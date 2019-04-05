2019-04-05T17:13:15+03:00
Происшествия

Бывший глава Сунского поселения пойдет под суд за служебный подлог

В его обязанности входила проверка работы, выполненной осужденными
Евгений ДЕМИХОВ
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Суд может лишить чиновника его должностиСуд может лишить чиновника его должностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Он «ставил галочки» в табели учета времени за просто так. Осужденные же ничего не делали.

ЛИЧНАЯ ВЫГОДА

Сейчас Анатолий Горев занимает должность - руководителя одного из сельских поселений Сунского района, и на вопрос «Комсомолки» о том, что же произошло на самом деле, он отказался отвечать. А вся эта история началась два года назад. В то время он управлял Сунским городским поселением. Под его «надзор» попали два осужденных. За административное правонарушение они были наказаны обязательными работами, а Горев - должен был следить за ними, давать задания по благоустройству и проверять их выполнение.

- Мы регулярно отслеживаем такие дела и проверяем соблюдение закона, - поделились в прокуратуре Сунского района. - На нашу просьбу предоставить табели учета отработанного времени и показать выполненную работу мужчина не смог дать внятного ответа.

В поселке, где все друг друга знают, быстро выяснилось, что осужденные никаким благоустройством не занимались, а получали «часы» за просто так. Или не совсем за просто так. В материалах уголовного дела говорится, что бывший глава обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «служебном подлоге» и действовал он из корыстных побуждений и личной заинтересованности.

Так или иначе, фиктивные бумаги он отправил судебным приставам, которые сделали вывод, что осужденные исправно несли наказание.

В скором времени над бывшим главой поселения состоится суд. Его могут отправить в колонию на четыре года и сместить уже с нынешней должности.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Нолинском районе назрел конфликт между бизнесом и властью. Одно из местных предприятий на протяжении четырех лет арендовало торговое помещение, а когда захотело выкупить его, то получило отказ от администрации. Затем последовала еще одна попытка, на которую - очередной «от ворот поворот».

В итоге предпринимательница обратилась в прокуратуру. Правоохранители выяснили, что чиновники аргументировали отказ простой формулировкой: здание включено в реестр домов, не подлежащих продаже.

Над главой Нолинского района в скором времени будет суд. Его могут лишить должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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