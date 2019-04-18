«Семья - мастер на все руки»: в Нововятском доме-интернате прошел 28-й фестиваль творчества и мастерства

В Нововятской школе-интернате № 1 прошел традиционный фестиваль «Семья - мастер на все руки». Уже в 28-й раз воспитанники школы, собравшись вместе, показывают, кто на что способен. Один - прекрасный кулинар, другой может сшить костюм за ночь, а о третьем мечтает ГИТИС!

«Семья - мастер на все руки» - это не просто фестиваль, где юные таланты могут показать себя. Это, прежде всего, замечательный праздник, где каждый может почувствовать себя членом большой семьи.

На фестивале дети проводили и мастер-классы. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

ОТРЯД = СЕМЬЯ

В школу-интернат попадают дети, оставшиеся без родителей. Понятно, что ребята не по своей воле лишились семьи… Однако, поступив в Нововятскую школу-интернат № 1, они вновь ее обретают. В этом учреждении дети распределены не по отрядам или группам, а по «семьям». В каждой около двадцати детей, которые считают друг друга братьями и сестрами. У каждой «семьи», как и должно быть, есть «папа» и «мама» и свое название - фамилии «родителей». Кстати, «родителями» становятся сами педагоги школы-интерната, курирующие «семьи», или же люди со стороны, которые просто хотят помогать сиротам.

В финале дети представили генеологические древа своих семей, в которых они проживают. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Сейчас в доме живет около 90 детей. Помимо «родителей», у них есть и наставники, и многочисленные спонсоры. Например, помогает космонавт Виктор Савиных, стоматологическая клиника «Гамма-Дент», департамент образования и Российский детский фонд, ДДТ «Вдохновение» и ВятГУ, Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи, страховая компания «Альянс-Жизнь», Аптека №40, фонды «Надежда» и «Это чудо», фабрика «Лель», Фабрика строчевышевных и кружевных изделий «8 Марта» и многие другие.

- Школу окружают очень много добрых людей, - подчеркнула председатель попечительского совета, зам. директора по финансовым вопросам «Гамма-Дент» Людмила Таратуто. - Поэтому помогают и мебелью, и деньгами на ремонт. Постоянные спонсоры - это «Лель», Аптека №40. А недавно бизнесмен Баранов выделил 300 тысяч рублей на ремонт комнат.

Дети соревновались в различных направлениях. К слову, не только творческих, но и интеллектуальных. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

«НАШ ДОМ - ТЕАТР»

На один день дом-интернат превратился в настоящий театр. Каждая семья показала постановку по басням Ивана Крылова. Дети не только разучили басни, но и срежиссировали постановку, сами сшили костюмы.

Как признался «Комсомолке» юный ведущий фестиваля, свой шутовской костюм он сделал самостоятельно… за один вечер накануне выступления! А получилось, как в лучших театрах страны!

Постановки, как и все, что происходило в этот день в доме, оценивали жюри-наставники. Театральный конкурс назывался коротко и емко: «Спой, светик, не стыдись».

- Смотр-конкурс талантов детей - это возможность наставникам посмотреть, чему научились дети, а детям показать свои таланты, чтобы ими гордились. Для них это очень важно, - отметила директор ЦСПП Нина Ершова.

У дома-интерната есть и свой театр моды, где воспитанники мастерят коллекции, с которыми потом выезжают на всероссийские конкурсы. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

К этому фестивалю воспитанники готовятся целый год: они оттачивают свое мастерство в кулинарии, ДПИ, фотографии, киноискусстве, шитье, вязании и театральном искусстве.

У школы есть даже свой театр моды, где ученики шьют костюмы, выступают с ними сначала у себя дома, потом выходят на городской, региональный уровень, а после участвуют во всероссийских конкурсах, принося школе награды и благодарственные письма. Дипломами различных направлений и степеней в доме-интернате увешаны все стены.

А юный ведуший фестиваля смастерил себе свой костюм накануне выступления. Причем собственными руками! Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

- Каждый год дети показывают нам свои творческие номера в различных направлениях, - рассказала председатель попечительского совета Людмила Ивановна. - И что нас, несомненно, радует, так это то, что каждый раз появляются все новые и новые направления, в которых дети себя реализуют.

Финалом фестиваля стал конкурс, где воспитанники дома-интерната представляли членам жюри генеалогические древа своих «семей» - как тех, кто сейчас живет в интернате, так и выпускников школы.

Больше всего членов жюри удивили кулинарные способности их воспитанников. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

- Эмоции, которые были у нас и у наставников, - это, конечно, восхищение, - поделилась своими впечатлениями зам. директора Центра социально-психологической помощи детям Марина Бородатая. - Все дети как-то проявили себя. Те, кто был молчаливым, свободно устраивали презентации своих блюд, кто был не уверен в себе, смело участвовал в спектаклях.