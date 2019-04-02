Алексей Червоткин стал чемпионом России по скиатлону
Спортсмен преодолел 30-километровую трассу на лыжах за 1 час 12 минут и 15 секунд. Он опередил своих соперников Максима Вылегжанина и Андрея Мельниченко, которые заняли второе и третье места соответственно.
Соревнования проходили в центре лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Титул чемпиона России по скиатлону Червоткину достался 31 марта.
Как сообщают в Федерации лыжных гонок России, Вылегжанин, пришедший к финишу вторым, отстал от Червоткина на десятую долю секунды. «Бронза» досталась Мельниченко. Он финишировал на две десятых секунды позднее чемпиона.
Уроженец Кировской области стал чемпионом России по скиатлону.Алексей Червоткин оторвался от своего соперника на десятую долю секунды. Видео: instagram.com/russianskiteam! другой источник
Напомним, что Алексей Червоткин выступал в феврале 2018 года на Олимпиаде в Пхенчхане. Он вошел в состав команды из России по соревнованиям в эстафете 4 по 10 километров. Наши спортсмены, Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, на Играх взяли «серебро».
Первый тренер кировского спортсмена сообщил, что разговаривал с лыжником после гонки. Парень был расстроен. Он считал, что выложился не на все 100%. Он рассказал, что его команда могла прийти первой.
СПРАВКА «КП»
Алексей Червоткин родился в 1995 году в простой семье. В четвертом классе он пришел на свою первую тренировку. Но занятия проходили для ребят пятого класса. Поэтому с первых шагов в спорте Червоткин тянулся к результатам тех, кто старше и всегда стремился быть первым. Годы тренировок дали знать о себе в девятом классе, когда молодой человек стал побеждать в большинстве забегов. Во время очередного старта, который проходил в Сыктывкаре, его заметили тренеры из Москвы и пригласили к себе. Теперь Алексей Червоткин на соревнованиях представляет столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU