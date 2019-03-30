2019-03-30T10:59:06+03:00
Звезды

Афиша на 30 и 31 марта в Кирове: «Фестиваль науки», LITE FEST и увлекательный «Драматур»

Узнали, как провести последние выходные марта
Анна КРЮКОВА
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Фото: ВятГУФото: ВятГУ
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«ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ» В ВЯТГУ

Политехнический институт приглашает всех желающих на настоящий праздник науки. Специально для абитуриентов и их родителей на фестивале будет работать более 30 самых различных площадок. Кировчане смогут побывать на мастер-классах, интерактивных площадках, посмотреть на опыты Тесла и увидеть ветрогенераторы и роботов.

Кроме того, гости праздника смогут не только весело провести время, то и познакомиться со студентами, преподавателями и руководством института.

Где: учебный корпус ВятГУ , Ломоносова, 18

Когда: 30 марта с 11.00 до 15.00.

Цена за вход: бесплатно

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАКУЛИСЬЮ ТЕАТРА

Кировчанам предлагают отправиться в Драма-тур окунуться в мир Кировского драмтеатра. Жители города смогут побывать в гримерках актеров, заглянуть на сцену и даже примерить костюмы.

Кроме того, кировчане узнают о развитии театрального дела на вятской земле, увидят рисунки, портреты, фотографии и афиши с середины XIX века и по сегодняшний день.

Где:

Когда: 30 марта, 14.00.

Цена за вход: 200 рублей.

КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА

В эти выходные в Кирове со своим концертом выступит музыкант Сергей Трофимов. Заслуженный артист России исполнит для жителей города любимые всеми хиты и новые композиции. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности обязательно очарует каждого пришедшего на концерт.

Поклонники творчества музыканта отмечают, что в своих песнях Сергею Трофимову удается рассказать о самом сложном в жизни: любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.

Где: ДК «Родина», ул. Гайдара,3.

Когда: 31 марта, 18.00.

Цена за вход: 1200-2500 рублей.

LITE FEST

Провести вечер субботы жителям города также предлагают и под ритмы панка. GAUDI приглашает всех желающих в пух и прах разнести клуб на мероприятии Lite fest.

На празднике выступят разноплановые музыкальные коллективы. Среди них группы: СМЕХ, ПсиХХХо, Лучший Самый День, | КаскиХаски |.

Кроме того, организаторы обещают провести розыгрыш ценных подарков и дегустацию напитков.

Где: клуб GAUDI, Володарского 103а.

Когда: 30 марта, 17.00.

Цена за вход: 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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