2019-04-11T20:41:18+03:00
Происшествия

Несчастная любовь: в Кирове девочка-подросток выпала с высоты одиннадцатого этажа

Перед смертью она звонила своему молодому человеку
Евгения ГеоргиеваИлларион СКУРАТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Место происшествия оцепили силовикиМесто происшествия оцепили силовикиФото: Илларион СКУРАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 апреля 2019 года, рядом с многоэтажкой на проспекте Строителей, 50, корпус 3, нашли тело девушки. На место происшествия приехали сотрудники полиции, следственного комитета и карета скорой помощи. Трагедия произошла около шести часов вечера. Об этом «Комсомолке» сообщил инсайдер.

До сих пор тело девушки не увезли. Территорию оцепили. Рядом с пятнадцатиэтажкой собралась толпа детей и подростков.

По словам очевидцев, погибшая - 15-летняя Вика, ученица восьмого класса школы № 27. Расстроенная, она сегодня пришла в подъезд этого дома: девушка в очередной раз рассталась со своим молодым человеком Андреем, учеником параллельного класса.

- Вика училась нормально, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» очевидцы. - Жила с бабушкой. Ее родители вроде как в разводе. А с Андреем они часто расставались, потом снова начинали встречаться.

Девочка выпала с высоты 11 этажа Фото: Илларион СКУРАТОВ

Девочка выпала с высоты 11 этажаФото: Илларион СКУРАТОВ

Девочка в расстроенных чувствах поднялась на общий балкон одиннадцатого этажа. Позвонила своему бывшему молодому человеку. Они поговорили совсем недолго. Она бросила трубку. А через несколько секунд она, уже мертвая, лежала на асфальте.

ОФИЦИАЛЬНО

В кировском следкоме «Комсомолке» сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка.

- 11 апреля вечером около одного из домов по улице Строителей города Кирова было обнаружено тело 15-летней девочки, - прокомментировали в СУ СКР по Кировской области. - На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка, выясняются обстоятельства смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На юго-западе из окна 13 этажа выпал подросток
В трех районах Кирова на ночь отключат воду
В Кирове наркоман оскорбил участкового и получил очередную судимость
Число рабочих на судостроительном заводе в Сосновке сократилось до 17 человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики