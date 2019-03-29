Темнокожий детский доктор: в Нововятске работает ортопед из Судана

Новость о том, что в детскую поликлинику Кировской горбольницы № 2 устроился врач из Судана, облетела маленький городок довольно быстро. Сначала жители Нововятска волновались, действительно ли новому врачу-травматологу можно доверить своего ребенка. Но все сомнения рассеивались сразу же после первого приема. Хамедто Омер оказался вежливым, улыбчивым и внимательным специалистом.

«ВСЕ С ДЕТСТВА ГОВОРИЛИ, ЧТО Я ДОЛЖЕН СТАТЬ ВРАЧОМ»

В день интервью с корреспондентом «Комсомольской правды» в Кирове» 32-летний врач-травматолог должен был работать до 15.00. Однако очередь из пациентов, желающих попасть на прием к врачу, к этому времени не закончилась. Нескончаемый поток жителей под конец рабочего дня Хамедто Омер воспринял профессионально: прием шел до последнего пациента.

Пока люди ждали своей очереди, они то и дело перешептывались: «Вы не волнуйтесь, этот врач хороший, мы с ребенком к нему уже ходили». Когда же прием завершился, специалист, устало потирая глаза, начал свой рассказ.

Специалист стремится стать практикующим травматологомФото: Анна КРЮКОВА

– Я родился в городе Омбурман в Судане, – пояснил врач. – Моя мама была домохозяйкой и заботилась о шестерых детях. В школе она училась класса до четвертого. В то время девушек в Судане обучали только письму и чтению, то есть элементарным основам грамотности.

А вот отцу Хамедто удалось получить хорошее образование. Он учился в Великобритании и США и даже удостоился звания президента Ассоциации врачей-ветеринаров в Судане.

- Папа обычно работал с крупным рогатым скотом и птицами, - поделился воспоминаниями новоиспеченный житель Нововятска. - Помню, что иногда ему приходилось проводить операции прямо во дворе нашего дома. К примеру, какое-то домашнее животное могло проглотить пакет, и у него начинались проблемы с пищеварением.

По словам врача-травматолога, все дети в семье мечтали быть похожими на папу и обязательно связать свою жизнь с медициной. Однако, получилось это только у Хамедто.

- Образование в нашей стране очень затратно и требует больших усилий, - с сожалением поясняет специалист. - Но вся моя семья настраивала меня так, что именно я должен пойти по стопам отца, стать врачом. Они говорили: «Мы тебе все обеспечим, главное - учись!»

Из-за этого, тогда еще школьнику из Судана, приходилось отказываться от всех детских увлечений. Мальчик очень любил играть в футбол, но почти все время вынужден был проводить за учебниками.

– Помню, как только учебный год в школе заканчивался, и я сдавал все экзамены на отлично, то просто разрывал все тетради и учебники и бежал играть в футбол, – с улыбкой рассказал Хамедто. – Мы бегали босиком, не боялись жаркого солнца и температуры под +45 градусов. Еще в детстве я очень любил купаться в Ниле. Правда, родителям мы об этом не рассказывали. Ходили слухи, что там водились крокодилы. Но я думаю, люди так говорили, чтобы просто нас испугать. В месте, где купались мы, была построена плотина.

Летний отдых школьника длился недолго. Проходило недели две, и Хамедто снова заставляли садиться за учебники. Но суданец об этом не жалеет. По словам молодого врача, если бы он не слушал своих родных, то сейчас бы не находился здесь.

РУССКИЙ ЯЗЫК И БЛИНЫ СО СГУЩЕНКОЙ

Хамедто закончил начальную школу в родном городе Омдурман, а среднюю уже в столице Судана - Хартуме. Там же юноша планировал учиться и в университете, однако поступить бесплатно у него не получилось. Тогда молодой человек принял решение поехать учиться в Россию. Уже спустя долгие годы Хамедто узнал, что его семью и раньше уже кое-что связывало с нашей страной.

- Моего папы уже нет в живых, – поделился суданец. – В 2016 году, когда я в последний раз был на Родине, нашел его инструменты для проведения операций. Как же я был удивлен, что эти инструменты были изготовлены в Нижегородской области! Я был в шоке, потому как думал, что они из Великобритании.

Коллеги приняли суданца очень доброжелательноФото: Анна КРЮКОВА

Первое знакомство врача с Россией произошло в 2005 году. Тогда молодой человек отправился получать образование в Ивановскую государственную медицинскую академию.

– В то время мы мало знали о России, – вспоминает Хамедто, глядя в окно. – Представляли только, что это ядерная держава, которая может противостоять США. В нашей школе географию преподавали плохо, и только, приехав в Россию, узнал, что не у Китая, а у России самая большая территория. Родные также долгое время не могли в это поверить.

Иностранный студент полагал, что все города в России похожи на Москву, а прибыв в Иваново, увидел обычный провинциальный городок. Но, по словам Хамедто, главное, их тепло встретили и во всем помогали. Там же студент долго и упорно изучал русский язык.

- Давался он мне очень тяжело! - со смехом рассказывает житель Нововятска. - Надо мной постоянно подшучивали, потому что я не понимал, как правильно ставить ударение и произносить слова во множественном числе. Была большая проблема с произношением шипящих. Слова «птица» и «теща» - это же просто что-то невероятное!

В Иваново молодой человек полюбил русскую кухню. Особенно по вкусу пришлись оладьи, селедка под шубой и блины.

- Впервые попробовал блины со сгущенкой в местном торговом центре, - вспоминает суданец. – Позже, когда начал подрабатывать, каждый раз в конце недели приходил туда и покупал блины. Еще очень полюбил плов – его готовить научили меня одногруппники. А из суданской кухни скучаю по арахисовой пасте и по блюду «Фуль» - это пюре из бобов.

«Я НИ ЗА ЧТО НЕ ВЕРНУСЬ В СУДАН»

После окончания медакадемии молодой человек направился в Ярославль. Там прошел специализацию по травматологии и ортопедии. Желание изучить это направление появилось еще в юности.

- Когда я был маленьким, мою маму всегда беспокоили боли в спине, - пояснил специалист. - Но медицина у нас в Судане на уровне каменного века... Мы долго искали и случайно нашли нужного специалиста. Тогда я и решил, что стану таким же врачом.

Изначально после обучения молодой человек планировал вернуться на Родину и работать там, но в последние годы его мнение кардинально изменилось.

- Я ни за что не вернусь в Судан, - поделился своим решением Хамедто. - В родной стране у нас очень нестабильная экономическая ситуация. Оттуда уезжают все мои знакомые, одноклассники и соседи. Кто-то сейчас в Европе, кто-то - в США, Австралии, Китае. Родные также переезжают. К сожалению, из-за этого я вижусь с ними крайне редко. Старшего брата уже не видел двадцать лет, но мы постоянно поддерживаем связь по телефону.

В КИРОВ ПРИЕХАЛ ЗА ЛЮБОВЬЮ

Хамедто неслучайно выбрал для проживания Кировскую область. Именно здесь молодого человека ждала возлюбленная. Он начал общаться с ней в соцсетях, когда еще был в Судане.

- Мой одноклассник решил познакомить меня с сестрой своей девушки, - с улыбкой пояснил травматолог. - Мы сразу почувствовали притяжение.

Через полгода общения молодой человек приехал к девушке в гости в Киров. Еще спустя какое-то время возлюбленные решили пожениться. Сейчас Хамедто и Наталья - счастливые родители двойняшек Италы и Алисы.

В Кировской области для Хамедто нашлась и работа. Специалист устроился в детскую поликлинику Кировской горбольницы № 2 в Нововятске. О коллегах и пациентах врач рассказывает с радостью.

- У меня не хватает слов, чтобы выразить, с какой теплотой меня приняли люди в этом городе, - поделился с «Комсомолкой» Хамедто. - Встретили, как говорят, с хлебом и солью. И местное население, и сотрудники поликлиники относятся ко мне с добротой. Это серьезный стимул быть хорошим врачом. А чтобы меня не боялись дети, я всегда стараюсь их расположить к себе еще в самом начале приема. Спрашиваю: «Как дела у тебя, мой друг?»

Хамедто Омер легко ладит с детьмиФото: Анна КРЮКОВА

В дальнейшем Хамедто стремится стать практикующим травматологом и оперировать детей и взрослых.

- Мне бы хотелось, чтобы мои диагнозы и лечение всегда были верными, - такими словами завершил беседу житель Нововятска. - Я думаю, что в жизни нет ничего более прекрасного, чем просто помочь человеку. И неважно, какая у тебя профессия.