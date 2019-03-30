Афиша на 30 и 31 марта в Кирове: «Фестиваль науки», LITE FEST и увлекательный «Драматур»
«ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ» В ВЯТГУ
Политехнический институт приглашает всех желающих на настоящий праздник науки. Специально для абитуриентов и их родителей на фестивале будет работать более 30 самых различных площадок. Кировчане смогут побывать на мастер-классах, интерактивных площадках, посмотреть на опыты Тесла и увидеть ветрогенераторы и роботов.
Кроме того, гости праздника смогут не только весело провести время, то и познакомиться со студентами, преподавателями и руководством института.
Где: учебный корпус ВятГУ , Ломоносова, 18
Когда: 30 марта с 11.00 до 15.00.
Цена за вход: бесплатно
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАКУЛИСЬЮ ТЕАТРА
Кировчанам предлагают отправиться в Драма-тур окунуться в мир Кировского драмтеатра. Жители города смогут побывать в гримерках актеров, заглянуть на сцену и даже примерить костюмы.
Кроме того, кировчане узнают о развитии театрального дела на вятской земле, увидят рисунки, портреты, фотографии и афиши с середины XIX века и по сегодняшний день.
Где:
Когда: 30 марта, 14.00.
Цена за вход: 200 рублей.
КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА
В эти выходные в Кирове со своим концертом выступит музыкант Сергей Трофимов. Заслуженный артист России исполнит для жителей города любимые всеми хиты и новые композиции. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности обязательно очарует каждого пришедшего на концерт.
Поклонники творчества музыканта отмечают, что в своих песнях Сергею Трофимову удается рассказать о самом сложном в жизни: любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.
Где: ДК «Родина», ул. Гайдара,3.
Когда: 31 марта, 18.00.
Цена за вход: 1200-2500 рублей.
LITE FEST
Провести вечер субботы жителям города также предлагают и под ритмы панка. GAUDI приглашает всех желающих в пух и прах разнести клуб на мероприятии Lite fest.
На празднике выступят разноплановые музыкальные коллективы. Среди них группы: СМЕХ, ПсиХХХо, Лучший Самый День, | КаскиХаски |.
Кроме того, организаторы обещают провести розыгрыш ценных подарков и дегустацию напитков.
Где: клуб GAUDI, Володарского 103а.
Когда: 30 марта, 17.00.
Цена за вход: 600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU