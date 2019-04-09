В 2019 году плата за вывоз мусора не вырастет

В понедельник, 8 апреля, в Кирове прошло заседание общественного совета при Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. Участники мероприятия обсудили три тома документов, которые Институт «Кировкоммунпроект» предоставил по итогам замеров мусора у населения.

КАК ПРОВОДИЛИСЬ ЗАМЕРЫ

Первым слово взял министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. Он отметил, что, несмотря на сомнения населения, работы по замерам отходов кировчан действительно велись. Занимались измерением мусора работники муниципалитетов и организации, занимающиеся вывозом отходов. Перед началом работ «Кировкоммунпроект» провел для сотрудников инструктажи и обучающие видеоконференции, а также разработал необходимые методические рекомендации.

- Замеры производились в дневное время суток в течение семи дней в каждом сезоне непосредственно на контейнерных площадках и независимо от периодичности вывоза отходов, - сообщил Игорь Юрьевич. - По итогу каждого проведенного замера составлялся акт, а по итогам семи дней - ведомость. После чего документы направлялись в органы местного самоуправления и в «Кировкоммунпроект». Затем Институт анализировал данные и составлял отчет. Предоставленный отчет уже проверялся министерством ЖКХ, который выявил ряд замечаний и отправил документы на доработку.

В ответ на сказанное представитель общественной палаты Кировской области Константин Ситчихин потребовал пояснить, по какой же тогда причине кировчане не видели, что на их контейнерных площадках замеряли количество мусора.

- В интернете граждане говорят, что вы не выезжали к этим домам, - отметил Константин Сергеевич. - И сейчас в отчете я вижу, что где-то во время замеров управляющая компания ставила свою печать. А где-то просто указан дом, на контейнерной площадке которого проводились работы, но ни старший по дому, ни представитель ТСЖ в этом время там не присутствовал.

На что Игорь Юрьевич ответил, что собственников специально не предупреждали о проводимых замерах. Иначе бы у кировчан могла появиться заинтересованность в том, чтобы повлиять на результаты измерений и изменить количество выбрасываемых отходов.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

1. Согласно отчету «Кировкоммунпроекта», у физических лиц рост нормативов образования отходов вырос на 14- 20%. А вот у юридических лиц, напротив, снизился.

2. Замеры по индивидуальным жилым домам в Кирове аннулировали, так как они проводились неправильно. В частных домах по трем адресам мусор взвешивали не каждый день в течение недели, а только один раз в течение семи дней.

3. Работу планируется продолжить в части сельских поселений. Пока измерения там не проведены, следовательно, и тариф для жителей сел и деревень сейчас не обоснован чем-либо.

ПОКА НЕ ВСЕ СХОДИТСЯ

Некоторые члены общественного совета оказались не согласны с результатами замеров, а точнее с самой методикой их вычисления, разработанной министерством строительства Российской Федерации.

- У нас есть квалифицированные ученые-экологи, которые могли провести экспертизу, - сообщил, ознакомившись с результатами отчета, декан электротехнического факультета ВятГУ Александр Голговских. - Исходя из расчетов, получается, что у нас один человек живет на двадцати квадратных метрах, а трое - на 81. Конечно, дай бог, чтобы у нас так было, но это же какие-то элитные дома.

В ответ Игорь Редькин ответил, что министерство готово воспользоваться такой помощью, однако методику создавал минстрой, и все расчеты нужно проводить согласно этим документам.

- Берутся площади, берутся люди, производится замер и, исходя из этого, и появляется норматив, - отметил Игорь Юрьевич. - Мы можем предоставить вам методику, но не мы ее создавали, а министерство строительства.

ПОКА ПЛАТА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

В ближайший год кировчанам не стоит волноваться, что плата за вывоз мусора изменится. Однако со следующего года к тарифу будут применены новые нормативы. Как пояснил Игорь Редькин, максимальная цифра, на которую с января 2020 может вырасти тариф для населения, составляет 4-5%.