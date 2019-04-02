Детектив длиной в 38 лет: В Советск вернулась уникальная икона XIX века, украденная тульской бандой

В Покровском храме города Советска 30 марта состоялось событие, которого ждали 38 лет, вернулся оклад иконы Феодосия Черниговского работы мастера XIX века Хлебникова.

Молебен провел владыка Вятский и Слободской Марк. Отреставрированную святыню (новую икону написали мастера из Йошкар-Олы. - Ред.). Почетными гостями стали «виновники» возвращения оклада - сотрудники полиции из Тулы: начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, сотрудник пресс-службы УМВД России по Тульской области, майор внутренней службы Ирина Осокина, председатель совета ветеранов УМВД России по Тульской области Виктор Прокофьев.

Начальнику УМВД России по Тульской области генерал-майору Сергею Галкину передали благодарственное письмо.

«Уважаемый Сергей Александрович! - говорится в письме. - Сердечно благодарим Вас за возвращение Вятской епархии иконы святого Феодосия Черниговского. Возвращение старинной иконы послужит сохранению нашего духовного исторического наследия и развитию православных традиций Кукарки (города Советска). Благодаря вашим трудам и проявленному вниманию возрождаются и благоукрашаются наши святыни. Да сохранит Вас всемилостивый Господь в добром здравии, бодрости духовных и телесных сил многие лета.

С уважением Митрополит Вятский и Слободской Марк».

Встречать утерянную святыню пришли десятки прихожан. Фото: Предоставлено Андреем ЯРЦЕВЫМ

ДВА НАЧАЛА ОДНОЙ ИСТОРИИ

У этой детективной истории было два начала: одно из них - в 2014 году, когда при осмотре старого помещения УМВД по Тульской области обнаружили почерневший от времени металлический лист, завернутый в истлевшую мешковину. Когда предмет очистили, стало понятно, что это серебряный оклад старинной иконы.

- Рука невольно потянулась перекреститься, - рассказывают сотрудники тульской полиции, которые обнаружили оклад. - Головной убор, нарукавники, верхняя часть сохранившегося посоха восхищали удивительно живым, небесно-ярким бирюзовым цветом. Внизу оклада четко проступала синяя надпись «Св. Феодосий Черниг. Чуд.».

Начали выяснять, как мог попасть сюда серебряный оклад и какова его история. Опросили всех «старожилов» ведомства, которые рассказали, что именно это здание до 80-х годов прошлого века использовалось для хранения вещественных доказательств.

Для того чтобы довести начатое расследование до конца, тульские полицейские назначили искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила: оклад представляет особую историческую, научную и художественную ценность.

- Однако произведение искусства имеет серьезные повреждения, - говорилось в заключении. - Наблюдается коробление и загрязнение поверхности, утрачены детали накладного венца, посоха, палицы, креста, есть срез ножницами по металлу боковой части оклада в правом нижнем углу. Значительная потертость позолоты по всей поверхности, заметны следы инородной желтой краски по торцевым сторонам. Но, несмотря на это, его стоимость с учетом сохранности по ценам интернет-аукциона составляет не менее 70 тысяч долларов США (около 4,5 миллиона рублей).

Полицейские перерыли весь интернет в поисках информации о самой иконе.

- В течение нескольких месяцев сотрудники пресс-службы УМВД кропотливо работали с имеющейся в общем доступе искусствоведческой литературой, изучали сайты десятков музеев, выставок, антикварных сообществ, форумов ювелиров, проштудированы научные доклады, диссертации, - говорит начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

В итоге в интернете наткнулись на диссертацию преподавателя московского вуза. По телефону дама сказала, что в ее работе есть упоминание об иконе, но источником описания служила фотография в альбоме начала прошлого века. Она высказала предположение, что эта икона хранится в одном из крупнейших музеев Петербурга. Однако оказалось, что упоминаемый ею питерский оклад в два раза меньше найденного в Туле.

Полицейские руки не опустили: поговорили с ветеранами, служившими еще до развала СССР, выяснили, что в регионе в 1983 году был суд над целой бандой, специализировавшейся на краже антиквариата на территории всей страны. В том числе в томах уголовного дела фигурировала кража, совершенная в Кировской области.

- У нас появилась реальная и, по сути, единственная надежда восстановить историю нашего оклада, - говорит сотрудник пресс-службы УМВД России по Тульской области Ирина Осокина. - Все пути вели в Тульский областной архив.

«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ВАРВАРЫ»

Там и нашлось дело по обвинению криминального тульского антиквара, матерого «клюквенника» (специализирующегося на краже икон и антиквариата. - Ред.) Белолипецкого и еще семи человек, входивших в его банду. Их обвиняли по двум статьям УК РСФСР: «Хищение государственного имущества в особо крупных размерах» и «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия». Дело начато 15 декабря 1981 года, закончено 22 февраля 1983 года. Всего 24 тома, каждый примерно по 300 листов. В деле числятся десятки разграбленных храмов, разоренные музеи, похищенные частные коллекции. Сотрудниками милиции изъято несколько тысяч предметов церковной старины и антиквариата, большую часть преступникам удалось переправить за границу. Ущерб государству составил более 400 тысяч рублей. Огромная по тем временам сумма: однокомнатная кооперативная квартира в Москве стоила 3000 рублей.

Было доказано, что за два года банда совершила более 30 преступлений, из них 14 - за пределами Тульской области: в Калужской, Курской, Липецкой, Кировской, Горьковской областях, Мордовской и Чувашской АССР, на Украине и в Белоруссии.

- В церквях действовали варварски: разламывали иконы, срывали оклады, - продолжает рассказ Ирина Осокина. - Следов почти не оставляли. Прихожане рассказывали, что накануне кражи в храме появлялись молодые мужчины. Они внимательно осматривали алтарь, иконы, никогда не молились и не крестились. Передвигались на личных «жигулях» или на такси. Тщательно планировали каждое преступление, намечали маршрут, выбирали храмы, в которых хранились наиболее ценные предметы старины, древние иконы. Если не успевали вынести все за один раз, через несколько месяцев (а иногда и лет) возвращались и делали повторный «вояж».

Бандиты были хорошо технически оснащены. Использовали гидравлические кусачки, пилы по металлу, ножовки, стамески, электродрели, отмычки, лом.

- Уголовное дело мы читали, как детективный роман, удивляясь дерзости и подготовленности воров, - говорит Ирина Ивановна. - Тщательно просматривали каждую страницу в надежде найти оклад «Феодосия». И увидели его фотографию! Вот он, такой же, с теми же недостающими деталями и надрезом сбоку, только в черно-белом исполнении, среди изображений икон, изъятых у скупщика краденого Виктора Иванова (фамилия изменена. - Ред.).

Сейчас охрана Покровского храма усилена, но в целях безопасности храниться икона Феодосия Черниговского будет в Трифоновом монастыре города Кирова. Фото: Предоставлено Андреем ЯРЦЕВЫМ

ИКОНУ ВАРВАРСКИ ВЫДАЛБЛИВАЛИ

Храм в городе Советске Кировской области был обворован дважды. Первый раз - 14 июня 1980 года - из церкви вынесли 14 икон. Воры тогда явно заприметили «Феодосия», но взять его, по всей видимости, помешал сторож. Второй раз воры вернулись в Кировскую область в конце апреля 1981 года.

Из показаний Белолипецкого: «Примерно в апреле Петров (фамилия изменена. - Ред.) предложил мне поехать к его другу в Киров. Там решили обокрасть церковь. Взяли с собой слесарный инструмент, пилки. Поговорили, где можно взять (обокрасть. - Ред.) церковь, решили, что в Кирове брать опасно, нужно в районе. Поехали в Советск. Оставили машину примерно в двух километрах от церкви, вдвоем через овраг, ручей пошли к церкви. Петров оборвал провод сигнализации. После этого в маленьком окне алтаря сделал пропил решетки минут за 15-20. Пролез через маленькую дырку. В церкви посветил фонариком - ничего ценного не обнаружил. Потом немного походил и увидел старую икону. Мне показалось, что она серебряная. Я разглядел ее поближе, обнаружил 84-ю пробу мастера Хлебникова. Петров сказал: «Вынимай!» Попробовал ее просунуть через отверстие в окне, но не удалось. Тогда Петров сам пролез в окно, раздвинул пруты и протащил оклад через решетку. Доска при этом рассыпалась, так как была вся изъедена червями. Когда вернулись, рассмотрели оклад, он был очень ценный. На иконе не хватало некоторых деталей: эмалевой части посоха, кармана и еще чего-то. После этого мы на поезде приехали в Тулу».

- Рассказывая на суде, что икона случайно рассыпалась от старости, когда ее тащили сквозь решетки, Белолипецкий заведомо лгал, наверное, пытаясь оправдать свое варварство перед верующими, - предполагает Осокина. - Он выдалбливал вмурованную икону из стены, изуродовал ее, но не смог справиться. Потом металлическими ножницами разрезал часть оклада сбоку, чтобы не повредить товарный вид, и отодрал от иконы.

ГРОМКОЕ ДЕЛО НА ВЕСЬ СССР

Бандитов задержали в 1983 году. Как вспоминает ветеран ОВД по Тульской области Игорь Шиков, который входил в группу следователей, работавших по банде Белолипецкого, Петров был там некой движущей силой. И все члены этой банды были необычными уголовниками - они разбирались в искусстве, коллекционировали, реставрировали предметы старины.

- Белолипецкий считался специалистом по иконам и антиквариату, за любовь к нумизматике и валютные операции получил первый срок, - рассказал Игорь Шиков. - Дело это было интереснейшим, гремело по всей стране. Грабили эти молодчики церкви прямо по-революционному. Мы, советские сыщики, конечно, тогда были воспитаны в духе воинствующего атеизма, но к иконам и чувствам верующих относились с большим уважением.

Еще один ветеран Тульского ОВД Виктор Беспалов вспоминает, что тогда бандиты наняли дорогих московских адвокатов. Те цеплялись к каждой мелочи в показаниях, стараясь развалить дело. Был приглашен для оценки даже именитый искусствовед, главный специалист по древнерусской иконописи Московского Кремля. Но пользы это жуликам не принесло - стоимость похищенных ценностей выросла в разы.

В 1983 году по приговору суда Белолипецкий и члены его банды получили по 15 лет. Но почти все вышли, отсидев свои сроки не до конца: в начале 90-х поменялось законодательство и страна в целом. «Клюквенники» снова взялись за старое, и большинство попало снова за решетку. Часть вышла, а Белолипецкий умер.

Дело было начато 15 декабря 1981 года. Фото: Предоставлено Андреем ЯРЦЕВЫМ

«ИКОНА СОПРОТИВЛЯЛАСЬ»

- А можете вспомнить, почему оклад похитили из церкви без иконы? - задали вопрос тульские полицейские. - Есть две версии: Белолипецкий говорил, что ее не протащили в пропил решетки, она рассыпалась от старости, а служители храма утверждали, что воры просто не смогли выбить икону из стены.

- Я сам там не был, - ответил Иванов. - Но сейчас узнаем точно, позвоню человеку, который непосредственно оклад выносил.

Набрав номер телефона, задает вопрос некому Гене: «Феодосий Черниговский» в стене остался замурован или рассыпался в руках? Не вспомнишь?

Разговор двух «коллег» был столь непринужденным, словно речь шла не о событии сорокалетней давности, а о том, что случилось вчера.

- Ну да, из Кировской области. А не вспомнишь, икона была времени создания оклада или более старая? Понятно, одного времени…

Иванов включил телефон на громкую связь. Предположительно, таинственный Гена - тот самый Петров, вдохновивший Белолипецкого на кражу в Советске: «Да она была в стену на всю толщину вмурована, задняя часть, как на гипсе. Короче, «доска» в углублении на уровне оклада. Жуком сильно поедена, по полям красочного слоя вся в дырках. Ее не реставрируешь, даже если вынуть бы удалось. Первый раз такая ерунда мне встретилась, сопротивлялась доска».

- В общении с бывшими ворами удивили две вещи, - говорит подполковник Андрей Ярцев. - То, что иконы они называют «досками», как пиломатериал, пренебрежительно и деловито. И у воров уникальная память на мельчайшие подробности этого преступления: словно и не было этих четырех десятков лет. А еще удивительная заинтересованность в этой истории. Говорят, бывших «оперов» не бывает, но похоже, что то же самое можно сказать и о ворах, во всяком случае, об этих.

ИКОНУ ВЕРНУЛИ

Из письма Тульского областного суда в Совет Министров СССР, 19 октября 1983 года:

«Оклад от иконы святого Феодосия Черниговского выполнен на высоком художественном и профессионально-техническом уровне, с применением сложных приемов - чеканки, эмали по скани (не менее семи цветов). Исполнен по индивидуальному заказу одной из самых известных русских ювелирных фирм XIX - начала XX века И. Хлебникова и является уникальным произведением искусства. Оценен с учетом утрат в 15 тысяч рублей. Иными словами, похищенное является достоянием национальной культуры».

Исторические ценности, конфискованные тогда у банды Белолипецкого вернулись в музеи и храмы. Что касается «Феодосия Черниговского», то переписка о передаче оклада велась длительное время. Но служители храма тогда не могли обеспечить безопасность при перевозке и хранении столь ценного произведения искусства и впоследствии просто перестали выходить на связь. Пришли другие времена, перестройка, бандитские 90-е. Развалилась страна, милиции жилось тяжело: следователи приходили и уходили, в документах - полная неразбериха. Начинались и завершались войны, уходили и приходили новые правители. Вместе с благополучными 80-ми канул в Лету оклад «Феодосия Черниговского».

Если бы не интерес к окладу сотрудников Тульской полиции и не проведенное ими расследование, неизвестно, какая судьба постигла бы оклад старинной иконы.

Сотрудники УМВД России по Тульской области подготовили все документы, и в мае прошлого года начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин передал оклад настоятелю Покровского храма Михаилу Ковальскому. К сожалению, в июне того же года он погиб в ДТП.

Оклад вернулся на родную землю. Вятская епархия заказала новую икону святого Феодосия Черниговского. И уже полностью восстановленная святыня наконец оказалась в родном храме.

Сложно ответить, как работа такого мастера, как Хлебников, попала в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Мы собрали несколько интересных фактов.

1. Оклад иконы Феодосия Черниговского работы Ивана Хлебникова относится к национальной русской школе золотого и серебряного дела конца XIX века, основанной на древнерусских традициях. В нем замечательно соединен стиль модерн с народным творчеством, используется сложнейшая техника возрожденных перегородчатых эмалей Киевской Руси.

2. Имя Хлебникова фигурирует среди лучших поставщиков ювелирных изделий Высочайшего Императорского Двора, наряду с Фаберже.

3. Впервые оно прозвучало на всемирной выставке в Вене в 1873 году. Особо были отмечены предметы, украшенные эмалью, от которых «так и веяло стариной».

4. Работы его фирмы хранятся в Государственном историческом музее, Оружейной палате, украшают храмы Московского Кремля.

5. Хлебников был поставщиком Нидерландского, Датского, Черногорского, Сербского княжеских и королевских дворов. В 1879 году сбылась долгожданная мечта ювелира. Он получил право именоваться поставщиком Высочайшего Двора и ставить на изделиях изображение государственного герба. Это клеймо было на окладе «Феодосия».

За способность создания монументальных шедевров фирма неоднократно была удостоена заказов императорского двора, создавала церковную утварь для храма Христа Спасителя в 1883 году. По заказу Московского Кремля оформлялся иконостас Благовещенского собора.

«Комсомольская правда» в Кирове» также выражает благодарность сотрудникам УМВД Тульской области за предоставленную информацию и огромную работу по передаче уникального оклада Вятской епархии.

ТТХ

1. Вес оклада - 4 килограмма

2. Высота - 86 сантиметров

3. Ширина - 60 сантиметров

4. Проба серебра - 84-я

5. Оклад сделан мастерами ювелирной фирмы Ивана Хлебникова в 1899-1908 годах

СПРАВКА «КП»

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы города Советска - это памятник республиканского значения, заложенный еще в XVII веке. Несколько раз храм горел, перестраивался. В советское время здесь было устроено зернохранилище. Образа святых в тот момент местные жители завесили полотнами. Храм был восстановлен усилиями горожан и начал действовать незадолго до кражи.