатских матерей Кировской и Московской областей решили поздравить ветеранов и всех россиян с праздником Великой Победы. Несколько лет назад председатель Комитета солдатских матерей Московской области Наталья Майорова написала стихотворение:
«Победы нашей не отнимет
Эстонец, швед или поляк:
Не враг в Москве, а мы в Берлине
Подняли над Рейхстагом флаг.
Мы кровью летопись писали
На поле выжженной земли,
Чтобы потомки наши знали:
Мы от фашизма мир спасли!
С времен тех грозных и поныне
Мы смело можем всем сказать:
Не вы в Москве, а мы в Берлине!
Не вам историю менять».
Стихотворение задело за душу многих «солдатских матерей». Правда, как его донести до народа - не знали. И спустя года четыре было решено: пока еще живы ветераны Великой Отечественной войны - их надо собрать, попросить сказать пару строк на камеру - надо навсегда запечатлеть их завет нам, потомкам. К поздравлению подключилась и воинская часть 44200 БОР.
Поздравление получилось межрегиональным: строки стихотворения прочитали ветераны из Волоколамска, Волгограда, Севастополя, Кирова, Ржева и Калининграда.
Но собрать даже шестерых свидетелей военных действий в 2019 году, спустя 74 года после дня Великой Победы, оказалось невероятно сложным.
Мало осталось тех, кто воевал за свободу советского народа. Да и тем, кто еще жив, уже сложно порой выходить из дома.
- Мы договорились с одним из ветеранов и его внучкой, что приедем к ним, запишем стихотворение, - рассказала председатель Кировского комитета солдатских матерей Елена Санникова. - Приехали, а нас встретила его внучка и говорит, что дед ее накануне целый день готовился, репетировал, чистил ордена, а сегодня не может даже спуститься на улицу: заболел.
Сегодня в живых остались лишь единицы из тех, кто стоял на защите своей Родины, своих детей и правнуков, тех, кто готов был положить свое здоровье, свою жизнь в обмен на мирное небо и счастливое будущее своей страны.
Их надо чтить, любить. И всегда помнить, какой ценой достался им День Великой Победы!
ИСТОЧНИК KP.RU