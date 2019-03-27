Будущее Кировской области: разделение территории на восемь макрорайонов, бюджет в руки муниципалитетов и 70 благоустроенных дворов

В начале нового года депутаты кировского областного законодательного собрания всегда подводят итоги прошедшего: что получилось, что нарушили, где перебрали, где недоработали. Вместе с тем после отчетов о проделанном, поступают предложения, правки, комментарии, за которые депутаты голосуют. Самые яркие итоги и планы были озвучены на заседании комитетов по бюджету, промышленности и градостроительству.

МИНУС ОДИН МИЛЛИАРД ГОСДОЛГА

На 1 марта 2019 года государственный долг Кировской области, по данным «РИА Рейтинга» составляет 26,6 миллиардов рублей. В общероссийском рейтинге наш регион входит в ТОП-30 областей с самым большим госдолгом.

Однако в 2018 году региону удалось исполнить бюджет с профицитом: и долг России снизить почти на один миллиард рублей.

- Мы в течение 2018 году смогли составить новый областной бюджет на 2019 год, который и у нас увеличился средний доход, - подчеркнул на заседании комитетов областного законодательного собрания Александр Чурин, - Сейчас бюджет Кировской области составляет 55 миллиардов рублей.

Также в своем докладе кандидат на пост первого заместителя председателя правительства привел контрольные цифры по доходу региона в различных сферах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Все данные приведены за 2018 год, в сравнении с 2017 годом.

104,5% - индекс промышленного производства.

На 269 млрд рублей (110% от уровня прошлого года) произведено собственных продуктов.

83% составил удельный вес обрабатывающих производств.

8 541 квартира построена за год.

551 тысяча квадратных метров - общая площадь нового жилья.

На 40 миллиардов рублей было произведено сельскохозяйственных продуктов.

109 миллиардов рублей принесла розничная торговля (рост на 3,7%).

1,2 миллиарда долларов США - внешнеторговый оборот.

На 85 миллионов долларов увеличился экспорт.

На 35 миллионов долларов уменьшился импорт.

ДЕЛЕНИЕ НА 8 МАКРОРАЙОНОВ

Кроме того в этом году облправительство планирует основательно взяться за развитие социальной сферы региона. Власти загодя хотят продумать и составить план развития до 2035 года!

- Мы должны четко для себя представлять какой должна быть Кировская область!, - начал свою речь Алексей Чурин,первый заместитель председателя правительства Кировской области. - Что мы хотим увидеть вместе с вами? В наших предложениях: разделить область на восемь экономических районах.

Впервые об этом заговорили месяц назад. После аналитического исследования эксперты облправительства и ВятГУ заключили, что вся территория региона развивается (экономически, социально) в разных темпах. Опираясь на эти данные область можно разделить на различные макрорайны.

- Это территориальное разделение труда, размещение производств различной сферы, воздвижение опорных предприятий в районах области. Вокруг которых мы должны создавать и социальную, и производственную инфраструктуры. Т.е. мы должны перейти к пространственному развитию территорий.

За каждым таким макрорайоном будет закреплен заместитель председателя правительства Кировской области. И это станет окном общения глав муниципальных образований с властями.

- Это должно способствовать, я думаю, более интенсивному развитию районов области и к персонализации ответственности за прогресс в районах, - напоследок отметил Александр Анатольевич.

ПОТРАЧЕНО: 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ОСВОЕНО С НАРУШЕНИЕМ

Всего за 2018 год КСП проверила использование 10 миллиардов рублей из всего областного бюджета (а он, напомним, составлял 48,3 млрд). 13% из пятой доли всех бюджетных средств Кировской области были использованы с нарушениями!

- В течение 2018 года контрольно-счетная палата провела 24 контрольных мероприятий, проверила 88 объектов и установила, что 1 миллиард 300 миллионов рублей израсходовано с нарушением законодательства, - сообщил Юрий Николаевич. - Примерно половина всех нарушений была сделана на этапе формирования исполнения бюджета. Проблема чаще всего встречается на муниципальном уровне. Районные власти занижают или завышают доходы, у них имеются просроченных кредиторские и дебиторские задолженности, в их отчетах встречаются искаженные данные.

Однако сколько денег из «ярда» с лишним было израсходовано нецелесообразно (отложено в карман, пущено на другие нужды и так далее и тому подобное) не сообщалось. Кроме того Юрий Лаптей заключил, что полиция охотно возбуждает уголовные дела по нецелевому расходу бюджета, однако закрывает их с трудом из-за отсутствия достаточной доказательной базы.

«В РАЙОНАХ НЕВОЗМОЖНО НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОН»

В продолжении темы о нарушениях закона в использовании бюджета, Юрий Лаптев одной из главных причин видит неграмотность специалистов.

- Все это, по нашему мнению, свидетельствует лишь о невысоком уровне организации бюджетного процесса муниципалитетов, - прокомментировал доклад председатель КСП. - Кроме того, много вопросов у нас возникает к поселениям, где процесс бюджет организован с грубейшими нарушениями. И все еще больше усугубляется из-за низкого уровня компетенции бухгалтеров. Поэтому мы предлагаем передать полномочия по бюджетному учету с уровня поселений на муниципальный уровень.

Депутаты поддержали данное предложение, но вопросы все же возникли.

- Вы говорите, что в сельских поселениях работа ведется неэффективно, некачественно? А какие меры принимаются к главам сельских поселений? - спросила депутат Ольга Сыкчина. - Задаю этот вопрос, потому что я знаю, что сельские поселения настолько слабо обеспечены, их полномочия крошечны, поэтому там невозможно не нарушать. Невозможно!

- Я не сторонник жестких мер, - ответил Юрий Николаевич. - Если мы начнем «административку вешать» на бухгалтеров поселений, то там вообще работать никто не будет. И поэтому выход, который я предлагаю, - это передача полномочий по бюджетному учету на уровень муниципальных образований. Кроме того, данное нововведение не потребует дополнительного ассигнования.

420 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2019 году Киров получит 420 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако эта цифра могла бы быть больше на 31 миллион: за 2018 год Киров не освоил в рамках программы эту сумму и вернул ее в федеральный бюджет. А по условиям участия, неосвоенную сумму субсидий город не вернет обратно, но и не получит в следующем году. Об этом сообщили на заседании комитета по бюджету законодательного собрания Кировской области.

Отметим, что в 2018 году в данной программе участвовали 27 городов и поселков Кировской области. Итог: за год благоустроили 185 дворов, 73 общественных места, девять парков. Но при этом шесть муниципалитетов не реализовали средства на 100%.

- По решению межведомственной комиссии финансирование сняли с трех городских поселений, где реальные работы отставали от указанных в графиках сроках, - подчеркнул Николай Мальков, заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области. Такая ситуация сложилась в поселка Краснополянский, Мурыгино и Восточном. Субсидии, выделенные на эти муниципалитеты, ушли на благоустройство Слободского, Кирово-Чепецка и Кирса. Сам город Киров не освоил 31 миллиона рублей

В текущем году в реализации программы примут участие 34 муниципальных образования. На 420 миллионов рублей планируют благоустроить 72 проекта общественных пространства и 70 дворов.