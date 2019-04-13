Клады на Вятке: миф или реальность?

Кировская область вряд ли бы стала местом действия многими любимых книжек и фильмов про пиратские сокровища. Но все-таки и на Вятке находили тайники с драгоценностями, украшениями и деньгами. В музеях области хранится множество кладов, найденных местными жителями

= ЛЕГЕНДЫ О ВЯТСКИХ КЛАДАХ

Многие люди верили, что на клад наложено проклятье, поэтому он должен быть зарыт в земле до «полного очищения», так как земля должна забрать весь негатив, который приобретается с этим богатством. Если же человек найдет тайник раньше положенного срока, то может навлечь на себя несчастья. Поэтому почти каждый найденный клад сопровождается какой-нибудь легендой.

ЗАГАДКА СЛОБОДСКОГО ДРАКОНА

Например, существует миф, что сокровища Слободского охраняет огнедышащий дракон. Легенда утверждает, что когда-то давно там жили братья-богатыри, которые перебрасывались палицами с городища на городище, а после зарыли здесь клад. На этом месте можно найти остатки железных дверей. В 19 веке тайник пытались разыскать местные чиновники, но когда они нашли двери и открыли их, то оттуда повалил дым и сильное пламя. Жители Слободского уверены, что это было дыхание дракона, который охраняет сокровища.

СОКРОВИЩА КНЯЗЕЙ И РАЗБОЙНИКОВ

Кроме Слободского, легендами о кладах известен и Малмыж. Один миф связан с князем Болтушем (по-марийски – Полтуш), который правил Малмыжским княжеством в начале 16 века. Болтуш был военачальником, боровшимся против войск Ивана Грозного. Известно, что погиб князь в битве от пушечного ядра. Если верить преданию, Болтуш был захоронен с несметным богатством. Кладоискатели могут попытать своё счастье и поискать драгоценности на Болтушиной горе рядом с городом.

Другой миф Малмыжа о сокровищах связан с разбойниками. Легенда гласит, что раньше в этом районе орудовала группа разбойников во главе с атаманом. Они делали набеги на соседние народы, грабили и убивали. После очередного набега атаман погиб, и разбойники решили похоронить своего предводителя с почестями, осыпая его золотом и серебром. Сейчас местные жители называют это место могильником «Атамановы кости». Люди говорят, что на месте захоронения находят кости и сокровища.

НАХОДЯТ КАЖДЫЙ ГОД

Вятский край был всегда знаменит своими загадками и небылицами. Но может иногда стоит поверить в чудо, ведь искатели сокровищ Кировской области не раз находили клады. Многие кладоискатели уверены, что именно на Вятской земле хранится тайник Емельяна Пугачева, состоящий из награбленных у богатых купцов и помещиков драгоценностей. Диггеры предполагают, что в нашей области хорошо было делать тайники, ведь по тем временам места здесь были почти дикие и безлюдные. К тому же известно, что в 1878 году в Вятский музей передали кладовой камень, на котором вырезана надпись о зарытых под ним 56 тыс. золотых пятирублевых монетах. К сожалению, в музей камень попал только через два десятка лет после того, как его обнаружили, поэтому точное место установить не удалось. Однако кладоискатели не теряют надежду, ведь если верить легенде, счастливчик найдет около 2,5 тонны золота и серебра.

- У нас клады находят каждый год, причем встречаются и арабские монеты VIII века, ведь рядом была Волжская Булгария, которая вела активную торговлю со странами Востока. Но в музей сейчас почти ничего не поступает - откуда у музея деньги, чтобы пополнить экспозицию? Что касается клада Пугачева - это не ко мне, я легендами не занимаюсь, - поделилась научный сотрудник Кировского краеведческого музея Елена Мокерова.

В Вятском краеведческом музее можно увидеть не только драгоценные монеты, но и узнать много нового и интересного, связанного с раскопками и кладами. Один из любопытных экспонатов - карта с подземными ходами Хлынова, которые по преданию тоже могут скрывать в себе несметные богатства.

ГОРШОК С СЕРЕБРОМ

Например, в Уржуме в 1964 году печник разбирал печку и обнаружил в свертке газеты «Вятская мысль» от 6 декабря 1917 года медные и серебряные монеты. Клад был передан в Уржумский краеведческий музей им. Н.Н. Арбузовой.

В 1966 году третьеклассник Яранской школы нашел в канаве серебряный рубль, решил не останавливаться на достигнутом, продолжил раскопки - и совсем не зря. После тщательного осмотра мальчик обнаружил уже целый горшок, наполненный серебряными монетами. Клад был передан в Яранский краеведческий музей.

В 1983 году пенсионер из Слободского решил углубить подполье в своем старинном доме и обнаружил клад из 3.5 тысячи серебряных монет.

Сокровища были переданы в краеведческий музей города Советска.

В 1990 году экскаваторщик капал траншею у дома отдыха «Боровица» и случайно наткнулся на металлический ящик. Там он обнаружил серебряный сервиз с позолотой и другую посуду из драгоценных металлов. Общий вес сокровищ составил 9 килограммов. Этот клад был тоже передан Слободскому краеведческому музею.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЛИ КЛАД

Непременно обращаться в полицию! В годы СССР нашедший клад мог получить 25% от оценочной стоимости, а остальное доставалось государству. Теперь счастливчик может получить уже все 50%, но при этом нужно учитывать где именно были найдены драгоценности. Если территория в частной собственности, то клад делится пополам с собственником, а если земля государственная, то 50% в кармане кладоискателя. Но не стоит забывать, что если вещи предоставляют историческую или культурную ценность, то все сокровища передаются государству, а нашедший просто получает вознаграждение. При этом, если во время поиска клада будет уничтожен памятник культуры, архитектуры или истории, то нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.