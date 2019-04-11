Ушла помогать подруге: 22-летняя мать оставила на день в запертой комнате детей

Для того чтобы попасть в комнату, пришлось взламывать дверь. К счастью, история с трехлетней девочкой, произошедшая в феврале, не повторилась. Но детей все равно отправили в больницу.

«ОСТАВИЛА НЕНАДОЛГО»

31 марта соседи по коммунальной квартире заметили, что двух- и трехлетний ребенок остались без присмотра взрослых. Они позвонили бабушке детей. Женщина тут же приехала, но попасть в комнату не смогла: дверь оказалась запертой.

Бабушка сообщила в полицию. Силовики получили разрешение прокурора и взломали дверь. Оба ребенка были живы, но их все равно увезли в больницу для обследования.

А вот до 22-летней матери дозвонились только около девяти часов вечера.

- Как рассказала девушка, она находилась у подруги с девяти утра, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - На момент звонка она также была в гостях. Ее попросили явиться по домашнему адресу.

На допросе она рассказала, что оставила детей ненадолго, а все это время помогала подруге.

ВНОВЬ ПОСТАВИЛИ НА УЧЕТ

Как оказалось, семья уже стояла на учете в социальных органах. Специалисты управления опеки и попечительства работали с ней в течение 2014-2016 годов. В 2017 году семью сняли с учета, потому как мать встала на путь исправления: сделала ремонт в комнате, обеспечила детям комфортную обстановку и нормальное питание.

Видимо, делалось это все для вида, помимо этого инцидента, выяснилось, что родители не подали заявление на путевку в детский сад, хотя одному из детей уже исполнилось три года. Специалисты управления опеки и попечительства зарегистрировали малыша в очередь на получение этого документа, поэтому уже в 2019 году он пойдет в детсад.

После этого случая семью снова поставили на учет.

ПАПА НА ВАХТЕ

Соцорганы установили, что в семье есть еще один ребенок, старший. Он воспитывается бабушкой. Под ее опеку временно передадут двух других детей.

Отец малышей, в отличие от матери, не против того, чтобы ребята жили с бабушкой. Он сам пока не может приглядывать ними, потому что находится на работе. Мужчина уехал из города на вахту.

ОСТАВИЛА В ОПАСНОСТИ

Девушка просила социальные органы не разлучать ее с детьми. Она обещала, что больше не допустит подобных инцидентов.

Кстати, в отношении нее составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, после проверок возбудили уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». Если дело дойдет до суда и кировчанку признают виновной, то ее могут лишить свободы на один год.