Председатель правительства Кировской области и его зам заработали, как 22 чиновника

Кировская гордума уже отчиталась о зарплатах депутатов. Среди них, кстати, нашлись отличившиеся: один из чиновников задекларировал доход в 104,9 тысячи рублей, зато его несовершеннолетний ребенок за год заработал порядка 5,97 миллиона рублей. Такие суммы может позволить себе не каждый министр.

САМЫЕ БОГАТЫЕ МИНИСТРЫ

В аппарате правительства работает двое человек - Александр Чурин и Алексей Коробов. Они занимают должности председателя правительства Кировской области и его заместителя. Эти две строчки можно не включать в топ, так как по доходам они ушли далеко вперед от всех министров и даже губернатора. Чурин задекларировал доход в размере 17 717 828,56 рубля, а Коробов - 14 696 819,14 рубля. Суммарно они заработали почти столько же, сколько 22 чиновника из правительства региона - 32 414 647,7 рубля. Зарплата всех остальных больше на десять тысяч - 32 424 593,5 рубля. Это если не считать годовой доход губернатора Кировской области. Игорь Васильев заработал за год 2 210 499,19 рубля. К слову, это один из самых высоких доходов в правительстве.

Топ-10 самых богатых чиновников из регионального правительства:

1. Министр промышленной политики Андрей Перескоков - 2 657 858,17 руб.

2. Министр юстиции Максим Финченко - 2 386 072,31 руб.

3. Министр строительства Руслан Бондарчук - 2 220 171 руб.

4. Министр здравоохранения Андрей Черняев - 2 046 400,89 руб.

5. Заместитель председателя правительства Максим Кочетков - 1 952 586,25 руб.

6. Руководитель администрации правительства Сергей Киселев - 1 935 630,39 руб.

7. Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков - 1 702 886,14 руб.

8. Министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин - 1 600 827,92 руб.

460 ТЫСЯЧ НА ДВОИХ

Есть в списке министров и своеобразные антирекорды. Так, например, министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин заработал за год 373 410,22 рубля, а его супруга - 90 тысяч рублей. На двоих это чуть более 460 тысяч. Кроме того, в собственности у министра есть мотоцикл «Минск», а вот у его жены сразу две «легковушки»: «девятка» и «Ниссан Кашкай».

На втором месте среди тех, кто задекларировал самый низкий годовой доход, находится министр спорта и молодежной политики Анна Альминова. Она заработала 848 тысяч рублей. В ее владении есть половина квартиры площадью 55,4 «квадрата». Зато ее муж стал самым богатым супругом чиновника. Его годовой доход составил порядка 5,6 миллиона рублей. Приблизиться к этой сумме (правда, только наполовину) смогла только жена министра транспорта Михаила Поршнева. Она за год заработала почти 2,8 миллиона рублей.

Третьим в списке «самых бедных» стал министр информационных технологий и связи Юрий Палюх. Его годовой доход составил 1 212 257,52 рубля. К слову, эта сумма не такая уж маленькая для правительства. Скорее, средняя. Большая часть министров за год получила зарплаты в диапазоне 1,2-1,4 миллиона рублей.