«Каждый день, вечером и ночью»: какие опечатки и ляпы бывают у корреспондентов «Комсомолки»

Мы знаем, что вы нас читаете и любите, и хотелось бы улыбнуться с вами вместе. Кстати, эти перлы мы собирали несколько лет. Авторство указывать не стали: многие корреспонденты уже не работают в «КП». Но мы уверены, что Тотальный диктант они бы точно написали на пятерки и четверки!

КАК МЫ ОПЕЧАТАЛИСЬ В СЛОВАХ

ПОВЕШЕНИЕ стоимости муки (повышение)

ПЕНИСОНЕРКА (пенсионерка)

ДАЛЬНЕБОЙЩИКИ (дальнобойщики)

ЗАЛУЖЕННЫЙ учитель (заслуженный)

- ГИДББшники (ГИБДДшники)

БУФАТОРИЯ (бутафория)

Прошел под ИГИДОЙ, прошел под ЭДИГОЙ (прошел под эгидой)

Получил ЗАРПЛАПТУ (зарплату)

Любовь ПО-ВРОСЛОМУ (по-взрослому)

Город на НИВЕ (Неве)

Помочь могут все ЖАЛЕЮЩИЕ (желающие)

СОТРУДИКИ полиции, СОТРУБНИКИ полиции (сотрудники полиции)

ПРОКУРОКА (прокуратура)

СИНПОТИКИ (синоптики)

ЖИРНАЛИСТИКА (журналистика)

ФАЛОСЬ (Фасоль)

ПЕТУШЕСТВИЕ (путешествие)

ГАСРОЛИ (гастроли)

НАСРОЕНИЕ (настроение)

САЛОЛЕТ (самолет)

ТРАТОРТ (трактор)

КАК МЫ ОШИБАЛИСЬ В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ

ВЫПИЮЩИЙ случай (вопиющий случай)

КРУГОЗЕМНОЕ путешествие (кругосветное путешествие)

Состояние ОКРЫЖАЮЩЕЙ среды (состояние окружающей среды)

ДОИТЕЛЬНОЕ время (дополнительное время)

ПОЛЕВОЕ отверстие (пулевое отверстие)

У СТАЛЬНЫХ человек (у остальных человек)

Прыгать С ПАРАШЮТА (прыгать с парашютом)

ЗУД дракона (зуб дракона)

НАГАДИЛИ медалью (наградили медалью)

В прошлую пятилетку было заменено 90 километров и 33 ТРАНСФОРМАТЕРНЫХ подстанции (трансформаторных)

Экскурсия на МЫШЕПРОТЕЗНОЕ предприятие (протезное)

Экскурсия по ДОИПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ Вятке (по революционной Вятке)

КАК МЫ ОШИБАЛИСЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

ПОКУШАННЫХ кровососами САЛО больше (Покусанных кровососами стало больше).

Подписи не соответствуют НЕСТОЯЩИМ (Подписи не соответствуют настоящим).

Деньги отдает в честь погашения долга (Отдает деньги для погашения долга).

Открылась выставка народных ПОМЫСЛОВ (Открылась выставка народных промыслов).

Мужчин задержали СОТРУДНИКАМИ УМВД и УФСКН (Мужчин задержали сотрудники УМВД и УФСКН).

По словам НАТАЛЯИ, бригадир Сергей «косит под ДУРОЧКА» (По словам Натальи, бригадир Сергей «косит под дурачка»).

Сразу закрылась школьная столовая: у родителей не было денег, чтобы дети ПЫТАЛИСЬ в ней (Сразу закрылась школьная столовая: у родителей не было денег, чтобы дети питались в ней).

Снег НАПАЛ на детей (Снег упал на детей).

Кто хочет ОТДЫХАНУТЬ экономно (Кто хочет отдохнуть экономно).

С ЛИЦ города эвакуировано 48 транспортных средств (С улиц города эвакуировано 48 транспортных средств).

Депутаты Кировской гордумы отчитались о своих ОТХОДАХ (Депутаты Кировской гордумы отчитались о своих доходах).

Вес детей не превышал и одного КИЛОМЕТРА (Вес детей не превышал и одного килограмма).

Л - ЛОГИКА

Разделившись, они вместе…

Готовятся к его подготовке.

Утром, еще не успев открыть глаза, в голове мысль…

У водителя трактора отказали тормоза.

Каждый день, вечером и ночью.

Буквально через пару дней после кражи в дверь к Наде постучались. На пороге - знакомое лицо.

После собеседования со спонсорами я твердо решила: торговать БАДами - ни ногой!

Девушки заканчивают на врачей и хотели устроиться медсестрами.

Женщина пришла в колонию к текущему мужу и встретила другого.

Казалось бы, что может быть проще? Стоишь и томным взглядом озираешь зал в надежде на то, что тебя пригласит кавалер. Стоишь, ждешь, обмениваясь милыми фразочками с другими дамами. И вот к тебе, непременно волнуясь, подходит в красивейшем мундире кавалер, приглашает на танец, а ты, для виду оценив его, соглашаешься (конечно же, от скуки). Танец. Ты двигаешься, словно ЛЕБЕДКА, грациозно, плавно, в такт, без малейшей ошибки и стараний - все легко и непринужденно. (Из «Испытано на себе», статья «Как я пыталась стать дамой XIX века»).

СПРАВКА «КП»

Тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения ее уровня и развития культуры грамотного письма.

Тотальный диктант проводится с 2004 года. На сегодняшний день проводится во многих странах мира.