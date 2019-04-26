«Неуд» за качество воды: когда кировчанам ждать ремонта водопроводных труб?

Качество питьевой воды - вопрос, стоящий остро практически в каждом втором районе Кировской области. И если в областной столице ситуация в целом благополучна, то жителям некоторых поселков приходится самим раскапывать водопроводные сети, прочищать их и надеяться, что это позволит очистить воду хотя бы на некоторое время.

Насколько плачевна ситуация и как можно ее исправить, обсуждали на комитете областного Заксобрания по экологической безопасности и природопользованию.

19 ПРОБЛЕМНЫХ РАЙОНОВ

В регионе существует система мониторинга качества воды: ее проверяют в самом источнике, перед разводящей сетью и в самой сети. Из года в год точки используются те же, это и позволяет следить за качеством воды в динамике. В целом, Кировская область находится на всероссийском уровне качества: 27% проб воды не удовлетворяют санитарно-химическим требованиям, а около 4,7% имеют «неуд» по микробиологическим показателям.

- Отдельно следим за водой на социальных объектах, в детских учреждениях, - подчеркнула глава отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Людмила Мальцева. - Знаем все болевые точки, населенные пункты с проблемами. Теперь просто нужны деньги на проектировку и реконструкцию сетей водопровода.

Людмила Геннадьевна объяснила, что более 50% населения региона получают воду из рек и прудов, в том числе жители Кирова. Остальные пользуются подземными источниками воды. С 2012 года качество воды в целом практически не меняется, а по некоторым показателям даже становится лучше.

Однако это лишь общая картина, но есть и особенно проблемные районы - например, Опаринский, где 88% проб воды не проходят проверку по санитарно-химическим показателям. Причем водопроводные трубы и очистные сооружения там нормальные, но в нужный момент не было проведено нормальных пусконаладочных работ.

- В 19 районах вода может потенциально нести угрозу здоровью детей, - рассказала Людмила Мальцева. - Где-то в ней много нитратов, где-то фторидов, других веществ. Те или иные проблемы с качеством воды есть в Арбажском, Даровском, Фаленском, Советском, Подосиновском, Орловском, других районах.

«НЕТ ПОНИМАНИЯ, КАК И КУДА ДВИГАТЬСЯ»

Порой доходит до абсурда. Так, в Аркуле с населением 1300 человек воду берут из подземного источника, и в ней остается слишком много железа, очистные сооружения не справляются. Глава поселения сам вручную раскапывает сети, устраняет утечки и пытается хоть как-то спасти ситуацию. А в нескольких поселениях Уржумского района местные жительницы сами спускаются в колодцы, запускают или отключают воду в нужный момент. И это лишь частные примеры.

- В селах есть скважины, которые эксплуатируются непосредственно муниципальными властями, - рассказала замминистра охраны окружающей среды Ольга Женихова. - Но по закону муниципалитеты не могут получить на них все права. И это парадоксально, ведь в то же самое время РСТ может выставлять администрациям тарифы на использование воды.

По мнению экспертов, потенциальный выход из ситуации - создание рабочей группы с участием проектировщиков. Сейчас «нет понимания, как и куда двигаться», а с помощью таких специалистов можно будет понять, где, что и когда все-таки удастся отремонтировать.

ОДИН ПРОЕКТ НА ВЕСЬ РЕГИОН

К централизованному водоснабжению сейчас подключены 317 из 326 муниципальных образований региона, протяженность водопроводных труб превышает 6 тыс. километров. Однако, как показывает мониторинг, свыше 70% труб уже изношено.

Поэтому обеспечение жителей питьевой водой - важная задача, обозначенная в федеральном проекте «Чистая вода». Есть точно такой же проект и на региональном уровне - «Чистая вода в Кировской области».

- Наша задача - увеличить количество граждан, обеспеченных качественной питьевой водой, до 99% от всего населения региона, - пояснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - Сейчас этот показатель составляет лишь 91,7%. Нам нужно строить новые участки водопровода и ремонтировать уже существующие.

11 февраля 2019 года было подписано соглашение с Минстроем РФ, по которому регион получит на эти цели практически 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Уже разработана дорожная карта, по плану которой и будет вестись реконструкция сетей.

Однако проблем хватает: на всю Кировскую область действует всего 42 концессии по обслуживанию водопроводных сетей. Проблема в том, что такие сети чаще обслуживают небольшое количество населенных пунктов и экономически не выгодны потенциальным инвесторам.

К тому же на 2019 год пока запланирован ремонт лишь одной такой сети - в Среднеивкино (Верхошижемский район). На работы потратят 37 миллионов рублей.

- В районах местные власти завершили инвентаризацию водопроводных сетей, - рассказал Игорь Редькин. - Вскоре мы проверим их отчеты и до 1 сентября составим точный график мероприятий по реконструкции сетей на 2020-2024 годы.

Пока далеко не все районы смогли поучаствовать в проектировке таких работ: на них был выделен всего 41 млн рублей, да и не везде были найдены собственные источники финансирования. А без них не пройти госэкспертизу.

- По большинству муниципалитетов работа практически не велась, - поделился министр. - Собственных источников денег там не хватает, а это очень дорогостоящие проекты. Сейчас мы предусмотрим определенные средства из бюджета, чтобы в некоторых кировских поселках проекты составили в текущем году, а уже в следующем можно было начать ремонт. Альтернатива - подключаться к федеральной программе в 2020 году и в последующие годы ждать реконструкцию сетей, но на это также уйдет немало времени.

СПРОСИЛИ ШУЛЬГИНА - ОТВЕТА НЕТ

Особняком стоит вопрос водоснабжения Кирова. Напомним, летом 2019 года главным субъектом, обеспечивающим подачу воды в дома кировчан, станет МУП «Водоканал». И сейчас эксперты опасаются, не приведет ли это к резкому падению качества воды.

- Мы сотрудничаем с ККС (прежним поставщиком воды. - Ред.) с 2014 года, тогда были проблемы с большим количеством хлороформа в ней, - рассказала Людмила Мальцева. - За пять лет водоподготовка и корректировка улучшились, риск исчез. Но как будет выстраиваться диалог с «Водоканалом», мы не знаем.

По словам Людмилы Геннадьевны, Роспотребнадзор поинтересовался у главы администрации Кирова Ильи Шульгина, не уйдут ли вместе с ККС все технологии и специалисты. Ответа они пока не получили.

- Мы очень обеспокоены, - поделилась Людмила Мальцева. - Не хочется терять все то, что было наработано с таким трудом. Важно, чтобы МУП смог обеспечить качество и безопасность воды, но никто пока этого не гарантировал.