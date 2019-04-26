В Ганино кировчанин обнаружил на своем участке мину

Сегодня, около 20.00 стало известно, что в Ганино местный житель обнаружил на своем участке мину. На место происшествия сразу же выехали силовые структуры, скорая помощь, Росгвардия и саперы.

Однако последним не пришлось долго корпеть над боеприпасом: корпус мины оказался пустым и не представлял никакой опасности.

Как в последующем нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области, мужчина увидел какой-то ржавый предмет и, испугавшись, позвонил в полицию.

ВОЛНА ЛЖЕМИНИРОВАНИЯ

Напомним, что этой зимой в Кирове прошла целая волна лжеминирований. В конце февраля в социальных сетях кировчане обсуждали только одно: массовые эвакуации из больниц и других социально-значимых объектов города. Людей толпами выгоняли на улицу. Причина серьезнее, чем стандартные пожарные учения - анонимные звонки о том, что в здании бомбы.

- Что творится с поликлиниками?! Учения?! Все на улице! Жесть! - писали в комментариях кировчане.

- Из ж/д больницы эвакуируют всех: и больных, и персонал, - написал аноним. - Что там случилось?

- Что за бред происходит? В инфекционной больнице объявили карантин. Приехали полиция с собаками, говорят, угроза взрыва. Всем больным сказали, что никого не пустят, якобы какая-то авария в городе. Какая авария? Какая информация о подрыве? Весь город уже об аварии какой-то знал, - еще один пост в соцсетях.

- В 9 поликлинике на Дерендяева, видимо, тоже учения, - новый комментарий. - Но почему-то скорая и пожарная перекрыли движение во двор, видимо, отсюда ближе до поликлиники.

Все силовые структуры от конкретных комментариев отказывались, лишь дополняя, что ситуация с эвакуацией медучреждений - внештатная и это не учения.

Также волна «минирования» коснулась и здания правительства Кировской области. Однако, трудиться чиновники не прекратили, все здания продолжили функционировать в штатном режиме.