Руководитель КЛПК: «Мы готовы возобновить строительство лесопромышленного комплекса уже этим летом при условии включения нашего проекта в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов»

«Комсомолка» продолжает разбираться в запутанной истории со строительством лесопромышленного комплекса в Лесных Полянах. Долгие годы жители этого поселка сидят без работы. Из-за отсутствия перспектив люди переезжают с нажитых мест целыми семьями, а школьники мечтают поскорее покинуть малую родину. В запустелом поселке остаются только пенсионеры. В 2015 году ситуация могла измениться - в Лесных Полянах начали строить лесопромышленное предприятие. Но работы на стройплощадке быстро стихли. В компании КЛПК, которая планировала построить завод, говорят, что правительство Кировской области не предоставило обещанных ресурсов. А в правительстве, в свою очередь, сообщают, что не получили необходимых документов. Для того чтобы разобраться в ситуации, редакция направила запрос в правительство Кировской области и в ООО «КЛПК».

ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Министерство лесного хозяйства Кировской области в ответе на запрос подтвердило, что КЛПК начинал реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов по распоряжению правительства. Однако в 2018 году компания не смогла предоставить документы, которые подтвердили бы наличие собственных и заемных средств для реализации проекта. Поэтому распоряжение отменили. При этом министерство готово к взаимодействию.

Ответ от правительства Кировской области

ЧТО ГОВОРЯТ В КЛПК

В КЛПК «Комсомолке» сообщили, что компания направляла в правительство Кировской области документы, подтверждающие источники финансирования для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Также КЛПК в своем ответе предоставила конкретные номера документов.

Ответ от ООО «КЛПК»

Кроме того, генеральный директор компании Вадим Касаткин отметил, что на первоначальном этапе КЛПК пришлось ликвидировать на предоставленном участке свалку бытовых и промышленных отходов на площади 8,5 га.

«МЫ ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ»

К сожалению, так и не выяснив, будет ли построен в Лесных Полянах лесопромышленный комплекс, «Комсомолка» решила напрямую обратиться в КЛПК. Ответить на наши вопросы согласился технический директор компании Владимир Олейник.

- Можете ли вы хотя бы примерно назвать сумму, потраченную на предварительном этапе?

- Не только примерно. Эти средства оформлены соответствующими документами на основании договоров подряда и актов выполненных работ. Поэтому могу сказать, что на предварительном этапе ушло 284,7 миллиона рублей. И в том числе порядка 280 миллионов прямых капитальных вложений.

Фото: ООО «КЛПК»

- Были удивлены, когда узнали, что вам пришлось ликвидировать свалку. Почему вы не выбрали другой участок для строительства?

- Данная территория и по документам, и по процедуре была предоставлена нам администрацией Омутнинского района по нашей заявке. На участке порядка 10 гектаров заняты свалкой. Там были как бытовые отходы, так и результат производственной деятельности леспромхоза, который функционировал там раньше. Но что дали, то мы и получили. Мы в рамках подготовительного этапа к строительству начали приводить территорию в порядок. Потому что именно на этом участке у нас по проекту была предусмотрена первая очередь строительства. Потом между собой мы уже смеялись, что это своего рода проверка для нас, готовы ли мы участвовать в экологических, социально-экономических и прочих проектах поселка, района, и в целом региона.

Фото: ООО «КЛПК»

- Как вы считаете, действительно ли строительство комплекса поможет решить проблему с трудоустройством?

- Несомненно, поможет, 10 сентября 2017 года мы подписали соглашение и с администрацией, и с областью, и с сельским поселением. В этом соглашении мы четко взяли на себя такие задачи, как решение социально-экономических проблем района. Все это нашло отражение в нашей концепции. Согласно документам, на комбинате будет задействовано порядка 415 человек. Средняя зарплата будет не менее 36 тысяч рублей.

- В вашем ответе «КП» фигурирует конкретная информация, включающая номера документов, но власти в своем ответе на запрос ссылаются на отсутствие таковых. Как вы можете это прокомментировать?

- Вообще непонятно, как документы, о которых вы говорите, подтверждающие источники финансирования инвестпроекта и которые мы предоставляли в 2015 ,2016, 2017, 2018 годах во всевозможные инстанции, начиная от администрации района, Министерства лесного хозяйства до правительства Кировской области, департамента промышленности и экономики, не нашли отражение в ответе от властей. Это нужно спрашивать у них.

- На каком этапе сейчас находится решение по возведению объекта? Все-таки будет построен лесопромышленный комплекс в Лесных Полянах или нет?

- Я должен задавать такой вопрос, а не мне. Скажите, почему мы пять лет назад начали это делать? Для чего потрачены такие средства? Естественно, мы останавливаться уже не можем. Нам нужно отвечать за потраченные деньги, в том числе и за заемные. Поэтому нашу концепцию мы неоднократно корректировали, приводили в соответствие с новыми правоустанавливающими, распорядительными документами. Последнюю редакцию одобрили 6 февраля 2019 года на заседании межведомственной комиссии. И откорректированная заявка с целью включения нас в перечень приоритетных проектов была отправлена в Министерство лесного хозяйства на рассмотрение и утверждение. Теперь последнее слово за властными структурами Кировской области. Мы со своей стороны после утверждения этой заявки готовы продолжить строительство.

Есть же такая форма, как пресс-конференция или круглый стол, чтобы мы все собрались вместе с властями и обсудили все глаза в глаза. Почему они это пишут и нас не ставят в известность? Мы же готовы, как выступить на круглом столе, так и возобновить строительство.

Технический директор КЛПК о ситуации со строительством комбината в Лесных Полянах 00:00 00:00

ИТОГИ

Судя по ответам правительства Кировской области и КЛПК, между властями и предпринимателями возникло недопонимание и дефицит информированности. Однако и та, и другая сторона готова пойти на встречу друг другу и работать над возобновлением строительства лесопромышленного комбината в Лесных Полянах. Главное, чтобы проблема действительно решилась в ближайшее время, так как на кону находится жизнь целого поселка. Кроме того, именно сейчас в России особое внимание уделяется проектам в области освоения леса, и у региона есть возможность получить полезный опыт в этой сфере.

Для того чтобы правительство области и бизнесмены, наконец-то смогли найти общий язык, руководство КЛПК просит организовать на площадке «Комсомольской правды» в Кирове» трехстороннюю пресс-конференцию. В ней смогут принять участие предприниматели, жители Лесных Полян, представители правительства Кировской области и СМИ.

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