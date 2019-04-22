Матери 3-летней девочки, погибшей от истощения, продлили срок заключения

21-летняя кировчана еще два месяца будет находиться в СИЗО. Ей продлили срок заключения под стражу.

- Расследование еще идет, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Срок заключения был продлен на прошлой неделе.

Правоохраниетели сообщили, что девушке, дочь которой умерла от истощения в запертой квартире, назначили еще одну экспертизу. На этот раз она пройдет психолого-психиатрическое обследование. Проведут его в другом городе, пока не уточняется, в каком.

НАПОМНИМ

Тело трехлетней малышки нашла в квартире бабушка. В это время горе-мамаша была у подруг и принимала поздравления с днем Рождения своей дочери. Как выяснилось, девушка уже почти неделю не находилась дома. А ребенок в это время сидел в квартире один. Бабушка не знала о безответственном поведении своей дочери. Когда она заподозрила неладное - было уже поздно.

Горе-мать задержали, вот уже третий месяц она находится в СИЗО. Расследование уголовного дела по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью" затягивают различные экспертизы. Девушка на одном из судебных заседаний даже признала вину. Правда, частино. Она утверждает, что не желала смерти своей дочери.

КСТАТИ

Пока следователи выясняют все подробности этого страшного инцидента, кировчане организовали стихийный мемориал около дома, где погибла малышка. Кроме того, неравнодушные предложили поставить памятник в честь детей, пострадавших по вине родителей. Не все согласны с тем, что такой монумент нужен Кирову, однако инициативная группа уже предложила на обсуждение несколько вариантов эскизов.