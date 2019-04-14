Лечебно-исправительная колония Кирово-Чепецка: паллиативная помощь, освобождение за два дня и борьба с симулянтами

После вынесения приговора в зале суда у злоумышленников начинается новый этап жизни - за решеткой. Поступая в исправительные учреждения, осужденные проходят медицинское обследование. Во время диагностики преступники могут узнать, что у них онкология, туберкулез или ВИЧ-инфекция. И таких случаев, когда человек не знал о своей тяжелой болезни до попадания за решетку, достаточно много.

Для таких тяжелобольных людей, существуют специальные лечебно-исправительные колонии. В Кировской области всего одно такое учреждение - ЛИУ-12.

В этой колонии отбывают наказание осужденные со страшными диагнозами: ВИЧ-инфекция, туберкулез, онкология, вирусный гепатит и многими другими. И это не просто зона изоляции больных - это настоящий больничный комплекс. В ЛИУ-12 три туберкулезных легочных отделения, туберкулезное легочное хирургическое (торакальной хирургии), терапевтическое, хирургическое и инфекционное. Всего в учреждении закрытого типа 350 коек. Содержатся в ЛИУ-12 только мужчины.

Именно в Кировской области в туберкулезно-легочном хирургическом отделении впервые в СССР была сделана уникальная операция на легких. В апреле этого года отделению исполнится 55 лет.

КОГО ЛЕЧАТ?

Проходят лечение пациенты с:

туберкулезом;

ВИЧ-инфекцией;

вирусным гепатитом;

болезнями сердечно-сосудистой системы;

неврологическими расстройствами;

заболеваниями глаз;

кожными болезнями;

с болезнями, требующими хирургического вмешательства.

ОТРЯД ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В ЛИУ-12 есть специальный отряд для инвалидов. Он был организован тригода назад специально для осужденных I-II группы инвалидности. У всех серьезные последствия травм. Кое-кто даже прикован к инвалидному креслу.

На постоянном учете в отряде инвалидов находится 50 осужденныхФото: Елизавета Захарова

В Кирово-Чепецкой лечебно-исправительной колонии мужчина в коляске находится уже второй раз. Доставили его сюда в 2013 году после вынесения приговора за убийство. В колонию Сергей попал уже инвалидом: ноги отказывали, пройдет пять шагов и стоит, пока адская боль не пройдет. На свободе у него не было возможности сделать операцию или купить инвалидную коляску.

- Обычно у таких людей на свободе ничего нет, - комментирует Вячеслав Рябов, начальник филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России. - Они пьют, нигде не работают, год-другой помотаются и вновь возвращаются за решетку.

Вячеслав Рябов, начальник филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН РоссииФото: Елизавета Захарова

Такой путь прошел и Сергей. Уже здесь, в ЛИУ, ему сделали протезирование суставов и предоставили инвалидную коляску. Теперь он может спокойно передвигаться банально от кровати до столовой, не испытывая невыносимую боль в ногах. Однако прогрессирующая болезнь не отпускает. В скором времени ему могут потребоваться новые протезы суставов, а если и они не помогут, то в ЛИУ ему проведут операцию. Для таких осужденных и существует отряд для оказания паллиативной помощи. Здесь для них созданы все необходимые условия: и расширенные дверные проемы, и специальные поручни в спальном блоке, и даже в душевой есть стальное откидное сиденье, чтобы осужденный, которому трудно стоять, смог с меньшим дискомфортом принять душ.

- Этот отряд - специально созданный для оказания паллиативной помощи пациентам-осужденным, - поясняет Вячеслав Рябов. - Наши подопечные избавлены от необходимости стоять в очередях, записываться на прием к специалистам, ходить по различным инстанциям, оформляя медицинские справки. Все, что требуется от пациента в условиях ЛИУ, - это записаться на прием к тому или иному специалисту в тетради предварительной записи, которая есть в каждом жилом помещении. В 2019 году планируется организовать на базе этого отряда уже полноценное отделение паллиативной помощи. Сюда добавится штат медицинских работников: врачей, медсестер, санитарок.

В этом же отряде предусмотрена столовая с пунктом раздачи пищи. Осужденным не надо ходить в столовую, которая находится в соседнем здании. Здесь есть и медицинский кабинет: сюда приходит медработник

утром и вечером, выдает медикаменты, выполняет необходимые процедуры.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ

Бывают в колонии и особо тяжелые случаи. И речь идет не о тяжких преступлениях, за которые человек приговорен к многолетнему лишению свободы. Речь идет о тяжелых, неизлечимых болезнях, которые приговорили осужденного к нестерпимым болям.

-В 54 Постановлении Правительства РФ перечислен перечень тяжелых заболеваний, - уточняет начальник филиала Вячеслав Рябов. - По решению суда тяжелобольные пациенты освобождаются из лечебно-исправительного учреждения, после чего лечатся уже на свободе, дома или в хосписе. Онкобольные, осужденные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими прогрессирующими болезнями, выходя на свободу, определялись сотрудниками ЛИУ в хосписы и дома-интернаты, если у них нет родственников, или же передавались «из рук в руки» близким людям. Дома, в родных стенах с дорогими людьми и болезнь легче протекала, и повышались шансы на выздоровление.

Однако раньше до освобождения больной мог просто не дожить. Процесс выхода на свободу был очень затянутым. Еще три года назад с момента вынесения медицинского заключения о наличии тяжелого заболевания - до момента освобождения из колонии проходило не меньше месяца. Благодаря усилиям Общественного совета при УФСИН Кировской области, сейчас срок освобождения сократился до двух-трех дней.

СКОЛЬКО ПАЦИЕНТОВ ВЫПУСТИЛИ?

44 пациента было освобождено по болезни за 2017 год

36 пациентов - за 2018 год

14 из 36 осужденных были освобождены по ходатайству медработников в день суда

ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ? ОПЛАТИ СЧЕТ

По сравнению с другими колониями обычного, особого или строгого режима,

лечебно-исправительная может показаться райским местечком. Отсутствие решеток на окнах, специальное питание, отсутствие ежедневного труда и забота медработников - что еще можно желать (кроме самой свободы, разумеется).

Чтобы пропустить пару недель, а то и месяцев отбывания наказания в общепринятых местах лишениях свободы, осужденные проворачивали хитрые манипуляции со своим телом: то порежут себя, то травмируют.

И таких осужденных переводили в ЛИУ для лечения или диагностики. Рану зашьют, гвоздь вытащат. Однако хитрых осужденных много: неделя-другая пройдет после излечения, а он снова оказался в ЛИУ с новым недугом. И так много-много-много раз. Траты лекарственные и денежные постоянно уходили на таких симулянтов.

Однако теперь для такой категории псевдобольных существует четкое правило: хочешь отдохнуть - оплачивай счет за свое лечение. В этот счет входит: перевозка осуждённого, лечение в стационаре, питание. По итогу цифра выходит иногда и на 20-50 тысяч рублей. Этот долг за свое здоровье осужденный обязан погасить. В колонии или на свободе - как уж получится. Но даже после освобождения на нем будет висеть эта долговая кабала из колонии.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ?

2000 пациентов проходит через больницу за один год

1400 осужденных находится на стационаре

360-400 тысяч рублей стоит курс лечения одного больного туберкулезом

110-580 тысяч рублей уходит на лечение одного осужденного с гепатитом C

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7 отделений в больнице 350 коек для больных

45 врачей в штате

2 доктора имеют кандидатскую степень

14 видов оказания помощи (хирургия, неврология, пульмонология и т. д.)