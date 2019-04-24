Впервые за несколько лет госдолг Кировской области снизился: в правительстве отчитались об исполнении бюджета за 2018 год

Во вторник, 23 апреля, в правительстве Кировской области обсудили итоги исполнения бюджета за 2018 год. Как выяснилось, намеченный план осуществить удалось, однако выявились и проблемы.

ВПЕРВЫЕ БОЛЬШЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ

С докладом на заседании выступила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. Для начала она отметила, что все поставленные в 2017 году задачи реализовать удалось. Доходы областного бюджета составили 51,9 млрд рублей, а расходы - 50, 6 млрд рублей.

- По итогу 2018 года объем поступлений превысил факт 2017 года на 7,5%, - пояснила Лариса Маковеева. - Или, иными словами, более чем на 2 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на социальные расходы. К примеру, на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы.

ВОЗВРАЩАЕМ ГОСДОЛГ

Также министр финансов во время своего выступление обратила внимание на то, что государственной долг Кировской области наконец-то начал снижаться. Это одна из приоритетных задач регионального правительства, и впервые за несколько лет в 2018 году ее исполнения удалось добиться. Так, первый транш задолженности по бюджетным кредитам суммой около 800 млн рублей погасили за счет средств областного бюджета.

«ПОТРАТИТЬ» ВСЕ НЕ УСПЕЛИ

Однако, по словам Ларисы Маковеевой, при исполнении бюджета образовались и проблемы. Как выяснилось, некоторые средства остались не использованы.

- Во-первых, это средства дорожного фонда, а именно 602 миллиона рублей, - пояснила министр финансов. - Это связано со сложившейся экономией по торгам, выполнением работ в последних числах декабря и оплатой уже в рамках текущего финансового года, а также с нарушениями подрядчиков.

Кроме того, оказались не использованы и 180,3 миллиона рублей, предназначенные на переселение граждан из аварийных домов. Не потратили выделенные средства, а именно 56,5 миллиона рублей, и на проектирование и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях области.

О ГОСПРОГРАММАХ

На заседании обсудили также итоги реализации государственных программ Кировской области. Всего в прошлом году исполнялись 25 госпрограмм, которые финансировались за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников суммой более 92 млрд рублей.

- Из общего объема финансирования 66% направили на развитие здравоохранения, образования, обеспечение жителей доступным жильем и коммунальными услугами, - сообщила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева. - Среди значимых результатов, которых удалось добиться, стоит отметить строительство шести детсадов в Кирове, проведение капремонта «Вятского художественного музея им. Васнецовых», продолжение строительства путепровода в Чистых прудах и открытие легкоатлетического манежа в Вересниках.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

В завершение заседания в правительстве со своим докладом выступил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. Он рассказал об итогах двух месяцев работы проекта по лекарственному возмещению.

Напомним, что суть программы заключается в том, что у пациентов с артериальной гипертонией или ишемической болезнью сердца, появилась возможность покупать льготные лекарства.

Проект начал работать в Кировской области 1 февраля 2019 года. Задействованными в программе оказались Белохолуницкий, Вятскополянский, Кикнурский, Котельничский, Омутнинский, Оричевский, Санчурский, Слободской, Советский и Яранский районы. А также города - Вятские Поляны, Котельнич и Слободской.

В итоге, за два месяца возможностью получить лекарства по льготным условиям воспользовались 7 574 пациента.

- В феврале и марте 2019 года в рамках проекта было выдано 22 630 рецептов, - отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. - Количество выданных упаковок препаратов составило 52 077 штук.

Для получения льготных лекарств пациенты обращались в свою поликлинику. При наличии медицинских показаний и постановке на учет по заболеваниям системы кровообращения врач выписывал им рецепт. Затем в государственной аптеке жители могли купить эти лекарства, оплатив разницу между розничной стоимостью препарата и половиной предельной отпускной цены производителя.