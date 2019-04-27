Афиша на 27 и 28 апреля в Кирове: прогулки от проекта «Пешком по Вятке», гастроли Нижегородского театра и трибьют группы Мумий Тролль

ГАСТРОЛИ НИЖЕГОРОДСКОГО ТЕАТРА

В Киров с гастролями приехал Нижегородский академический театр драмы имени М. Горького. Уже в эту субботу гости приглашают жителей города на спектакль «Три романса о любви». Первый из романсов – это одноактная пьеса Л.Петрушевской «Любовь», второй - первый акт пьесы С.Злотникова «Пришел мужчина к женщине», романс третий – это инсценировка рассказа В.Распутина «Рудольфио».

Герои всех романсов родились и жили в СССР, пели песни Окужавы и все были «недолюблены». Кто родителями, кто-то женами и мужьями… Спектакль расскажет зрителями как раз об обретении той самой любви, мучительном ее обретении.

Где: Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37

Когда: 27 апреля в 17.00

Цена билета: 250-450 рублей.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ EL TANGO

Субботним вечером кировчам предлагают провести с группой EL TANGO. В ресторане GAUDI прозвучит самая различая музыка: и джаз, и латино, и поп.

Напомним, что коллектив с 2003 года исполняет современный и традиционный джаз, и авторскую музыку. Ребята побывали с гастролями в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Риге, Казани, Ижевске и других городах. Везде музыкантов тепло встретили поклонники джаза.

Где: ресторан GAUDI, ул. Володарского 103а.

Когда: 27 апреля в 20.00

Цена билета: 300 рублей.

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА

Уже в это в воскресенье в Кирове пройдет открытие очередного мотосезона. Празник начнется в 14.00 на Производственной 24,Б. Там все желающие смогут посмотреть на выставку мотоциклов и пикапов, оценить выступление черлидеров и поучаствовать в фотосессии.

Продолжится праздник в 18.00 в клубе Gaudi. Там кировчане смогут услышать все хиты группы «Мумий Тролль» и поучаствовать в конкурсах и розыгрышах.

Где: клуб GAUDI, ул. Володарского 103а.

Когда: 28 апреля в 18.00

Цена билета: 400-600 рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОМАНА ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА

В воскресенье кировчан приглашают на встречу с российским писателем и журналистом Дмитрием Лихановым. Российский писатель и журналист презентует для жителей городов роман «BIANCA» (18+).

По словам автора, на написание произведения его вдохновила реальная трагическая история о породистой лайке по кличке Тайга. Животное много лет назад привезли в однй из деревень Росии и оставили на попечение местных жителей.

Где: библиотека им. Герцена, ул. Герцена 50.

Когда: 28 апреля в 12.00

Цена билета: бесплатно.

ПРОГУЛКА ОТ ПРОЕКТА «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»

В Кирове стартует новый сезон прогулок от проекта «Пешком по Вятке». В субботу все желающим предложат прогуляться по улице Герцена. Во время экскурсии жителям города расскажут, где жили на Вятке члены царской династии Рюриковичей, почему поэт Маяковский навсегда запомнил вятские гастроли и многое другое.

В воскресенье кировчане смогут побывать на прогулке «Мистика и ужасы Вятки». Участники экскурсии узнают, где у нас можно найти вход в подземное озеро или как сбежать через скрытие в земле ходу, и кто действительно виновен во взрыве на стадионе «Трудовые резервы». Предварительно на экскурсии необходимо записаться.

Где:

27 апреля, Октябрьский проспект,74

28 апреля, набережная Грина, ул. Труда,1

Когда: 27 и 28 апреля в 17.00

Цена билета: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей