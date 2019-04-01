2019-04-01T17:35:31+03:00
Общество

Летний сезон путешествий открыт: кировчане могут забронировать билеты на самолет до октября

Кировский аэропорт Победилово опубликовал расписание авиарейсов и открыл на них бронь
Елизавета Захарова
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Лоукостер «Победа» совершил первый рейс из Санкт-Петербурга в Киров. Фото: kirovreg.ruЛоукостер «Победа» совершил первый рейс из Санкт-Петербурга в Киров. Фото: kirovreg.ru
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Чтобы отпуск удался на славу, его необходимо планировать загодя. Для того чтобы не попасть в горячую пору и в спешке не вырывать последние билеты на самолеты, кировский аэропорт уже открыл бронирование билетов на летние авиарейсы. На сайте Победилово опубликовано расписание перелетов с 31 марта до 26 октября.

Стоит отметить, что в этом году на кировскую взлетную полосу вернулся лоукостер «Победа», который ежедневно совершает полеты до Москвы и обратно и дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, до Санкт-Петербурга.

Кроме того, с начала мая авиакомпании «Комиавиатранс» и «Победилово» запускают новое направление перелетов: Киров - Усинск.

* Расписание актуально на момент выхода публикации. Об изменениях вы можете узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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