2019-04-09T17:09:41+03:00
Происшествия

ФСБ: Уроженцы Казахстана пытались обмануть Минобра Кировской области на 8,4 млн рублей

Они хотели продать 1648 планшетов для школ через госзакупку
Евгений ДЕМИХОВ
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Гаджеты должны были распределить по школам Кировской областиГаджеты должны были распределить по школам Кировской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчины заранее знали, что техника не подходит образовательным учреждениям по требованиям техзадания, но все равно подали свою заявку на аукцион. В результате 21 января 2019 года они выиграли шесть государственных контрактов на общую сумму 8 миллионов 380 тысяч рублей.

ПОШЛИ ВА-БАНК

Злоумышленники действовали от имени одного ИП. В февраля 2019 года они поставили планшеты в Министерство, где вскрылось, что техника не подходит: для образовательных учреждений требовались гаджеты с определенными техническими характеристиками и программным обеспечением.

Планшеты вернули поставщикам на доработку и устранение нарушений. Находчивые предприниматели пошли ва-банк: они изменили характеристики устройств. Правда, сделали это только на бумаге. Вместе с новыми документами старые планшеты вновь отправили в министерство образования Кировской области.

Специалисты правительства проверили гаджеты и, конечно же, выяснили, что они не соответствуют требованиям госконтрактов.

ОДИН ИЗ КИРОВА, ДРУГОЙ - ИЗ МОСКВЫ

На аферистов за попытку обмана госструктуры завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Уроженцы Казахстана, один из которых проживает в Кирове, а другой - в Москве, по предварительному сговору попытались похитить денежные средства Министерства в особо крупном размере. - прокомментировали ситуацию в УФСБ России по Кировской области. - Уголовное дело на них завели 8 апреля. Сейчас они находятся под стражей. 10 апреля будет суд, на котором изберут меру пресечения.

Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

КСТАТИ

Планшетные компьютеры, по информации областного ФСБ, предназначались для учащихся школ Кировской области. Часть из них должны были отправить в районы. В сумму госконтракта входила не только стоимость техники, но и затраты на программное обеспечение и гарантийное обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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