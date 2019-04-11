Несчастная любовь: в Кирове девочка-подросток выпала с высоты одиннадцатого этажа

Сегодня, 11 апреля 2019 года, рядом с многоэтажкой на проспекте Строителей, 50, корпус 3, нашли тело девушки. На место происшествия приехали сотрудники полиции, следственного комитета и карета скорой помощи. Трагедия произошла около шести часов вечера. Об этом «Комсомолке» сообщил инсайдер.

До сих пор тело девушки не увезли. Территорию оцепили. Рядом с пятнадцатиэтажкой собралась толпа детей и подростков.

По словам очевидцев, погибшая - 15-летняя Вика, ученица восьмого класса школы № 27. Расстроенная, она сегодня пришла в подъезд этого дома: девушка в очередной раз рассталась со своим молодым человеком Андреем, учеником параллельного класса.

- Вика училась нормально, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» очевидцы. - Жила с бабушкой. Ее родители вроде как в разводе. А с Андреем они часто расставались, потом снова начинали встречаться.

Девочка выпала с высоты 11 этажаФото: Илларион СКУРАТОВ

Девочка в расстроенных чувствах поднялась на общий балкон одиннадцатого этажа. Позвонила своему бывшему молодому человеку. Они поговорили совсем недолго. Она бросила трубку. А через несколько секунд она, уже мертвая, лежала на асфальте.

ОФИЦИАЛЬНО

В кировском следкоме «Комсомолке» сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка.

- 11 апреля вечером около одного из домов по улице Строителей города Кирова было обнаружено тело 15-летней девочки, - прокомментировали в СУ СКР по Кировской области. - На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка, выясняются обстоятельства смерти.