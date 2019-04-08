«Собираемость платежей за вывоз мусора в Кирове составляет 50%»

Уже четвертый месяц в Кирове работает новая система обращения с отходами. Теперь собирает, вывозит и занимается захоронением мусора в нашем городе региональный оператор «Куприт». А у всех жителей в «платежках» прибавилась новая строка - «Обращение с ТКО». «Комсомолка» узнала, как жители города отреагировали на «мусорную» реформу и какие проблемы вскрылись на ее старте.

ПРОБЛЕМА С КОНТЕЙНЕРАМИ

По словам эксперта, в Кирове запуск новой системы обращения с отходами прошел достаточно успешно. Мусорных завалов удалось избежать, однако некоторые проблемы все-таки вскрылись.

- Основная - это правила содержания контейнерных площадок, которые были утверждены Минздравом еще в 1988 году, - пояснил Михаил Шихов. - Согласно этому документу, мы не можем поставить на одну площадку более пяти контейнеров. То есть регоператор предоставляет населению контейнеры под обычные отходы, а для раздельного сбора мусора поставить что-либо уже не может.

Также депутат гордумы отметил, что есть вопросы и к удаленности контейнерных площадок. Сейчас их разрешено устанавливать на расстоянии от 20 до 100 метров от жилых зданий и мест массового отдыха. Однако у регионального оператора в некоторых случаях есть возможность разместить контейнеры на ином, но более удобном для населения расстоянии. Где-то чуть ближе, а где-то дальше, например, при выезде на трассу.

- Эти проблемы могут решаться только на законодательном уровне, - отметил эксперт. - Однако могу с уверенностью сказать, что реформа стартовала в Кирове вполне неплохо. Все проблемные места выявляются и решаются, и возможно, что уже в течение года все утрясется.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В РАЙОНАХ?

В районах «мусорная» реформа идет сложнее. Причина тому - все те же контейнеры, а точнее их нехватка. В Кирове управляющие компании и ТСЖ сами приобретают контейнеры и содержат площадки либо заключают договор аренды и содержания контейнерных площадок с перевозчиком. В районах же за это отвечают муниципалитеты.

- Закон четко трактует, что контейнерные площадки оборудует владелец земельного участка, - пояснил депутат Кировской гордумы. - У нас же получается так, что в районах земля, в основном, муниципальная. Бюджеты у муниципальных образований, понятно, небольшие. Поэтому они как могут сейчас что-то покупают, перевозят, забирают из города, но контейнеров пока не хватает.

Однако, как сообщает Михаил Шихов, сейчас регоператор ведет над этим работу, в том числе какую-то часть контейнеров для муниципалитетов приобретает сам.

«НОВЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ВВОДЯТ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

Что касается жителей города, то еще не все кировчане приняли «мусорную» реформу. По данным эксперта, собираемость платежей составляет порядка 50%. Кто-то отказывается платить по принципиальным соображениям, а кто-то, к примеру, считает, что услуга была оказана не в полной мере.

- Многих людей вводит в заблуждение тот факт, что судебная система выносит то одно, то другое решение, - рассказал Михаил Викторович. - Невозможно навязывать людям новые условия каждый квартал. Что касается последнего судебного решения, то хочу отметить, что речь шла не о том, правильна ли оплата с квадратного метра или с человека. Суд посчитал неверным коэффициент перевода в квадратные метры.

Напомним, что Кировский областной суд признал неактуальным отчет «Кировкоммунпроекта» от 2005 года и экспертные заключения от 2017 и 2018 годов. Соответственно, эти данные не могут быть приняты в качестве обоснования норматива накопления мусора.

ЧТО КИРОВЧАНАМ ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

В правительстве «Комсомолке» пояснили, что Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области пока не приняло решение, будет ли оно оспаривать решение суда. Новые нормативы накопления мусора, замеры которых проводились в 2018 году, министерство примет в текущем году.

- Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные министерством в январе 2018 года, являются действующими, так как решение суда в законную силу не вступило, - обращаются к кировчанам в министерстве. - Поэтому механизм начисления платы за ТКО остался прежним. Квитанции за март, которые придут в апреле, жители Кирова и Кирово-Чепецка получат исходя из общей площади жилья. Перерасчет за коммунальную услугу по обращению с ТКО за первые три месяца 2019 года осуществляться не будет, так как отмена действующих нормативов наступила с 29 марта. В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.