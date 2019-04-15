В Кирове подорожали овощи, сезонная одежда и туры в Таиланд, но снизилась плата за капремонт

Уход зимы сказался на ценниках. Многие сезонные товары начали дорожать. Среди тех, что поднялись в цене, находятся некоторые овощи, весенняя одежда, строительные материалы, а также туры в некоторые страны. В среднем за март товары и услуги стали дороже на 0,2%, а вот с начала года отмечается рост на 0,9%.

КАПУСТА, ЛУК, КАРТОФЕЛЬ

Садово-огородный сезон приближается, а вместе с тем тают припасы овощей. В связи с этим специалисты уже второй месяц отмечают рост на некоторые из них. Так за март поднялась в цене капуста белокочанная. Ее стоимость выросла на 45,9%. Лук подорожал на 26,5%, морковь - на 19,1%, картофель - 7,4%, а свекла - на 3,8%. Среди фруктов специалисты отмечают подорожание бананов на 6,3%. Небольшой спад цен наблюдается на огурцы - 18%, на помидоры - 5%, на апельсины - 3,5% и на чеснок - 3,1%.

Крупы в марте не поднимались так резко в цене, как некоторые их «соседи» по прилавку. Однако многие из них все же стали дороже: пшено - на 10,3%, гречка - на 5%, а горох и фасоль - на 3,4%. Отмечается рост цен на макароны и вермишель (на 3,9% и 3,5% соответственно).

Туры в Китай сбавили в цене, но вот лететь в Таиланд стало дорожеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ И ТУРЫ В ТАИЛАНД

Приход весны предвещает скорое начало мелких (а у кого-то и крупных) ремонтных и строительных работ. Для тех, кто не успел купить металлочерепицу или краску заранее, плохие новости: они подорожали на 3,8% и 2,6% соответственно. Зато красный кирпич и доски сбавили в цене на 1,4% и 2,2%.

Другие непродовольственные товары также изменяют свой ценник с приходом весны. Так, спортивные костюмы для взрослых и школьников, а также резиновые сапоги стали дороже на 1,7-2,4%.

Для любителей путешествий на Восток есть неплохие предложения туров в Китай. Цены на них снизились на 3,2%, зато поездка в Таиланд обойдется на 4,2% дороже. Больше придется потратить и на западное направление. В частности, стоимость туров во Францию поднялась на 1,8%.

Кстати, проживание в гостиницах, проезд в междугородном автобусе, фотографии на документы и мойка авто тоже подорожали. В среднем ценник увеличился на 2-4,2%.

В марте специалисты отметили небольшое снижение взносов за капитальный ремонт. За месяц цифры в квитанциях убавили порядка 4,6%.