Летний сезон путешествий открыт: кировчане могут забронировать билеты на самолет до октября

Чтобы отпуск удался на славу, его необходимо планировать загодя. Для того чтобы не попасть в горячую пору и в спешке не вырывать последние билеты на самолеты, кировский аэропорт уже открыл бронирование билетов на летние авиарейсы. На сайте Победилово опубликовано расписание перелетов с 31 марта до 26 октября.

Стоит отметить, что в этом году на кировскую взлетную полосу вернулся лоукостер «Победа», который ежедневно совершает полеты до Москвы и обратно и дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, до Санкт-Петербурга.

Кроме того, с начала мая авиакомпании «Комиавиатранс» и «Победилово» запускают новое направление перелетов: Киров - Усинск.

* Расписание актуально на момент выхода публикации. Об изменениях вы можете узнать на сайте.