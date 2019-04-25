Пасха - 2019 в Кирове: как выбрать свежие куличи и яйца

Последний день Великого поста приходится на 27 апреля. После него наступает один из самых важных праздников восточных христиан - Пасха. В этом году он выпадает на 28 апреля. Традиционно люди в этот день угощаются куличами и красят яйца. Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области дали несколько советов по тому, как правильно выбирать продукты для этого праздника, чтобы не омрачить его.

КУЛИЧ

По традиции куличи принято выпекать самостоятельно. В народе говорят: если пасхальный хлеб получился вкусным и красивым, то в семье обязательно все будет хорошо. Но современность диктует свои условия - не все в наше время готовы «стоять за плитой» - проще купить готовый кулич.

- В магазине нужно обратить внимание на состав, - советуют в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - В качественном продукте используются натуральные ингредиенты.

В хороший кулич не будут добавлять яичный порошок вместо яиц, маргарин - вместо масла и подсластитель - вместо сахара.

Стоит оценить и внешний вид самого изделия. По корочке можно понять, соблюдались ли технологии приготовления: если она растрескалась или подмокла - лучше воздержаться от покупки. Такой кулич может испортиться раньше срока годности. Кроме того, корочка должна быть равномерной по толщине и цвету, а также не очень твердой или мягкой.

На запах кулич должен быть слегка сладковатым, без резко выделяющихся ароматов, а также не очень пряным.

Специалисты предостерегают: лучше не брать пасхальный хлеб, посыпанный кондитерскими шариками, потому что ими могут подавиться дети.

Кстати, если срок годности кулича больше 7-12 дней, то, вероятнее всего, при его приготовлении использовались консерванты.

ЯЙЦА

Непременным атрибутом Пасхи являются яйца. Здесь нужно придерживаться стандартного набора правил при выборе продуктов:

1. Смотреть на внешний вид (правильная форма, равномерный окрас, чистая без повреждений скорлупа).

2. Читать маркировки (срок годности, вид, дату фасовки). Вид обычно указывают на самих яйцах. Буква «С» обозначает столовые, а буква «Д» - диетические. В зависимости от этого различается срок годности. Диетические не следует хранить дольше семи суток, а вот столовые могут пролежать до 25 суток (при температуре не выше 20 градусов).

Кстати, вареные яйца можно хранить в холодильнике максимум 36 часов. Главное - запомнить несколько правил: перед варкой их нужно тщательно промыть, а окрашивать традиционным способом - с помощью луковой шелухи или пищевыми красителями. После момента закипания яйца нужно варить еще около десяти минут, чтобы избежать сальмонеллеза.

Все эти несложные правила помогут подготовиться к украшению праздничного стола, а также избежать неприятных последствий от употребления некачественных продуктов.