2019-04-03T20:04:09+03:00
Общество

Руководитель КЛПК: «Мы готовы возобновить строительство лесопромышленного комплекса уже этим летом при условии включения нашего проекта в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов»

Представители компании утверждают, что передавали правительству Кировской области необходимые документы, и готовы это доказать
Поделиться:
Фото: ООО «КЛПК»Фото: ООО «КЛПК»
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продолжает разбираться в запутанной истории со строительством лесопромышленного комплекса в Лесных Полянах. Долгие годы жители этого поселка сидят без работы. Из-за отсутствия перспектив люди переезжают с нажитых мест целыми семьями, а школьники мечтают поскорее покинуть малую родину. В запустелом поселке остаются только пенсионеры. В 2015 году ситуация могла измениться - в Лесных Полянах начали строить лесопромышленное предприятие. Но работы на стройплощадке быстро стихли. В компании КЛПК, которая планировала построить завод, говорят, что правительство Кировской области не предоставило обещанных ресурсов. А в правительстве, в свою очередь, сообщают, что не получили необходимых документов. Для того чтобы разобраться в ситуации, редакция направила запрос в правительство Кировской области и в ООО «КЛПК».

ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Министерство лесного хозяйства Кировской области в ответе на запрос подтвердило, что КЛПК начинал реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов по распоряжению правительства. Однако в 2018 году компания не смогла предоставить документы, которые подтвердили бы наличие собственных и заемных средств для реализации проекта. Поэтому распоряжение отменили. При этом министерство готово к взаимодействию.

Ответ от правительства Кировской области

Ответ от правительства Кировской области

ЧТО ГОВОРЯТ В КЛПК

В КЛПК «Комсомолке» сообщили, что компания направляла в правительство Кировской области документы, подтверждающие источники финансирования для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Также КЛПК в своем ответе предоставила конкретные номера документов.

Ответ от ООО «КЛПК»

Ответ от ООО «КЛПК»

Кроме того, генеральный директор компании Вадим Касаткин отметил, что на первоначальном этапе КЛПК пришлось ликвидировать на предоставленном участке свалку бытовых и промышленных отходов на площади 8,5 га.

«МЫ ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ»

К сожалению, так и не выяснив, будет ли построен в Лесных Полянах лесопромышленный комплекс, «Комсомолка» решила напрямую обратиться в КЛПК. Ответить на наши вопросы согласился технический директор компании Владимир Олейник.

- Можете ли вы хотя бы примерно назвать сумму, потраченную на предварительном этапе?

- Не только примерно. Эти средства оформлены соответствующими документами на основании договоров подряда и актов выполненных работ. Поэтому могу сказать, что на предварительном этапе ушло 284,7 миллиона рублей. И в том числе порядка 280 миллионов прямых капитальных вложений.

Фото: ООО «КЛПК»

Фото: ООО «КЛПК»

- Были удивлены, когда узнали, что вам пришлось ликвидировать свалку. Почему вы не выбрали другой участок для строительства?

- Данная территория и по документам, и по процедуре была предоставлена нам администрацией Омутнинского района по нашей заявке. На участке порядка 10 гектаров заняты свалкой. Там были как бытовые отходы, так и результат производственной деятельности леспромхоза, который функционировал там раньше. Но что дали, то мы и получили. Мы в рамках подготовительного этапа к строительству начали приводить территорию в порядок. Потому что именно на этом участке у нас по проекту была предусмотрена первая очередь строительства. Потом между собой мы уже смеялись, что это своего рода проверка для нас, готовы ли мы участвовать в экологических, социально-экономических и прочих проектах поселка, района, и в целом региона.

Фото: ООО «КЛПК»

Фото: ООО «КЛПК»

- Как вы считаете, действительно ли строительство комплекса поможет решить проблему с трудоустройством?

- Несомненно, поможет, 10 сентября 2017 года мы подписали соглашение и с администрацией, и с областью, и с сельским поселением. В этом соглашении мы четко взяли на себя такие задачи, как решение социально-экономических проблем района. Все это нашло отражение в нашей концепции. Согласно документам, на комбинате будет задействовано порядка 415 человек. Средняя зарплата будет не менее 36 тысяч рублей.

- В вашем ответе «КП» фигурирует конкретная информация, включающая номера документов, но власти в своем ответе на запрос ссылаются на отсутствие таковых. Как вы можете это прокомментировать?

- Вообще непонятно, как документы, о которых вы говорите, подтверждающие источники финансирования инвестпроекта и которые мы предоставляли в 2015 ,2016, 2017, 2018 годах во всевозможные инстанции, начиная от администрации района, Министерства лесного хозяйства до правительства Кировской области, департамента промышленности и экономики, не нашли отражение в ответе от властей. Это нужно спрашивать у них.

- На каком этапе сейчас находится решение по возведению объекта? Все-таки будет построен лесопромышленный комплекс в Лесных Полянах или нет?

- Я должен задавать такой вопрос, а не мне. Скажите, почему мы пять лет назад начали это делать? Для чего потрачены такие средства? Естественно, мы останавливаться уже не можем. Нам нужно отвечать за потраченные деньги, в том числе и за заемные. Поэтому нашу концепцию мы неоднократно корректировали, приводили в соответствие с новыми правоустанавливающими, распорядительными документами. Последнюю редакцию одобрили 6 февраля 2019 года на заседании межведомственной комиссии. И откорректированная заявка с целью включения нас в перечень приоритетных проектов была отправлена в Министерство лесного хозяйства на рассмотрение и утверждение. Теперь последнее слово за властными структурами Кировской области. Мы со своей стороны после утверждения этой заявки готовы продолжить строительство.

Есть же такая форма, как пресс-конференция или круглый стол, чтобы мы все собрались вместе с властями и обсудили все глаза в глаза. Почему они это пишут и нас не ставят в известность? Мы же готовы, как выступить на круглом столе, так и возобновить строительство.

Технический директор КЛПК о ситуации со строительством комбината в Лесных Полянах

00:00
00:00

ИТОГИ

Судя по ответам правительства Кировской области и КЛПК, между властями и предпринимателями возникло недопонимание и дефицит информированности. Однако и та, и другая сторона готова пойти на встречу друг другу и работать над возобновлением строительства лесопромышленного комбината в Лесных Полянах. Главное, чтобы проблема действительно решилась в ближайшее время, так как на кону находится жизнь целого поселка. Кроме того, именно сейчас в России особое внимание уделяется проектам в области освоения леса, и у региона есть возможность получить полезный опыт в этой сфере.

Для того чтобы правительство области и бизнесмены, наконец-то смогли найти общий язык, руководство КЛПК просит организовать на площадке «Комсомольской правды» в Кирове» трехстороннюю пресс-конференцию. В ней смогут принять участие предприниматели, жители Лесных Полян, представители правительства Кировской области и СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Лесных Полян бьют тревогу: «Мы всем поселком сидим без работы»

В Лесных Полянах 1360 жителей. Большинству из них негде работать. Многие из них с горечью сообщают: «Еще пару лет, и поселок опустеет совсем». «Комсомолка» побывала в Лесных Полянах и узнала, почему люди остаются без работы (подробности)

Жители поселка Лесные Поляны: «Вся молодежь уезжает отсюда, потому что ей негде работать»

В конце февраля леснополянцы собрались на общепоселковое собрание, где подвели итоги прошедшего года и узнали, что им ждать в ближайшем будущем. Особенно жителей Лесных Полян волновали вопросы медицины, «мусорной» реформы и, конечно же, рабочих мест (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
Чего хотят абоненты?
МегаФон первым на российском рынке запустил услугу, которую обычно предоставляют банки, — кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг. Главным отличием такого кэшбэка стал гарантированный возврат средств за абонентскую плату
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
«Помешочный сбор ТБО»: за мусором в Афанасьево машина приезжает раз в месяц
В Кирове подрядчику не заплатили за вывоз 82 тысяч кубометра снега
Кировская область заняла 11 место в рейтинге трудоустройства выпускников
В Кирове начали проверять дороги, отремонтированные по федеральному бюджету
В центре Кирова на перекрестке сбили школьницу
Кировчан приглашают на астровыезд в поселок Хреново
Суд признал неактуальным обоснование норматива накопления мусора в Кирове
В Верхошижемском районе иномарка столкнулась с фурой: погибла женщина
Суд обязал Кировскую областную больницу выплатить своему пациенту компенсацию
За украденный велосипед кировчанин сел на 4,5 года
В Кирове провели ямочный ремонт на 60 участках улиц
На компенсацию по детским садам выделили из бюджета 97 миллионов
В Котельниче планируют открыть новый завод
Взломали? Главные ошибки пострадавшего предпринимателя
«Комсомолка» снова заняла первое место в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области
В Кировской области начали готовиться к переписи населения
Кировчане смогут сдавать батарейки и ртутные лампы в первую неделю каждого месяца
Подросток из Нововятска стал двукратным чемпионом России по карате
Воровского и Октябрьский проспект встали: троллейбус оборвал электропровода
Верхошижемский прокурор потребовал закрыть 17 сайтов, посвященных АУЕ и шоплифтингу
В Котельниче местные жители построили деревянный мостик вместо растаявшей ледовой переправы до Затона
Братьев из Кирово-Чепецка отправят под суд за избиение полицейских