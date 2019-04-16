Самый богатый депутат Кировской области заработал за год в 28 раз больше главы города

Гордума опубликовала информацию о заработке и имуществе депутатов. Самый богатый за год заработал 73 969 531 рубль.

СЫН ЗАРАБОТАЛ В 56 РАЗ БОЛЬШЕ ОТЦА

В топе кировских депутатов разместился Михаил Шихов. Его доход в 28 раз превысил доход главы города Елены Ковалевой. Михаил Викторович задекларировал 73 969 531 рубль, один земельный участок под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), участок под размещение объектов торговли, два жилых дома, три квартиры, три нежилых помещения, одно здание. Кроме того, в его владении находится автомобильный прицеп, но нет ни одной машины. Авто, кстати, нет и у его супруги. Вероятно, такой доход приносит не столько депутатская деятельность, сколько его предприятие.

На втором месте по доходам стоит депутат Кировской гордумы Владимир Журавлев. Он занимает пост председателя совета директоров группы компаний «Элки», а также занимается депутатской деятельностью. В декларации о доходах он указал годовой доход в размере 54 046 411,32 рубля. Помимо этого, в его собственности находятся четыре земельных участка, жилой дом, три квартиры, гараж, а также 17 помещений и зданий площадью от 4,4 квадратного метра до 7652 квадратных метров. Кроме того, Владимир Вениаминович владеет тремя легковыми авто: двумя «Сузуки Гранд Витара» и одним «Фольксвагеном Поло».

С большим отрывом на третьем месте в рейтинге самых богатых депутатов Кировской гордумы разместился Владимир Репняков. Народный избранник занимает должность первого заместителя председателя правления ОАО КБ «Хлынов». Он задекларировал годовой доход в размере 8 113 366,85 рубля. В его собственности также есть полторы квартиры, гараж и машино-место, авто «Ниссан Мурано» и прицеп для машины.

Меньше всех за 2018 год заработал депутат Денис Ерохин - директор ООО «Компания Стратегия-Север». В его декларации годового дохода числится 104 886 рублей, а также небольшой список недвижимости: одно административное здание, часть помещений на трех автостоянках, еще два здания и кафе-шашлычная. А на трех несовершеннолетних детях, один из которых, к слову, за год заработал 5 971 000 рублей, числится один земельный участок под ИЖС и как минимум 18 квартир, а также несколько помещений.

Для сравнения: глава города Кирова Елена Ковалева за год получила доход 2 609 300,41 рубля. В ее собственности одна квартира, а также Елена Васильевна совместно с мужем владеет еще одной квартирой. Глава города, кстати, не имеет своего авто. Машина есть только у ее супруга - «Форд Фиеста» 2016 года выпуска.

ДОХОДЫ СЕНАТОРОВ

Семь народных представителей от Кировской области в Государственной думе также поделились информацией о своих доходах. Как оказалось, здесь тоже есть интересные факты.

В собственности Рахима Азимова находятся машино-место на 46 «квадратов», «Рэндж Ровер», «Тойота Лэнд Крузер» и «уазик-буханка». Его годовой доход составил 4 206 107,47 рубля. А его супруга владеет тремя участками под ИЖС, двумя домами и тремя квартирами, а также одной машиной «Рэндж Ровер». За год она заработала 11 742 588,94 рубля.

У члена комитета Госдумы Вадима Белоусова и вовсе нет недвижимой собственности и транспорта, а его годовой доход составил 17 453 052,51 рубля. По сравнению с доходом его жены - жалкие крохи. За год она заработала 1 016 665 891,92, что примерно в 58 раз больше, чем у ее супруга. Помимо этого, в ее собственности небольшая квартира на 37,25 квадратного метра и земельный участок на 800,24 «квадрата», которые находятся в Испании.

Одним из самых скромных в этом списке стал член комитета Госдумы Олег Валенчук. Он владеет земельным участком для коллективного садоводства размером в 600 квадратных метров и квартирой. Его годовой доход составил 4 892 566,38 рубля.

Зампред комитета Госдумы Елена Вторыгина также заработала за год не такую значительную сумму, в отличие от некоторых коллег. Ее доход составил 5 087 928,65 рубля. Заработок ее мужа, к слову, и того меньше - 390,8 тысячи рублей.

Председатель комитета Госдумы Ольга Савастьянова, вторая женщина в этом списке, недалеко ушла от своей коллеги. Ее годовой доход составил 5 045 499,86 рубля. В ее собственности нет никакой недвижимости, как нет и транспорта.

Зампред комитета Госдумы Кирилл Черкасов тоже не шикует. Его ежегодный доход равняется 4 804 879 рублям. А в собственности у него квартира на 37 «квадратов» и «Мерседес-Бенц».