«Давай сначала оценим, насколько длинная эта колбаса»: тарифы на тепло и свет продолжат расти

Тарифы на коммунальные услуги - вечная тема для споров экспертов и жалоб кировчан в соцсетях. Жители считают размеры тарифов слишком высокими, а ресурсоснабжающие компании - наоборот, слишком низкими. Что будет с тарифами на тепло и электричество, обсуждали члены промышленного комитета областного Заксобрания.

СУБСИДИИ В ОДИН МИЛЛИАРД

Как известно, кампания по установке тарифов заканчивается еще до того, как они начнут действовать. Сейчас в приоритете - долгосрочные методы тарифообразования (на срок от 3 до 5 лет), однако с возможностью регулярной корректировки.

По словам главы региональной службы по тарифам Максима Михайлова, сейчас складываются два уровня тарифов: одни экономически обоснованы, а по другим считается плата кировчан за ЖКУ, и они, как правило, ниже экономически обоснованных тарифов.

Компенсировать убытки ресурсников приходится субсидиями из бюджета, на сегодня их сумма уже вышла за миллиард рублей.

- Рост тарифов вызывает неприятие всеми гражданами и компаниями, - поделился Михайлов. - Мы получаем негатив со всех сторон: от граждан - о том, что они платят слишком много, и от ресурсников - что им платят слишком мало.

С 1 января тариф на электричество вырос на 1,7% и составил 3,85 рубля за кВт/ч. Во втором полугодии рост составит не более 2,8% - до 3,95 рубля за кВт/ч.

- Причин роста тарифа несколько, - пояснил глава РСТ. - Это и общий рыночный рост цен, и динамика потребления коммунальных услуг, чем меньше - тем выше цена. Нужно также учитывать стоимость инвестиций и изменения в законах: выросли НДС и МРОТ - это не может не отразиться на тарифах.

65% НАДБАВОК

Отдельного внимания заслуживает и тариф на теплоэнергию. По словам Максима Михайлова, они срезали его на 18% от того показателя, который просили компании-поставщики. И тем не менее рост тарифа составил 5,5% по сравнению с периодом 2018 года.

- Здесь нужно учитывать серьезный рост цен на топливо, - подчеркнул Михайлов. - Мазут подорожал на 50%, некоторые другие виды - в 1,8 раза. Про НДС и МРОТ также забывать не стоит. А еще есть такой фактор, как расходы на ремонт и инвестиции.

По словам Максима Михайлова, он «не снимает ответственности с РСТ за тарифы, но это лишь вершина айсберга». Энергетика Кировской области - непростая сфера.

- Сбытовые надбавки ресурсников порой доходят до 65%, - поделился Михайлов. - Это болезненная ситуация. По новой методике УФАС мы уже не сможем влиять на доходы и расходы энергетиков так, как прежде. «Энергосбыт» в 2017 году выручил 770 млн рублей, а по новой методике в 2020 должен получить уже 1,5 млрд рублей. Но мы следим за отзывами граждан - качество услуг и обслуживания никак не меняется.

Глава РСТ утверждает, что они просят федеральные власти изменить методику расчета доходов ресурсоснабжающих организаций, однако их «не слышат, как и представителей других регионов».

«БОЛЬШОЙ» МИНСТРОЙ

Отдельно депутаты обсуждали объем инвестиций, которые энергетики вкладывают в свою работу. Так, в сфере электроэнергии в нашем регионе работают 30 организаций, 75% мощностей приходится на «Кировэнерго». Их инвестиции в сети составят до 1,5 млрд рублей в текущем году, однако их инвестиционная программа не зависит от региона, а устанавливают ее в Минэнерго РФ.

- «Горэлектросеть» вложит 32% от своей выручки, это около 190 млн рублей, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - С теплом все гораздо хуже. Выделяем из бюджета 50 млн рублей на подготовку к зиме. Этого недостаточно, нужно ежегодно хотя бы 400 млн рублей. И инвестиций от самих компаний тоже нужно гораздо больше, других источников денег у нас попросту нет.

По словам министра, всего в регионе действует 26 инвестиционных программ. На поддержание состояния сетей в 2019 году уйдет 366 млн рублей из областного бюджета, но на этом все.

- А что скажете в заключение? - поинтересовался депутат Владимир Бакин. - Нам нужно беспокоиться, будут ли у нас вода, тепло, электричество? Тарифы ведь растут ежегодно, но сможем ли мы обеспечивать стабильность всех систем (котельных, сетей, ЛЭП), что-то ремонтировать, заменять или сносить что-то?

- «Большой» Минстрой сказал, что политика заключения концессий себя не оправдала, - парировал Редькин. - Я был там неделю назад, общался с чиновником из департамента ЖКХ. Он сказал: давай сначала оценим, насколько длинная эта колбаса, а потом уже поймем, сколько на ваш обед будет планироваться.

- Износ сетей и систем идет быстрее их ремонта, - продолжил Владимир Гаврилович. - Где эта точка, когда кто-то из наших граждан останется без света и тепла?

Также спикеры обратили внимание министра и главы РСТ на действующие цены на топливо: мазут и дрова очень сильно подорожали.

- С мазутом проблемы есть только в Слободском и ЗАТО Первомайском, - отчитался Игорь Редькин. - Но там уже есть инвестор, он же работает и в Белой Холунице. Постепенно будем отказываться от мазута и останемся в рамках существующего тарифа.

Сейчас строятся комплексы газового оборудования для Слободского. Также от марадыковского газопровода подводят газ к Котельничу, его хватит и на местное ЗАТО. Конкурс на строительство всех нужных сетей уже идет.

- Вообще, нужно строить большие квартальные котельные, - подытожил Игорь Редькин. - Ведь чем больше на каждой из них будет потребителей, тем меньше для них может стать тариф.