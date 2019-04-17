Эхо парижской трагедии: «Франция разберется с ремонтом собора, а когда мы будем бороться за свое культурное наследие?»

После трагедии, которая обрушилась на Францию, и экспертной оценки, что на восстановление сгоревшего Собора Нотер-Дам-де-Пари уйдет десятилетие, министр культуры России Владимир Мединский предложил гражданам со всей страны собрать деньги на помощь парижанам. Его заявление сразу же разлетелось по новостным сайтам и пабликам в социальных сетях. Россияне не поддержали идею министра, возразив, что и без Собора в регионах есть, что ремонтировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

«Комсомолка» спросила, что на этот счет думают кировские работники культуры. А в нашем регионе что надо отреставрировать и восстановить? И куда лучше направить деньги, которые мы могли бы собрать для Франции?

- Конечно, меня удивляет большое количество новостей, что кто-то собирается брать деньги на ремонт Нотер-Дам-де-Пари, и сам министр Мединский очень по этому поводу переживает. Хотелось бы, чтобы он переживал не только из-за Собора, но и по всем остальным историческим зданиям, которые находятся в очень неудовлетворительном состоянии, как по всей стране, так и конкретно в Кирове, - рассуждает историк и создатель проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов. - Мы прямые свидетели того, как на глазах разрушается самое старое каменное здание нашего города - это Приказная изба. Она находится в аварийном состоянии. В прошлом году из нее пришлось убрать музей и перевести в Диораму. Сейчас Изба находится в ужаснейшем состоянии, и мы не знаем, что делать дальше: нет никаких прогнозов, сколько она простоит в таком состоянии. Безусловно, требует реставрации знаменитый дом Перминова, здание Кунсткамеры, особняк Синилова с 2015 года стоит пустым. Его не сдали в аренду, не ремонтируют - он просто разваливается. У нас целыми улицами увядают части старого города.

Старинное здание Кирова сегодня пустует. Фото: vyatkawalks.ru

- К примеру, улица Орловская. Сколько там старинных особняков, и все они находятся в ужаснейшем состоянии. Такая же ситуация с «чайным» (или китайским) домиком на углу улиц Володарского и Орловской - он превратился в настоящую сгоревшую развалину! Причем горел он не единожды, а семь или восемь раз. Поэтому хотелось бы, чтобы энергия чиновников, тех людей, которые отвечают за сохранение культуры, была направлена на сохранение нашего наследия! Жители Франции, бизнес-элиты, чиновничество разберутся с тем, как проводить ремонт Нотер-Дам-де-Пари, я уверен в этом на 100%. А вот когда мы разберемся с нашим наследием - вот, это очень большой вопрос?

Сейчас некогда уникальное для Кирова сооружение стоит и медленно разрушается. Фото: vyatkawalks.ru

Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея, считает, что деньги можно было бы направить на улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

- В нашем регионе который год не выделяются деньги на обеспечение пожарной безопасности культурных учреждений. Система пожаротушения требует регулярной проверки, замены и так далее. Поэтому средства, которые мы могли бы собрать, целесообразнее пустить на то, чтобы наши учреждения культуры были защищены от подобных несчастных случаев [пожаров], - сказал Алексей Леонидович.

ХРОНИКА ПАРИЖСКОЙ ТРАГЕДИИ

15 апреля весь мир всколыхнула новость: во французской столице горит святая святых - Собор Парижской Богоматери.

Пожар начался в понедельник в 18.50. За восемь часов огонь уничтожил многовековую историю: разрушил шпиль, колонны, две три стометровой крыши, часы, перекинулся и на левую башню. Пламя не смогли потушить и до утра. Но уже во вторник в сети появились ужасающие снимки съеденных огнем стен, распятий и черных завалов.

Пожарным удалось спасти основные конструкции собора. Не пострадали и реликвии, хранящиеся в Нотр-Даме: в том числе терновый венец Иисуса Христа.

Французская прокуратура начала расследование. На данный момент у правоохранительных органов и в обществе распространено три версии случившегося: случайность, исламистский теракт или месть «желтых жилетов».

Закрывая глаза на возможные причины пожара, то что произошло в Париже, люди называют архитектурным, культурологическим и историческим горем.