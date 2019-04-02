Алексей Червоткин стал чемпионом России по скиатлону

Спортсмен преодолел 30-километровую трассу на лыжах за 1 час 12 минут и 15 секунд. Он опередил своих соперников Максима Вылегжанина и Андрея Мельниченко, которые заняли второе и третье места соответственно.

Соревнования проходили в центре лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Титул чемпиона России по скиатлону Червоткину достался 31 марта.

Как сообщают в Федерации лыжных гонок России, Вылегжанин, пришедший к финишу вторым, отстал от Червоткина на десятую долю секунды. «Бронза» досталась Мельниченко. Он финишировал на две десятых секунды позднее чемпиона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/700770" frameborder="0"></iframe> Уроженец Кировской области стал чемпионом России по скиатлону.Алексей Червоткин оторвался от своего соперника на десятую долю секунды. Видео: instagram.com/russianskiteam! другой источник

Напомним, что Алексей Червоткин выступал в феврале 2018 года на Олимпиаде в Пхенчхане. Он вошел в состав команды из России по соревнованиям в эстафете 4 по 10 километров. Наши спортсмены, Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, на Играх взяли «серебро».

Первый тренер кировского спортсмена сообщил, что разговаривал с лыжником после гонки. Парень был расстроен. Он считал, что выложился не на все 100%. Он рассказал, что его команда могла прийти первой.

СПРАВКА «КП»

Алексей Червоткин родился в 1995 году в простой семье. В четвертом классе он пришел на свою первую тренировку. Но занятия проходили для ребят пятого класса. Поэтому с первых шагов в спорте Червоткин тянулся к результатам тех, кто старше и всегда стремился быть первым. Годы тренировок дали знать о себе в девятом классе, когда молодой человек стал побеждать в большинстве забегов. Во время очередного старта, который проходил в Сыктывкаре, его заметили тренеры из Москвы и пригласили к себе. Теперь Алексей Червоткин на соревнованиях представляет столицу.