2019-04-18T19:12:00+03:00
Общество

Председатель ОНК Кировской области Михаил Кузьминых стал участником «Прямого разговора» с руководством ФСИН России

В Федеральной службе исполнения наказаний обсудили вопросы взаимодействия общественных наблюдательных комиссий и уголовно-исполнительной системы
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Фото: УФСИН России по Кировской областиФото: УФСИН России по Кировской области
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Встреча с представителями общественности, в том числе, и региональных Общественных наблюдательных комиссий, в режиме «Прямого разговора» проводится в масштабах всей страны вот уже во второй раз.

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов и Валерий Васильев, руководители структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний, в режиме видеоконференцсвязи к общению были подключены начальники всех территориальных органов ФСИН России и председатели региональных Общественных наблюдательных комиссий.

Фото: УФСИН России по Кировской области

Фото: УФСИН России по Кировской области

Кировскую область представляли врио начальника УФСИН России по Кировской области полковник внутренней службы Александр Коновалов, помощник начальника управления по правам человека в УИС полковник внутренней службы Дмитрий Кокорин и председатель ОНК региона Михаил Кузьминых.

Начиная «Прямой разговор», первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый отметил, что подобный формат общения с общественными организациями уникален, а результат его очевиден – после проведения в прошлом году первого такого мероприятия, работа территориальных органов ФСИН России с Общественными наблюдательными комиссиями в регионах претерпела положительную динамику, наладилось устойчивое сотрудничество и взаимопонимание с представителями гражданского общества, которые помогают видеть проблемные вопросы в деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и, таким образом, способствуют ее открытости и совершенствованию.

- Во многом благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения, улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. - сказал в своем выступлении Анатолий Рудый.

В ходе «прямого разговора» было отмечено, что благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения, улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. Члены ОНК поднимают наиболее острые проблемы и оказывают содействие в их решении.

В рамках диалога обсуждались проблемы по питанию, вещевому обеспечению и трудоустройству осужденных, принятию мер по повышению заработанной платы, особое внимание было уделено теме противодействия распространению экстремизма в местах лишения свободы.

Фото: УФСИН России по Кировской области

Фото: УФСИН России по Кировской области

Председатель ОНК Кировской области Михаил Кузьминых отметил, что состоявшийся «Прямой разговор» еще раз подтвердил эффективность открытого обсуждения аспектов функционирования пенитенциарного ведомства с представителями общественности, объективный взгляд которых позволяет найти оптимальные пути решения проблемных вопросов. Это свидетельствует о том, что взаимодействие системы исполнения наказаний с общественными организациями строится правильным образом, развивается и является результативным.

Отметим, что региональным УФСИН на протяжении многих лет налажено конструктивное взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией Кировской области. Так в 2018 году правозащитники посетили исправительные учреждения и следственные изоляторы региона 156 раз, проводят беседы, оказывают консультационную и юридическую помощь гражданам, участвуют в заседаниях дисциплинарных комиссий, а также в различных социально-профилактических мероприятиях. В ходе инспекционных выездов представители общественности уделяли внимание коммунально-бытовым условиям, организации питания спецконтингента, оказанию медицинской помощи, аспектам психологического и социального сопровождения, воспитательной работы с осужденными, соблюдению их прав. В завершение каждого выезда проводился прием осужденных по личным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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