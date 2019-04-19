«Библионочь» 2019 в Кирове: дата проведения, программа мероприятий и список площадок

Уже в эту субботу, 20 апреля, Киров присоединится ко всероссийской акции - «Библионочь». В 2019 году мероприятие пройдет под девизом «Весь мир - театр!». Для жителей города свои двери распахнут сразу 11 библиотек. «Комсомолка» узнала, чем кировчан собираются удивить в этом году.

БИБЛИОТЕКА ИМ.ПУШКИНА

Центральная городская библиотека им. Пушкина будет готова встречать гостей с 17.00 часов. Здесь все желающие смогут увидеть театрализованное представление с научными опытами от Вятского палеонтологического музея, побывать на встрече с заведующим литературной частью Кировского театра кукол, понаблюдать за демонстрацией увлекательного бразильского боевого искусства и исполнением ирландских танцев.

Кроме того, весь вечер в библиотеке будет работать площадка «Арт-кафе.Открыто». Там посетители смогут насладиться вкусным чаем и услышать звуки бамбуковых флейт.

Фото: admkirov.ru

Когда: 20 апреля с 17.00 до 22.40

Где: ул. Преображенская, 74

БИБЛИОТЕКА ИМ. АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА

В библиотеке им. Альберта Лиханова кировчан будут ждать с 16.00. Пришедшим предложат поучаствовать в увлекательных мастер-классах, окунуться в атмосферу детективного расследования и посмотреть детские спектакли. Завершится вечер концертом студенческого камерного хора «Gaudeamus» ВятГУ.

Фото: admkirov.ru

Когда: 20 апреля с 16.00 до 20.15

Где: ул. Орловская, 17а

БИБЛИОТЕКА №3

В библиотеке №3 «Маяк» кировчан будут удивлять интерактивной игровой программой с Пеппи и Пиратом, видео-просмотром постановки «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» и арт-терапевтическим тренингом с психологом Татьяной Королевой.

Фото: admkirov.ru

Когда: 20 апреля с 17.00 до 22.30

Где: ул. Горького, 27

БИБЛИОТЕКА №5

Библиотека №5 «Авангард» проведет 20 апреля квест-игру, встречу с писателем-путешественником Валерием Пономаревым, мастер-классы и выставку фотографий.

Фото: admkirov.ru

Когда: 20 апреля с 17.00 до 22.00

Где: ул. Милицейская, 21

БИБЛИОТЕКА №9

Гостям библиотеки №9 им. Васнецова предложат поучаствовать в «Тролль-вечеринке», полюбоваться ленточным шоу и «Химическими чудесами».

Кроме того, все желающие смогут увидеть показ коллекций театра моды «Визит» от Дома детского творчества «Вдохновение» и спектакль по рассказам Антона Чехова «Медведь» и «Юбилей» от театра-студии «Встреча».

Фото: admkirov.ru

Когда: 20 апреля с 18.00 до 22.00

Где: ул. Московская, 156

БИБЛИОТЕКА №12

Посетители библиотеки №12 им. П. Маракулина смогут увидеть сказку от театра теней и кукол «Фонарь», поучаствовать в мастер-классах «Сказочное королевство» и караоке-вечеринке.

Фото: admkirov.ru

Когда: 20 апреля с 17.00 до 22.00

Где: ул. Павла Корчагина, 215а

БИБЛИОТЕКА №14

В библиотеке №14 им. Б. А. Порфирьева для кировчан пройдут игровые и интерактивные программы, выступление театральных объединений «Золотой ключик» и «Стоп-кадр» и мастер-классы.

Когда: 20 апреля с 17.00 до 20.00

Где: Нововятский район, ул. Тренера Пушкарева, 10

Фото: admkirov.ru

БИБЛИОТЕКА №17

В библиотеке №17 для жителей города устроят настоящий музыкальный праздник. Сначала кировчане смогут побывать на концерте «Лейся песня» от хора ветеранов «Раздолье» Нововятского лесоперерабатывающего комбината. Затем всем желающим предложат поучаствовать в литературно-игровой программы от Дома культуры «Маяк».

Когда: 20 апреля с 17.30 до 20.00

Где: Нововятский район, ул. Октябрьская, 19

БИБЛИОТЕКА №18

Всероссийская акция в библиотеке №18 им. А. М. Горького начнется со спектакля объединения «Экологическая фантазия» клуба «Юкона». Затем для кировчан пройдет концерт вокальной студии «Благозвучие» и игровой тренинг театральной мастерской «Курица».

Когда: 20 апреля с 17.00 до 22.00

Где: Октябрьский проспект, 12

Фото: admkirov.ru

БИБЛИОТЕКА №27

В библиотеке №27 кировчане смогут разгадать театральные секреты, посетить бал литературных героев и посмотреть спектакль «Красавица и Чудовище». Кульминацией праздника станет шоу мыльных пузырей.

Когда: 20 апреля с 16.30 до 21.00

Где: поселок Садаковский, Бамовский переулок, 1а

БИБЛИОТЕКА ИМ. ГЕРЦЕНА

Самой масштабной площадкой для проведения акции «Библионочь» 2019 в Кирове, как и всегда, станет библиотека им. Герцена. В течение вечера кировчане смогут посмотреть спектакли и литературные композиции, поучаствовать в конкурсах, викторинах и мастер-классах, побывать на концертах, сделать фотографии в стильных фотозонах и поучаствовать в розыгрыше по читательским билетам. Полную программу мероприятий смотрите здесь.

Когда: 20 апреля с 16.00 до 22.00

Где: г. Киров, ул. Герцена, 50