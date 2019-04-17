Настоящий полковник: Ветеран органов внутренних дел 33 года отслужил в милиции, воевал на Дальнем Востоке, в Чечне и защищал родину от террористов

Николай Маракулин - ветеран МВД России. Его жизнь похожа на роман. Он защищал государственную границу от китайцев на Дальнем Востоке, боролся с бандитскими формированиями на Севере в Воркуте, террористами на Северном Кавказе и в столице. От старшины прошел все ступени званий и дослужился до полковника.

17 апреля страна отмечает День ветеранов органов внутренних дел, «Комсомолка» встретилась с легендарным сотрудником этой структуры и узнала о его жизненном пути и службе, которые были всегда неразрывно связаны.

ОТЕЦ ЗАЩИЩАЛ БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ

Николай Маракулин родился в большой семье: у него пять братьев и сестер. Глава семейства Василий Иванович 33 года отслужил в милиции. Судьба предпоследнего сына, Николая, сложилась так же, как и у отца.

- Наши судьбы схожи: отец восемнадцатилетним парнем попал на границу, пограничником встретил в Бресте войну, служил в войсках СМЕРШ, наводил порядок в осадной Москве, после окончания войны вылавливал бандитов, «лесных братьев» в Прибалтике, а потом служил в милиции, - рассказывает Николай Маракулин. - Вышел старшиной в отставку. Награжден орденами Красной Звезды, дважды - Отечественной войны, медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги», «За отличие в службе по охране общественного порядка». Грудь - полный «иконостас». Еще такое совпадение: он закончил службу в милиции старшиной, а я начал старшиной, закончил полковником.

Николай Васильевич после окончания школы пошел работать на завод «Маяк». Проработал год и ушел в армию по личному желанию - в погранвойска.

«ХОЧУ БОРОТЬСЯ С ХУНВЕЙБИНАМИ»

Как раз в то время, в 1968 году, начался самый крупный в истории стран советско-китайский конфликт на острове Даманском.

- Я видел пример отца-пограничника, героя войны, и, узнав о событиях на Дальнем Востоке, пришел в военкомат и написал рапорт: «Прошу отправить меня для службы в погранвойска для борьбы с китайскими провокаторами!» - рассказывает ветеран ОВД. - Имею высокие разряды по стрельбе из винтовки и пистолета. Мой рапорт рассмотрели, и через одиннадцать суток я был на Дальнем Востоке. Прослужил в погранвойсках три года. Там впервые услышал свист пуль... и пролежал три месяца в госпитале.

Николай Васильевич, еще совсем юный солдат, охранял государственную границу. Бывал в секретах, в дозоре, нес службу на пограничных вышках. Не единожды китайские провокаторы подходили на бронированных катерах близко к берегу, нарушая границу, обстреливали наши наряды, расстреливали пограничные вышки.

Застава в 36 человек защищала 37 километров - один пограничник на километр. Напротив, через 400 метров реки Уссури, - пять постов, на каждом из которых по тысяче вооруженных китайцев.

Зима. На заставе тревога. Около тысячи китайцев стеной шли к границе. Но, дойдя до середины реки, останавливались. А наши солдаты часами лежали на льду с автоматами на изготовку, слушали провокационные выкрики китайцев, их оскорбления и не могли ответить тем же: был приказ - на провокации не поддаваться.

- На границе я получил первую в жизни награду - знак «Отличник пограничных войск второй степени», - рассказывает Николай Васильевич.

ПРИГЛАСИЛИ В РАЙКОМ ПАРТИИ…

После демобилизации Николай Маракулин вернулся на «Маяк», где отработал полтора года. Однажды его вызвали в партийный комитет завода и объявили, что за отличную службу на границе и за службу его отца в милиции партийный комитет завода направляет Николая Васильевича на работу в органы внутренних дел.

Полковник пошел по стопам отца: он тоже служил в советской милицииФото: Елизавета Захарова

- Пытался отказаться, но мне намекнули, что молодому коммунисту этого делать нельзя: будут большие неприятности, - вспоминает он. - Я не хотел работать в милиции, да и мой отец говорил, что лучше получить профессию и зарабатывать хорошие деньги. Никаких жуликов, бандитов, дежурств нет: живи и радуйся. Но пришлось идти. В первое время я старшиной получал 76 рублей, а на заводе - 300. Когда друзья и родственники узнали про зарплату, то поднимали на смех.

БЕЗ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАСКРЫВАЛ УБИЙСТВА

Рассказывая про свою работу в органах внутренних дел, Николай Васильевич не скрывает улыбки и смотрит с теплотой и огнем в глазах. Наверное, перед ним возникают картины из прошлого.

- Проработав неделю участковым, я раскрыл серьезное преступление - убийство женщины во дворах рядом с кинотеатром «Дружба», - рассказывает о первом серьезном деле Маракулин. - Нашел и задержал убийцу через полтора часа после того, как обнаружили тело. После первого раскрытого уголовного дела пошли другие, и вскоре мне присвоили первое офицерское звание: младший лейтенант.

А потом учеба: Ярославская школа милиции, Киевская, Московская академии МВД. В должности участкового инспектора милиции Николай Васильевич проработал семь лет, шесть из которых его признавали лучшим участковым инспектором сначала Ленинского района, затем города Кирова, а позднее Кировской области.

- На своем административном участке я раскрывал практически все преступления сам, - отмечает ветеран. - За это меня уважало и ценило руководство. В то время службой командовал полковник милиции Марат Львович Эпштейн, настоящая легенда Кировской милиции, который до сих пор в строю и возглавляет совет ветеранов ОВД и внутренних войск.

После службы инспектором милиции Николай Маракулин был назначен на должность начальника отделения по руководству участковыми, затем заместителем начальника уголовного розыска по Ленинскому району, замначальника милиции Первомайского отдела, начальником милиции общественной безопасности Ленинского РОВД. А в 1996 году был выдвинут на работу в областной аппарат - на должность заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД Кировской области.

- В этой должности мне не приходилось на месте сидеть: начальник управления генерал Алексей Розуван любил меня посылать в командировки. Зачастую в горячие точки… - после секундного молчания Николай Васильевич спрашивает: - Знаете, что такое горячие точки? Это там, где порохом пахнет. Там, где бандиты и террористы. Да и сам Алексей Михайлович, боевой генерал, в июле 2000 года приезжал в Чечню, в Шалинский РОВД, где я и нес службу.

ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА - К ВОРКУТИНСКИМ БАНДИТАМ

По приказу генерала Николай Маракулин во главе отряда в сто человек был направлен в свою первую боевую командировку - в один из богатейших городов Советского Союза, в Воркуту. Лихое было время: власть в Воркуте пытались захватить бандиты, им противостояли шахтеры. Были конфликты, стычки. Люди получали огнестрельные ранения, даже смертельные.

- Рабочие стояли против бандитов, которые обложили данью весь город, - вспоминает ветеран. - Воркута в то время была богатейшим городом, где процветал нелегальный бизнес: незаконная добыча и продажа драгоценных камней, золота, мехов - крутились большие деньги. За два месяца работы мы изъяли у бандитов сотни единиц оружия, задержали несколько десятков вооруженных преступников. В городе практически перестали существовать бандитские группировки. Впервые в России нам пришлось при задержании стрелять по автомобилям, не подчиняющимся сигналу остановиться. Нередко в ответ открывали огонь и по нашим милиционерам.

«МЫ ПРОВЕРИЛИ БОЛЕЕ 1300 КВАРТИР»

Следующая «горячая» командировка - в столицу в 1999 году. Осенью того года в Москве прогремели взрывы: на воздух взлетали жилые дома, погибали сотни ни в чем не повинных людей. Город охватил страх - террористические акты. В течение трех суток Николай Васильевич по приказу командования собрал отряд из 120 человек: сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковых инспекторов.

Тогда в столицу приехали отряды милиции более чем из 50 регионов России. Перед ними стояла задача осмотреть все дома, чердаки и подвалы, проверить квартиры, найти и задержать всех подозрительных личностей: наркоманов, судимых, людей без прописки и регистрации, особое внимание - к лицам южных регионов.

У Николая Маракулина было два района: Останкинский и Бутырский. Всего 709 домов, около 13 000 квартир, 135 офисов и магазинов.

- Мы обходили каждый подъезд, каждую квартиру, - рассказывает Николай Маракулин. - В полном обмундировании и вооружении. Порой люди падали в обморок от усталости. Патрулируя опустевшие улицы Москвы, защищая ее от террористов, я вспоминал своего отца, который 50 лет назад осенью 1941 года так же, как и я, патрулировал улицы Москвы, защищая ее от диверсантов и паникеров.

Мы не допустили ни одного взрыва в домах на своих маршрутах. Некоторым отрядам, на чьих участках прогремели взрывы, не повезло: командиров разжаловали и предали суду. За это время были случаи, что наши бойцы натыкались на вооруженное сопротивление преступников. К счастью, из моего отряда никто не погиб и не пострадал.

САМ НАПИСАЛ РАПОРТ НА КОМАНДИРОВКУ

Николай Васильевич служил исправно, его отмечали, награждали. Отметил юбилей 50 лет и написал рапорт на командировку в Чечню, будучи уже полковником милиции.

- Когда уезжал в горячие точки, жене говорил, что отправляюсь или на учебную сессию, или на курсы повышения квалификации, - улыбается милиционер. - А когда возвращался, уставший, загорелый, приходилось перед женой оправдываться. А она возмущалась: «Ты уже полковник! Куда ты? Хватит уже!» Сейчас, конечно, ее гордость берет: муж как-никак полковник, имеет ордена, медали. Почетный сотрудник МВД России, ветеран боевых действий, награжден именным оружием.

После 33 лет службы в органах внутренних дел в 2003 году Николай Васильевич ушел в отставку. Однако он не расстался с родным коллективом и уже 12 лет возглавляет ветеранскую организацию своего управления.

СЭКОНОМИЛ ГОСУДАРСТВУ МИЛЛИОНЫ

Казалось бы, после стольких горячих точек, опасностей и сложных ситуаций пора бы уйти на пенсию и отдыхать. Но, как говорят, покой нам только снится!

В 2004 году Николая Васильевича взяли по конкурсному отбору на должность начальника безопасности кировского филиала «Росгосстраха». Для полковника началась третья «война» - борьба с преступниками в страховом бизнесе.

- В то время, - рассказывает Николай Васильевич, - как раз ввели оформление обязательной страховки автомобилей - ОСАГО. В страховых компаниях закрутились огромные денежные средства. А там, где большие деньги, всегда много жуликов. За основное направление в работе взял выявление так называемых подстав на дорогах… Преступники как делали: по дешевке скупали битые машины, расставляли их на трассе, вызывали полицию и оформляли ДТП. Затем шли в страховую компанию, мол, давайте деньги, мы застрахованы. И получали по 200-300 тысяч рублей. Я проверял все материалы по страховым выплатам. Работу свою построил в тесном контакте с милицией, да и сам работал как рядовой оперуполномоченный по экономическим преступлениям.

За два с половиной года Николай Васильевич выявил 70 фактов страхового мошенничества, 34 человека были привлечены к уголовной ответственности. В общей сложности Николай Васильевич отказал в выплате мошенникам на сумму 25 миллионов рублей! И его работу ценили: за два года он неоднократно признавался лучшим начальником службы безопасности «Росгосстраха» России.

- К сожалению, в 2008 году руководство «Росгосстраха» в Москве сменилось и новые начальники сократили отделы безопасности по всей России.

СОЗДАНИЕ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

В 2011 году Николая Васильевича пригласили на работу советником по безопасности в региональный «Газпром».

У Николая Васильевича десятки грамот со времен службы в армии милиции и работе в «Газпроме» и «Росгосстрахе».Фото: Елизавета Захарова

- С главой кировского филиала мы как-то быстро нашли общий язык, характерами сошлись, - смеется Николай Васильевич. - Решили мы с ним создать добровольную народную дружину. В городе была непростая криминогенная ситуация: рост уличных преступлений, дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, высокая детская преступность. Мы с ним посовещались, затем провели общее собрание работников и приняли решение организовать добровольную народную дружину. Спросили, кто согласен в свободное время выходить на дежурства. Честно предупредили, что будем работать и в дождь, и в пургу, и вечером, и в выходные дни. Подняли руки человек сто... И девушки среди них были, но мы их не брали: сами еще не знали, что нас ждет. Так в Кирове стали возрождаться народные дружины. Командиром избрали меня.

КАЗАЧЕСТВО ИЗ СЕМИ ЧЕЛОВЕК РАЗРОСЛОСЬ ДО СТА

С 2014 по 2017 годы Николай Маракулин - был товарищем атамана, а если говорить современным языком, то его заместитель. Сегодня в Кировском казачьем обществе насчитывается более 150 человек. Когда туда пришел Николай Васильевич (пять лет назад), было всего семь человек.

Полковник организовал пешие и мобильные совместные с полицией патрули. Казаки в форменной одежде (Николай Васильевич добился государственной регистрации казачьего общества в Минюсте России. - Ред.) стали активно охранять общественный порядок в микрорайонах областного центра, обеспечивали безопасность прихожан при проведении церковных праздников. За достигнутые успехи в развитии казачества в Кировской области Николаю Васильевичу был присвоен чин казачьего полковника. Наряду с государственными наградами Николай Васильевич гордо носит казачьи медали «За заслуги перед казачеством» и «Честь и слава».

«ЛЮДИ В СЕБЯ УШЛИ...»

- Во время службы в погранвойсках, милиции, во время командировок в горячие точки десятки раз жизнь моя, как и моих коллег, подвергалась реальной опасности, - добавляет напоследок Николай Васильевич. - По молодости не обращал на это внимания, а позднее переживал больше не за себя, а за бойцов. Была одна цель: привезти отряд обратно домой без потерь, всех до единого человека.

Сегодня, 17 апреля, Николаю Васильевичу на торжественном собрании сотрудников УМВД Кировской области, посвященном Дню ветеранов органов внутренних дел, начальником УМВД генералом Константином Селяниным вручен очередной орден «За заслуги» и на его груди появилась 18-ая орденская планка.