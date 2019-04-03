Главу Нолинского района обвиняют в препятствовании развития местному бизнесу

Скандал власти и бизнеса назрел в Нолинском районе. Глава района отказал предпринимателю в выкупе арендуемого помещения. Одно из местных предприятий еще в 2013 году взяло в аренду у муниципалитета торговые площади в здании на улице Ленина. Торговля шла достаточно успешно. И в сентябре 2017 года руководители предприятия подали заявление на выкуп торговых площадей. И по закону, арендаторы имели преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. И получили отказ от администрации. В ноябре снова подали заявку на выкуп. И снова получили отказ. Чиновники аргументировали свое решение тем, что якобы здание включено в реестр домов, которые не подлежат продаже. Бизнес-руководители ООО решили не оставлять ситуацию и написали жалобу.

РЕШИТ СЛЕДСТВИЕ

- Глава Нолинского района нарушил требования Федерального закона, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Он знал о преимущественном праве одного из ООО на аренду торговых площадей, принадлежавших муниципалитету, но отказал ему в праве выкупа помещения.

Директор магазина пошла в прокуратуру и написала заявление о том, что ее бизнесу ставят палки в колеса. Правоохранители проверили чиновника и передали дело в кировский следком. Региональный СКР, в свою очередь, возбудил уголовное дело и начал расследование.

Дозвониться до главы Нолинского района и узнать причину конфликта нам так и не удалось: чиновник постоянно находится на совещаниях и в разъездах.

По закону Грудцына могут сместить с должности, если докажут, что он виновен по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Однако это будет решать уже суд. Кроме того, его могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов.

Насколько сейчас известно, магазин закрыли. На его месте открыли другую торговую точку.

Из-за того что чиновник не разрешил выкупить у государства это здание, его могут сместить с должности. Фото: rosseller.ru

КСТАТИ

Николай Николаевич Грудцын в Нолинской районной администрации работает уже почти 20 лет. Еще в 2001 году его пригласили стать заведующим отделом ГО и ЧС, а уже в 2004 стал замглавы района. С 2006 по 2010 год его избирали на должность главы района. Потом в карьере чиновника был годовой перерыв. В 2011 году он снова стал главой района.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Аналогичное дело по той же статье разбирал мировой судья Шабалинского района. Тогда под предлогом мелких нарушений чиновница пыталась прекратить работу ярмарки, хотя изначально сама дала разрешение предпринимателю на ее проведение.

Это дело закрыли « в связи с назначением меры уголовно-правового характера»: чиновница заплатила штраф, потому что суд признал ее виновной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прокуратуре отметили, что подобные правонарушения в регионе случаются довольно часто. Только за 2019 год:

- 370 нарушений выявлено в сфере защиты прав предпринимателей;

- 128 вынесено представлений;

- 149 местных нормативных актов, которые противоречат федеральному законодательству, опротестовано;

- 38 чиновников привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.