День здоровья в Кирове 2019: общегородская зарядка и диспансеризация выходного дня

Душевное и физическое благосостояние человека — это неотъемлемая часть его жизни. За здоровьем важно следить. Именно для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме (а в наши дни всеобщее безразличное отношение к состоянию своего тела и души стало реальной проблемой), был учрежден Всемирный день здоровья. Его отмечают ежегодно 7 апреля.

ЗАРЯДИТЬСЯ И ПРОВЕРИТЬСЯ

Кировская область не остается в стороне. Каждый год у нас проводят различные мероприятия, посвященные этому дню.

Так, в 2019 году кировчане смогут поучаствовать в общегородских зарядках и провериться бесплатно в поликлиниках.

6 апреля, в воскресенье, два кировских медучреждения примут горожан в рамках акции «День здоровья». Как сообщили в региональном Минздраве, Жителям Кирова предлагают пройти диспансеризацию выходного дня. Кроме того, у всех посетителей поликлиник будет возможность задать вопросы социальным работникам и сотрудникам службы занятости населения. Кировчан будут принимать в Поликлинике № 6 «ККДЦ» (улица Красноармейская, 30б) и КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» (улица Свердлова, 4). В честь дня здоровья для жителей Зуевского и Вятскополянского районов также проведут диспансеризацию выходного дня в центральных районных больницах.

7 апреля, в субботу, всех горожан приглашают в крупные ТЦ Кирова. В них проведут зарядки. Занятия начнутся в ТЦ «Глобус» с 11.00 часов, в ТЦ «Jamm Молл» - с 11.00 часов, а также в ТЦ «Грин Хаус» - с 12.00 часов.

КАК БЫЛО

В 2018 году в этот день кировские медики проводили осмотры пациентов без записи. Посетители могли обратиться к врачам различной направленности: офтальмология, неврология, эндокринология, гинекология, онкология и другие. Кировчанам предлагали сдать анализы крови на сахар, а также пройти УЗИ-диагностирование.

7 апреля - один из тех дней, когда людей просят обратить на свое здоровье внимание, вспомнить о больной коленке, слабом зрении, повышенном сахаре или еще о какой-то «болячке», которая изредка дает о себе знать. Медики надеются, что такое напоминание хотя бы для кого-то не пройдет даром и поможет избежать неприятных последствий в будущем.