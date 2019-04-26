Пасха - 2019 в Кирове: готовим кулич из правильных продуктов

Верующие люди (да и не только они) в день Светлого воскресенья традиционно угощаются куличами. Для тех, кто предпочитает покупать готовый продукт, мы уже подобрали несколько советов. А вот тем, кому по душе самостоятельное приготовление пасхальной выпечки, рассказываем, почему стоит брать растительное масло с дальних полок магазина, а сливочное - от ближайшего производителя.

МУКА И ЯЙЦА

Специалисты Роскачества рассказали, что самый простой способ выбрать подходящие продукты для приготовления кулича - обращать внимание на знак качества. Его ставят на те товары, которые прошли специальные исследования и соответствуют требованиям ГОСТов, а то и превышают их. Но есть и некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание уже в магазине. К ним можно отнести целостность упаковки, отсутствие подозрительных запахов, невышедший срок годности и другие.

Помимо указанных пунктов, при выборе муки нужно правильно выбрать сорт. Маркировка «Высший сорт» значит, что продукт безопасен, хорошо очищен, а также из него получится пышная и мягкая выпечка. Однако полезные свойства такой муки частично утрачены. Поэтому специалисты советуют приверженцам правильного питания остановить свой выбор на муке второго или первого сорта.

Для приготовления кулича нужны яйца. При их выборе важно обратить внимание на географическое положение производителя. Чем он ближе к магазину, тем лучше. Ведь за время транспортировки продукт может подпортиться, особенно если компания-перевозчик не совсем ответственно подходит к своему делу. Ну и, конечно же, нужно учитывать дату расфасовки яиц. Свежие - более качественные.

МАСЛО

Для приготовления куличей используют как растительное масло, так и сливочное. К их выбору также нужно подходить с умом.

Существует пять видов масла в зависимости от доли жира: традиционное (82,5%), любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61%) и чайное (50%). Стоит обратить внимание, что в составе не должно быть растительных жиров. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора советуют смотреть на температуру хранения. Для сливочного масла норма - 1-5 градусов. Как и при выборе яиц, нужно ориентироваться на местных производителей.

При приготовлении куличей допускается использование растительного рафинированного подсолнечного масла. В магазине оно должно стоять вдали от солнца. В ином случае товар быстро испортится.

Характерным признаком испортившегося масла служит его прозрачность. Если жидкость мутная - лучше отказаться от покупки. Индикатором качества является и цвет продукта. Хорошее масло обычно бывает светлое.

РЕЦЕПТ

Конечно же, перечисленные продукты - не все ингредиенты, которые нужны для приготовления куличей. Состав:

молоко - 250 мл

мука - 500 г

масло сливочное - 100 г

сахар - 150 г

изюм - 150 г

ваниль - 1 ч. л.

яйцо - 3 шт.

1. Дрожжи размешать в теплом молоке, потом добавить этот раствор в 300 граммов муки и замесить опару. Поставить емкость с тестом в теплое место.

2. Отделить желтки от белков. Желтки перемешать с сахаром. Белки взбить.

3. Добавить желтки с сахаром в подошедшее тесто. Замешать размягченное сливочное масло, а затем - взбитые белки.

4. Замесить оставшуюся муку. Убрать тесто в теплое место на час.

5. За это время нужно промыть и просушить изюм, а затем обвалять его в муке.

6. Изюм замешать в тесто. Подготовить формы: смазать их маслом, присыпать мукой.

7. Разложить тесто в формы (не выше, чем на треть) и смазать их желтками.

8. Поставить заготовки в разогретую до 100 градусов духовку на 40-50 минут.

9. Глазурь для куличей можно изготовить в домашних условиях. Нужно взбить белок вместе с сахарной пудрой и покрыть ею пасхальный хлеб. После чего можно добавить кондитерскую посыпку, миндаль и другие украшения.

Кстати, в народе считали, что в первую трапезу Светлого воскресенья нужно обязательно съесть целый кулич всей семьей. По поверьям это принесет благополучие, мир и счастье в дом.