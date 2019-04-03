Богородский молочный завод: «Фальсификатам - нет!»

С первых дней жизнь человека привязана к молоку. В этом, можно сказать, живительном напитке содержатся кальций, белок и животный жир, необходимые организму человека для нормальной работы. Молоко - это залог здоровья человека, здоровья нации.

А для нас, жителей севера, молочные продукты и вовсе спасательный круг! Из-за климатических условий в организме часто не хватает витаминов, минералов и тех компонентов, благодаря которым наша жизнь была бы гораздо комфортнее. Поэтому для кировчан молоко - это одна из важных составляющих здоровья и долголетия.

Киров, по своей сути, - молочный край. Наша область входит в топ-5 регионов-производителей молочной продукции в России. В 2018 году в области произведено 620 тысяч тонн молока, что на 4% больше, чем в 2017 году.

А одним из крупнейших и, что не менее важно, добросовестных производителей молока является Богородский молочный завод. Предприятие выпускает продукты под маркой «Богородское село».

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП - НАТУРАЛЬНОСТЬ

Богородский молочный завод придерживается принципиальной политики: никаких вкусовых молочных коктейлей, йогуртов - только четыре натуральных продукта различной жирности. Молоко. Сметана. Творог. Сливочное масло. Четыре столпа, на которых живет «Богородское село».

Почему компания не осваивает новые продукты и технологии, которые позволяют охватить больше вкусовых предпочтений потребителей? Все просто - компания против фальсификата, ароматизаторов и красителей.

Сотрудники завода контролируют производство молока на каждом этапе его обработки.

- Это наша принципиальная политика, - пояснили на заводе. - Ведь если взять любой йогурт, то в его составе обязательно содержатся красители, ароматизаторы и сухое молоко. Это обязательные ингредиенты йогурта. А мы за 100%-ную натуральность!

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОТ ПОЛЯ ДО ЛОЖКИ!

Фальсификация молочных продуктов - проблема не только нашего региона. С ней борются как контролирующие органы, так и сами производители.

Фальсификация - это использование в производстве компонентов или продуктов, которые не соответствуют требованиям и стандартам пищевой промышленности в нашей стране. Выпуск в массы такого продукта - дело осознанное. И, к сожалению, фальсифицировать продукт можно на любом этапе его производства и даже распространения.

Агроном Татьяна Овчинникова проверяет всходы на полях.

Будь то замена молочных жиров на растительные или ручная сортировка и переупаковка «молочки» в магазинах - на выходе потребитель получит не то, что хотел бы. Но борьба с фальсификатом ведется непрерывно. По крайней мере, богородским заводом.

- Мы контролируем весь процесс производства молока, - сообщили на предприятии. - Если говорить грубо, то от посева трав для кормления коров до этапа выкладки свежего, натурального, качественного молочного продукта на полки магазинов. На каждом этапе производства у нас есть специалист, который ответственен только за свой процесс и продукт, который он должен получить на выходе.

Олег Обухов, коммерческий директор «Богородского молочного завода», представил компанию и продукцию на круглом столе по проблеме фальсификации.

Сейчас мы руководствуемся принципом «от поля до ложки». В марте 2019 г. торговая марка «Богородское село» объединилась с лидером молочного животноводства Кировской области - СПК «Красное знамя». Это хозяйство находится в непосредственной близости от Богородского молочного завода - в Богородском и Куменском районах.

Благодаря этому мы можем заявить о том, что качество нашей продукции станет еще на порядок выше. У колхоза порядка 2800 дойных коров.

- Сейчас мы берем молоко только у них, - пояснили на заводе. - Тем более СПК «Красное знамя» признан лидером в Приволжском федеральном округе по надою молока с одной коровы. Это позволяет продукции под брендом «Богородское село» быть еще качественнее и вкуснее. Мы ориентированы на потребителя, ведь наш покупатель ценит нас за натуральность и вкус. Нам важно, чтобы каждый покупатель наслаждался продуктом, который мы производим. Мы всегда открыты к диалогу и любому виду сотрудничества. Мы за здоровье нации!

За каждой фазой следит определенный специалист.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

52 года - насчитывает история молокоперерабатывающего предприятия в поселке Богородское

15 миллионов килограммов молока Богородский молочный завод переработал за 2018 год

На 600 миллионов рублей за год было отгружено готовой молочной продукции

СПРАВКА «КП»

Богородский молочный завод начал свою деятельность в 1967 году. С тех пор изменилось многое, а коллектив производства пережил смену нескольких руководителей. И самое страшное - банкротство 2008 года.

В 2010 году завод возродился - с новыми силами и современным оборудованием вновь стал поставлять на полки магазинов молочную продукцию.

Филиалы завода открыты в Республиках Коми и Татарстан. Богородское молоко пьют по всей России. А у компании насчитывается более 2500 партнеров.

Все товары, выпускаемые Богородским молочным заводом, соответствуют высокому стандарту безопасности, высочайшему качеству и отменному вкусу. Вся продукция выпускается при строгом соблюдении ГОСТа, санитарных и технологических норм.

В 2018 году на конкурсе «100 лучших товаров России» все заявленные продукты Богородского молочного завода стали дипломантами в позициях «молоко», «творог» и «сливочное масло». А по итогам закрытой дегустации среди покупателей девятипроцентный творог марки «Богородское село» занял первое место!