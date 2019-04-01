2019-04-01T13:55:08+03:00
Общество

Погода на апрель 2019 в Кирове: в город вернутся холода и снегопады

Первая неделя месяца будет самой теплой
Евгений ДЕМИХОВ
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В апреле в Кировскую область планирует вернуться зимаВ апреле в Кировскую область планирует вернуться зимаФото: Алексей ФОКИН
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1 апреля принесло в город тепло и солнечные лучи. Но, словно в насмешку (день смеха как-никак), погода преподнесет кировчанам в другие дни месяца небольшие сюрпризы.

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ...

Погода с 1 по 7 апреля должна прийтись по душе всем кировчанам. Особенно тем, кто так долго ждал настоящей весны. Синоптики прогнозируют всю неделю солнечную и теплую погоду. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +4...+7 градусов, а в конце недели может подняться и до +10 градусов. Однако ночи ожидаются прохладными: столбик термометра опустится до -2...-6 градусов.

...И СНЕЖНЫЙ МЕСЯЦ

Первая неделя окажется всего лишь «пробником» весны. Потому что дальше кировчан ждут еще 23 прохладных пасмурных дня, со снегом и дождями. Если 8 апреля порадует очередной порцией тепла, то на оставшиеся шесть дней недели небо затянет облаками. 11 и 12 апреля, по прогнозам Gismeteo.ru, пройдут дожди со снегом, а 13 и 14 апреля и вовсе ожидаются обильные снегопады. К слову, температура воздуха с середины второй недели пойдет «на понижение». В воскресенье, 14 апреля, похолодает до -3...-6 градусов.

Весенняя переменчивая погода сохранит свой настрой и в третью неделю апреля. Три дня, 16, 17 и 18 апреля, будет солнечно. В другие четыре дня небо скроется за тучами. Ожидаются небольшие снегопады и перепад температур от -10 до +3 градусов.

Последняя неделя апреля также будет довольно прохладной. Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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